El desplome bursátil de Euronext tras la oferta por Allfunds dinamitó la compra de la plataforma de fondos

Lo que iba a ser la gran operación financiera europea del 2023, y con una compañía española implicada, se ha quedado en el calentón de una fría semana de invierno. Euronext desistió de comprar Allfunds, entre otras causas, por una due diligence insatisfactoria y por el castigo bursátil que los inversores infligieron a la cotización del gestor de bolsas paneuropeo tras el anuncio. Corría el riesgo de valer lo mismo o menos que su potencial presa.

El desplome bursátil de Euronext -del 10% en solo una semana- ha sido el factor que ha dinamitado el acuerdo. Pero no el único. Según el comunicado de Allfunds, ha sido el consejo de la plataforma española de fondos de inversión quien ha frenado el desembarco de Euronext al ser los términos de su propuesta “inadecuados”.

Sin embargo, Euronext afirma que su oferta “no fue rechazada” y que más bien la retiró tras el proceso de due diligence que se ha llevado a cabo.

Sea como fuere, el operador de las bolsas de París, Ámsterdam, Milán, Bruselas, Lisboa, Dublín y Oslo, ha retirado su oferta de 5.500 millones de euros para comprar la distribuidora de fondos.

Euronext, que compite directamente con grandes operadores como Deutsche Boerse y London Stock Exchange, presentó una propuesta preliminar para comprar Allfunds el pasado 22 de febrero con el objetivo de diversificar su negocio.

En su plan para hacerse con Allfunds el operador bursátil planteaba el pago de 8,75 euros por acción, a razón de 5,69 euros en efectivo más 0,04059 acciones nuevas.

Asimismo, Euronext había informado de que había estado en conversaciones con Hellman & Friedman y BNP Paribas, que juntos poseen el 46,4% del capital social de Allfunds, para obtener su apoyo.

Capitalización

Pero las acciones de Euronext no respondieron bien a la operación, llegando a caer un 10% en solo seis sesiones bursátiles, las comprendidas entre el 22 y el 28 de febrero, jornada previa a que la ruptura de las conversaciones saliese a la luz.

En el mencionado periodo la capitalización de Euronext pasó de unos 8.200 millones de euros a algo menos de 7.400 millones.

Por el contrario, la subida acumulada de Allfunds, del 12,75%, elevó el valor bursátil de la plataforma hasta los 5.200 millones de euros. En algunos momentos, incluso, su capitalización superó la cantidad ofertada por parte de Euronext.

Con estos movimientos en el mercado, el valor de Allfunds se acercaba peligrosamente al de Euronext, complicando la viabilidad de una operación en la que ambos peces tenían un tamaño similar.

El rechazo de los inversores quedó así patente. Según explican desde ING el acuerdo podría no haber aumentado el valor de Euronext. Los expertos de KBC, que sí veían atractivo en la plataforma de fondos, preferían una adquisición similar a la de la Bolsa de Italia.

La tendencia cambió con la ruptura de las conversaciones. Euronext cerró la sesión del jueves con una subida del 4% -aunque llegó a dispararse a doble dígito-, mientras que Allfunds se hundió más de un 13%.

Potencial

Desde Jefferies recuerdan que las acciones de Allfunds cotizaban en torno a los 7,2 euros antes de que la oferta de Euronext se hiciera pública y, en su opinión, es poco probable que ese precio "represente un suelo ahora que las conversaciones han fracasado". Los mismos expertos añaden que los títulos del operador se beneficiarán de un "repunte de alivio" tras el abandono de la operación.

La media de analistas recogida por Refinitiv da un precio objetivo de 10,66 euros a Allfunds, lo que supone un potencial del 48,4% si se tiene en cuenta el precio al que cerró la sesión del miércoles. Dicho precio se encuentra todavía lejos de los 11,5 euros a los que la plataforma salió a Bolsa en abril de 2021.

Con este último traspié la subida acumulada en 2023 por Allfunds se ha reducido hasta el 10,1%. Asimismo, su cotización se encuentra un 61% por debajo de los máximos que la compañía alcanzó a principios de octubre de 2021, cuando tocó los 18,44 euros por acción. Entonces, su capitalización superó los 11.600 millones de euros. Desde su estreno bursátil las acciones de Allfunds caen un 37,5%.

Frente a Euronext y Allfunds los analistas de Jefferies subrayan que Deutsche Boerse “por no haber hecho nada... sale ganando de este episodio" y añaden que el operador alemán podría volver a por Allfunds.

París-Fráncfort-Madrid

La combinación de Euronext y Allfunds habría dado lugar a un gigante europeo de la intermediación bursátil, los fondos de inversión y los servicios wealthtech. Una conjunción que, por ahora, se ha llevado a cabo tan solo en dos ocasiones y con dimensiones notablemente inferiores.

Euroclear, dedicado a la liquidación y custodia de valores, se hizo en 2021 con MFEX, también un supermercado mayorista de fondos. En ese mismo año, Deutsche Boerse se hizo con el 100% de Clearstream tras adquirirle a UBS el 49% que no poseía de la plataforma de fondos. En 2020 había cerrado la compra inicial de un mayoritario 51%.

MFEX y Clearstream son rivales de Allfunds, aunque la entidad española es la líder del mercado europeo por volumen intermediado en fondos de inversión.

Por ahora, Euronext no ha confirmado si su retirada es definitiva o hará una segunda intentona por Allfunds a futuro, máxime cuando no ha despejado dudas sobre si su retirada tiene que ver con aspectos que no le gustan del negocio de Allfunds tras la due diligence, por falta de financiación suficiente para acometer la compra o por estar alejado del precio que piden los principales accionistas de Allfunds: Hellman & Friedman, el fondo soberano de Singapur (GIC) y BNP Paribas.

Lo que es seguro es que, si Deutsche Boerse toma el relevo de Euronext en la ofensiva por Allfunds, el gigante financiero europeo resultante tendría su sede en Fráncfort y no en París. Desde Madrid siguen con mucha atención el devenir.

