El capital riesgo anticipa 9 meses de parón en el M&A por la incertidumbre económica y la financiación más cara

Frenazo en las operaciones corporativas. Como mínimo, hasta mediados de 2023, una vez el horizonte financiero y geopolítico se despeje. El sector del capital riesgo ya anticipa un parón de hasta nueve meses en las fusiones y adquisiciones empresariales por un doble motivo: la incertidumbre económica y la financiación más cara.

Así de apesadumbrado se ha mostrado el director general de Carlyle para España, Carlos Robles, en la última edición del foro CAPCorp, que finalizó ayer. “Habrá que tener cautela en los próximos seis a nueve meses”, advirtió el ejecutivo del fondo estadounidense.

“Ahora no hay financiación o la que hay es muy cara. Además, el distressed es alto. Contamos con que muchos procesos se retrasen o se cancelen. Vendedores y compradores no terminan de ponerse de acuerdo con el precio de compraventa de las operaciones y esa diferencia de precio continúa agrandándose, por lo que no terminan de salir”, puso en contexto Robles en una ponencia que giraba sobre los desafíos de invertir en España.

“Venimos de algunos años donde se ha invertido demasiado y demasiado rápido”. El directivo de Carlyle se refería al exceso de liquidez y financiación barata que se ha visto en los últimos años con los tipos de interés ultrabajos del Banco Central Europeo (BCE). Un círculo vicioso que se retroalimentó con fondos de inversión muy grandes operando en el mercado privado, lo que desencadenó “múltiplos muy altos” que hoy, sin embargo, viven un dilema a la baja.

Los previsiblemente peores resultados de las compañías en estos meses han generado la tormenta perfecta para la industria del capital privado.

Volver al capital paciente

Con todo, hay sectores que aún presentan buenas oportunidades de inversión. Alberto Nin, senior vice president de Brookfield, confía en el sector hotelero. “Aunque es un sector cíclico, tiene buenos fundamentales de largo plazo, tanto por los viajes turísticos como por los viajes de negocios”, considera. El fondo canadiense también está muy activo en residencias de estudiantes y logística industrial.

Por su parte, la alemana Mutares -que adquiere empresas medianas en situaciones de recuperación para venderlas nuevamente si la reestructuración tiene éxito- ha puesto su foco en el sector retail y en el industrial. Su máximo responsable para Iberia, Santiago San Antonio Alonso, ya visualiza un proceso de concentración sectorial “en algunas empresas familiares al norte de España”.

[Santander lanza un fondo de 300 millones para invertir en infraestructuras e inmobiliario de KKR y Blackstone]

Uno de los sectores más buscados por los gestores de capital riesgo siempre ha sido el inmobiliario. Brookfield, que agranda su huella en España en detrimento de Italia, cree que “va a haber algo de distressed en los márgenes, pero el resto del mercado debería seguir funcionando bien, aunque con menos volumen”, en los próximos meses.

En líneas generales, Nin prefiere ver con “moderación” el panorama actual para el capital riesgo en nuestro país: “Ni en la etapa postCovid éramos los más optimistas, ni ahora somos los más pesimistas”. Como aseveró, se trata de tener “paciencia”, aunque “seguimos con ganas de hacer más operaciones”.

Los participantes en CAPCorp 2022 coincidieron en la relevancia de los sectores acíclicos que estén protegidos de la inflación. Andrés Rebuelta, vice president de Permira, admite que hay mucha preocupación por la inflación y el impacto en cada compañía, pero se muestra optimista en que, ante las oportunidades existentes en el mercado, “veremos una aceleración en compras buy and build”.

Misma línea que la mostrada por Carmen Alonso, responsable de Tikehau Capital para Iberia y Reino Unido: “Hay que volver a los básicos, recuperar la mentalidad de no centrarse tanto en la compra, sino en la transformación durante el periodo de inversión”. En su opinión, “a veces nos volvemos demasiado cortoplacistas, y hay que recuperar esa vocación de ser capital paciente”, haciendo autocrítica de un sector en boga entre los inversores.

Sigue los temas que te interesan