La 'guerra' por captar fortunas latinas se agudiza con el desembarco de la peruana Creuza Advisors

Primero fueron las entidades mexicanas y, ahora, las peruanas. La ‘guerra’ por captar a las grandes fortunas latinoamericanas que se mudan a España se aviva con el desembarco de la firma Creuza Advisors.

El grupo limeño ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para establecer en Madrid una empresa de asesoramiento financiero con el mismo nombre que la matriz. Según su programa de actividades, está habilitada para asesorar a clientes minoristas y profesionales en materia de inversión, así como para dar asesoramiento financiero a empresas.

Esta boutique independiente fue fundada hace más de una década y ofrece soluciones personalizadas en planificación patrimonial, tributaria y sucesoria. Su otra actividad es la distribución de fondos de inversión de renta fija, renta variable, mixtos, hedge funds, inmobiliarios, capital riesgo y deuda privada. Se trata de un multifamily office que también opera en Chile y Colombia.

Su administrador único es Iván Carrillo, socio y consejero delegado de Creuza Advisors y un veterano del sector con experiencia previa en Citi o Bank of America. Aunque dentro de su estructura aparecen como apoderados otros profesionales y socios del grupo como Ignacio Arróspide (director de Inversiones), Alonso Carrillo (gestor de carteras) o Nicolás Lasarte de Launet (responsable de Distribución Institucional).

Este último es la cara visible en España. Empezó su carrera en el antiguo Safei y luego pasó una larga temporada en Capital Strategies, moviéndose de Madrid a Ciudad de México y de ahí a Lima.

La ola mexicana

En la actualidad, Creuza representa a gestoras internacionales como Groupama AM, SKY Harbor Capital Management, Capital Four, Zurich AGF Chile, Alger, Napier Park Global Capital, New York Real Estate Investors, W Capital, Lighthouse Partners, Hereford Funds-Bin Yuan Capital o BGO.

El aterrizaje de firmas de inversión de origen latinoamericano se intensificó a partir de finales de 2020. A raíz de la pandemia, grupos de capital mexicano han ido abriendo sus puertas en Madrid para atraer la gestión de los grandes patrimonios latinos: venezolanos, mexicanos, colombianos y, en menor medida, peruanos.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el gabinete que conformó tras la salida de Pedro Castillo. Reuters.

Finaccess Value, que fichó al anterior equipo de Gesconsult para ejecutar la estrategia de Carlos Fernández (ex CEO del Grupo Modelo y con numerosos tentáculos en consejos del Ibex), y Actinver-Alterna, corporación financiera del también azteca Héctor Madero que este verano incorporaba a Enrique Zamácola desde Link Securities para liderar su expansión europea, fueron los dos pioneros.

Más tarde ha llegado Klosters Capital, que se ha asociado con la familia española de los Basabe (del grupo inmobiliario Civisa) y ha puesto al frente a Gonzalo Álvarez (ex de KBL, UBS o JPMorgan) para liderar el proyecto.

Inestabilidad política en Perú

La incursión de Creuza Advisors en Madrid se produce poco después del violento episodio político ocurrido en Perú, con la declaración de la “permanente incapacidad moral” y la detención del presidente Pedro Castillo tras su intento de autogolpe de Estado. Hoy es Dina Boluarte -su anterior vicepresidenta- quien lleva las riendas del país sudamericano.

Al menos así lo hará hasta abril de 2024, fecha a la que la presidenta adelantó las elecciones generales en respuesta a las fuertes protestas sociales. Este clima de inestabilidad y violencia, sumado a las políticas populares de izquierda, podría provocar el éxodo de los más adinerados de Perú. Y Madrid es un destino preferente.

