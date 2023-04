GAM, Nordea o Invesco: los fondos azotados por el impago de los CoCos de Credit Suisse

Unos 16.000 millones de francos suizos -casi la misma cantidad en euros- en bonos contingentemente convertibles de Credit Suisse tirados 'a la basura' tras su absorción por UBS. Los famosos CoCos (o deuda AT1) del banco helvético que han sido amortizados a cero por su rescate han azotado a numerosos fondos de inversión. Entre ellos, los de grandes entidades como GAM, Nordea, Invesco, BlackRock, Artemis o Lazard.

La amortización de este tipo de deuda subordinada se ha saltado el orden de prelación preestablecido para las quiebras bancarias en Europa. Se ha antepuesto a los accionistas frente a los bonistas y estos últimos inversores han dicho adiós a sus ahorros.

Bufetes de abogados como el británico Quinn Emanuel Urquhuart & Sullivan ya están en conversaciones con algunos bonistas para presentar una demanda. Por su parte, la Fundación Ethos, que agrupa a 220 cajas de pensiones y otros inversores institucionales suizos que son dueños del 5% de ambos bancos, ya está contactando con despachos legales para aclarar las responsabilidades del fin de Credit Suisse.

[Abelló, Leopoldo del Pino o la familia Real de Asúa (CVNE), los ilustres clientes de Credit Suisse que se rifa la banca]

Según un análisis realizado por Morningstar, el fondo GAM Star Credit Opportunities tenía en el momento de su rescate una exposición total de más del 4,80% a deuda AT1 de Credit Suisse. Otro fondo afectado ha sido el Nordea 1 - European High Yield Bond, cuya exposición a los CoCos del banco helvético superaba el 2%.

Con posiciones en torno al 1% en cartera de AT1 de Credit Suisse contaban vehículos como el Artemis Strategic Bond, el Artemis High Income, el BlackRock European High Yield Bond, el Invesco Global Bond o el Invesco Corporate Bond.

Bonos que rentaban un 9%

En una entrevista el pasado fin de semana, la ministra de Finanzas suiza, Karin Keller-Sutter, defendió la amortización a cero de los bonos AT1 en lo que es una de las partes más controvertidas del rescate.

"Estos son bonos de alto riesgo con altos rendimientos, a veces por encima del 9%", dijo Keller-Sutter en su entrevista, recogida por 'Reuters'. "El folleto de estos bonos deja claro que, si una empresa solicita ayuda indirecta del gobierno, pueden cancelarse", argumentó.

[Del interés de Deutsche a una posible demanda de Singular: cinco claves del futuro de Credit Suisse (UBS) en España]

Otro fondo castigado por la anulación de los CoCos de Credit Suisse ha sido el Lazard Capital FI SRI, que disponía de un 7,40% en cartera aunque no está entre los productos con rating de Morningstar. También se encuentran en esta situación fondos cotizados (o ETFs) como el Invesco AT1 Capital Bond (3,57%), el WisdomTree AT1 CoCo Bond (2,87%), el First Trust Institutional Preferred Securities and Income (1,44%) o el Fidelity Global Core Plus Bond (0,42%), entre otros.

El nuevo banco combinado tendrá 1,6 billones de dólares (1,4 billones de euros) en activos, el doble del tamaño de toda la economía suiza, y más de 120.000 empleados. Keller-Sutter advirtió que la estructura de UBS tendría que ser considerada en el futuro.

Tal y como adelantó la prensa helvética, UBS planearía recortar 36.000 empleos en todo el mundo tras absorber a Credit Suisse, una cifra que supondría en torno al 30% de su plantilla global.

Sigue los temas que te interesan