Abante lanza un fondo de inmobiliario cotizado que gestionará Iturriaga e impulsa la socimi Vitruvio

Abante cierra el círculo del asesoramiento financiero que ofrece a sus clientes con un nuevo proyecto de inversión en inmobiliario. La firma independiente participada por Mapfre ha dado a conocer las líneas estratégicas de su nueva actividad, que pivotará sobre el crecimiento de la socimi Vitruvio y el nuevo fondo inmobiliario que gestionará José Ramón Iturriaga. Y todo con el viento en contra de la nueva Ley de Vivienda.

Iturriaga, más conocido por sus fondos de bolsa Okavango Delta o Kalahari, será el responsable del Abante Sector Inmobiliario, que espera a su registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Será un vehículo con liquidez diaria, disponible desde los diez euros, con una comisión del 1,25% y con dos clases de participaciones, una de ellas de distribución con dividendo trimestral.

Su universo de inversión será Europa, aunque la cartera inicial estará volcada en un 60% con España. “El inmobiliario español tiene más momentum, sobre todo en residencial y con unas socimis que son más desconocidas para los inversores”, ha explicado Iturriaga. En la actualidad, “la brecha de valoración de las empresas inmobiliarias cotizadas y el no cotizado es enorme y no está justificado”, apunta el socio de Abante sobre la oportunidad que se abre por delante.

Por tipo de activo, el 65% del fondo serán socimis y, de ellas, la mitad españolas y la otra mitad europeas. El resto de la cartera se destinará a promotoras, hoteles o empresas que desarrollen servicios inmobiliarios. Todo en versión cotizada.

El nuevo fondo de Abante, teniendo en cuenta el desempeño bursátil histórico de las cotizadas del sector, aspira a una rentabilidad por dividendo en torno al 3%. Por tanto, se trata de un vehículo “de corte conservador”. Y su ámbito de actuación en España serán las zonas de mayor desarrollo.

Ampliación de Vitruvio

De esta forma, los inversores podrán acceder a distintos subsectores (oficinas, residencial, hoteles, comercial o logística) y a las nuevas tendencias dentro del inmobiliario (centros de datos, coliving, residencias de estudiantes, fórmulas de hipoteca inversa, etc).

Por su parte, Vitruvio, socimi que fue integrada con 360 CorA, ya gestiona 170 millones de euros en activos y ha propuesto una ampliación de capital de 30 millones que se votará en la junta de accionistas del 23 de mayo. La socimi se está enfocando en un mercado en crecimiento como es el alquiler vitalicio. En marzo se ha cumplido el primer objetivo con la incorporación de un activo en la plaza de Colón de Madrid.

Cotizada en BME Growth desde 2016, tiene una ocupación superior al 98%, un nivel de endeudamiento “muy controlado” del 25% y una rentabilidad media del 4,9%.

No obstante, como han aclarado Iturriaga y Joaquín López-Chicheri, socio de Abante y presidente ejecutivo de Vitruvio, el nuevo fondo del primero no invertirá de forma cruzada en la socimi para evitar los conflictos de interés y garantizar su independencia. El presidente de Abante, Santiago Satrústegui, también ha matizado que no está previsto a priori que Mapfre invierta en alguno de los dos vehículos.

Contra la Ley de Vivienda

Además del fondo y la socimi, el proyecto inmobiliario de Abante consta de asesoramiento sobre las inversiones y desinversiones en este activo, así como asesoramiento en operaciones corporativas en el ámbito del real estate, con análisis, estrategia y ejecución.

Preguntados por la nueva Ley de Vivienda que este jueves se debatirá y aprobará en el Pleno del Congreso de los Diputados, y para la que el Gobierno de coalición ha recabado los apoyos de ERC y EH Bildu, López-Chicheri se ha mostrado crítico: “Mediante estudios en todas las universidades serias del mundo se ha demostrado que la intervención del precio [de alquiler] en ciudades con crecimiento poblacional no es una iniciativa eficaz [para rebajarlo]. No tiene ningún punto a favor”.

