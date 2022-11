El gigante australiano de los fondos Macquarie establece una nueva sede en España

El gigante australiano de los fondos de inversión, Macquarie Asset Management, redobla su apuesta por España al abrir una sucursal en nuestro país. Aunque la gestora y banco de inversión ya había hecho operaciones aquí y distribuía sus fondos a clientes institucionales, el tener presencia societaria y estar supervisada a nivel local le permite desarrollar un rango más amplio de servicios y, por tanto, captar nuevos clientes para crecer.

Es su filial luxemburguesa Macquarie AM Europe SARL la que ha pasado de operar en libre prestación bajo el paraguas del Espacio Económico Europeo a ser una sucursal española de pleno derecho. Una oficina que seguirá liderada, no obstante, por Juan Caño, director general de Macquarie Infrastucture and Real Assets (Europe) Limited desde 2009.

Macquarie lleva presente en España desde 2010. Entre sus participadas, hay nombres tan sonados como Viesgo, Empark, Exolum, Viamed Salud u Onivia.

Especializada en infraestructuras, inmobiliario y capital riesgo, su gestora administra más de 520.000 millones de euros en activos a nivel mundial.

Como indica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), su sucursal en España le habilita para “la comercialización de nuevos fondos gestionados y cuentas gestionadas por Macquarie Asset Management entre inversores existentes y nuevos inversores”. Según fuentes del sector, su intención es estar más cerca de los clientes que ya tienen contratados sus fondos, así como tantear a nuevos clientes con los que lanzar programas de inversión conjuntos.

Consolidación y acuerdos

Otras ramas del grupo australiano ya hacen acto de presencia en nuestro país, caso de Advisory & Capital Solutions, que está dirigida desde comienzos de año por Salvador Rodrigo, ex JB Capital Markets. La sucursal local de esta rama se articula a través de Macquarie Capital France. De esta forma, con el acompañamiento de Macquarie AM, el gigante de Sídney se afianza más si cabe en España.

Una de las colaboraciones más famosas que ha llevado a cabo en los últimos años fue asociarse con Mapfre y Abante para levantar un fondo de infraestructuras (energías renovables, transporte, comunicaciones, gestión de residuos, etc) de 300 millones.

Macquarie sigue los pasos de otras gestoras de fondos o bancos de inversión, que han abierto una sucursal en Madrid por varios motivos: en algunos casos, fue para blindarse del Brexit y seguir operando en territorio europeo; en otros, por el potencial del mercado español, tanto a nivel de fusiones y adquisiciones en el middle-market como por el desarrollo de los bancos privados de altos patrimonios.

Este mismo año, BlueBay Asset Management (RBC), Wellington Management o William Blair han optado por radicar en España un equipo local de banqueros y comerciales.

