Panza Capital se desmarca de Bestinver, Cobas y Azvalor y seguirá desvelando su cartera ante la CNMV cada trimestre

Panza Capital se desmarca de la mayoría de la mayoría de gestoras value españolas y seguirá desvelando su cartera trimestralmente, a pesar de que la nueva normativa ha eliminado la obligatoriedad de hacerlo. Horos también seguirá haciéndolo, mientras que Bestinver, Cobas AM y Azvalor informarán cada seis meses.

En un encuentro con la prensa para presentar la primera carta trimestral de Panza Capital, Gustavo Trillo, consejero delegado de la gestora, subrayó que van a seguir haciendo informes y cartas trimestrales.

“Hacemos a los inversores una fuerte petición de compromiso a largo plazo. Para poder hacerlo tienes que informar a una persona de lo que estás haciendo con su dinero siempre y cuando esa información no destruya valor”, indicó.

Ley Crea y Crece

Bajo la cultura de Panza Capital, “no hay nada que un cliente no tenga derecho a saber”, por ello, “pasar de la información trimestral a semestral no encaja”, apuntó.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 15 de septiembre de 2022 la ley de creación y crecimiento de empresas -conocida como la Ley Crea y Crece- que, entre otras cuestiones, incluye medidas para potenciar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial.

[Panza Capital pone "un pie en el ladrillo" y baja su inversión en bancos para lograr una rentabilidad de casi el 10%]

En este sentido, modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.

Respecto a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, esta ley elimina la obligación de remitir informes trimestrales.

Sin embargo, las firmas que así lo consideren podrán seguir enviando dicha información cada tres meses de manera voluntaria.

De optar por dicha opción las gestoras deberán indicarlo en el folleto y cumplir los mismos requisitos para la elaboración del informe semestral, a excepción del detalle de composición de la cartera, que podrá facilitarse de modo agregado o por categorías respecto de un máximo del 30% de los activos.

Así lo ha indicado Horos. La gestora liderada por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de “la intención de proporcionar […] la información trimestral de forma voluntaria, así como de que procederá a indicarlo en la próxima actualización del folleto y en todo caso antes del 1 de abril de 2024”.

Azvalor, Cobas y Bestinver

Frente a esta decisión, Azvalor ya informó durante la conferencia anual de inversores que celebró a principios de marzo que dejará de elaborar los informes trimestrales, mientras que mantendrán la información semestral y anual.

Durante el mencionado encuentro Sergio Fernández-Pacheco, socio Fundador de Azvalor y director Financiero y de operaciones, valoró que la Ley Crea y Crece es “una muy buena medida que defiende el mayor activo que tenemos todos, que es la propiedad intelectual”, al evitar que tener que detallar la composición de la cartera.

[Independientes y con orientación 'value': así son las gestoras españolas más rentables en 2022]

En esa misma línea se pronunciaron Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernard, fundadores y codirectores de inversiones de Azvalor.

“Si la CNMV no nos obligase a hacer pública la cartera periódicamente, no la publicaríamos. A lo mejor poca cosa, pero todo lo que tenemos es nuestra propiedad intelectual. Explicar en qué invertimos y por qué invertimos es dar ventaja a la competencia”, apuntó Bernard en la misma conferencia.

De hecho, ya son muchos los trimestres en los que Azvalor ha reducido la información que ofrece a los inversores en sus cartas. Según Guzmán de Lázaro, los datos publicados son la información clave: “cuánto vale el fondo y a cuánto cotiza”.

“Hemos dado más información en el pasado, pero creo que es perjudicial para la mayoría de clientes por razones muy diversas. Es obvio que no ayuda el contar lo único que tenemos que es la propiedad intelectual, todos esos cruces de camino que nos han permitido concluir por qué una compañía hay que comprarla y por qué otra hay que venderla”, explicó ante los inversores de Azvalor.

[Los reyes de los fondos en 2022: CaixaBank arrasa en captaciones y Azvalor en rentabilidad]

De la misma forma, Cobas AM comenzará “a publicar los comentarios con las actualizaciones de las carteras de forma semestral, atendiendo al cambio regulatorio de remitir los informes a accionistas y partícipes con esa periodicidad”, tal y como anticipó la gestora fundada por Francisco García Paramés en su última carta.

La firma seguirá publicando mensualmente su newsletter con información de interés y el estado y evolución de los fondos.

Bestinver también ha decidido realizar la comunicación semestral de los informes. Sin embargo, la gestora de Acciona mantendrá su flujo trimestral de información a los inversores a través de sus cartas, donde se recoge su visión y principales movimientos de todas sus estrategias.

Sigue los temas que te interesan