La inversión ASG cada vez más presente en el proceso de selección de activos

Los fondos sostenibles basan su inversión en un marco temático para obtener exposición a una amplia gama de megatendencias de sostenibilidad, como la transición energética, la inclusión financiera o la digitalización. Invierten en empresas con productos que beneficien a las personas y al planeta, así como en empresas que lideren la transición sostenible y aquellas que se espera que lo hagan en el futuro.

En última instancia, las empresas con fundamentos sólidos, que están ayudando a crear un mundo más sostenible, han de ser aquellas que tienen modelos de negocio resilientes y exposición a tendencias de crecimiento.

La sostenibilidad ha pasado a formar parte de los procesos de análisis y selección de activos, suponiendo un compromiso a largo plazo entre los gestores de activos y los emisores, por una parte, y sus clientes inversores, por otra. La reciente volatilidad del mercado ha aumentado la necesidad de continuar encontrando formas de ofrecer resultados duraderos y estables a partir de la inversión a largo plazo, un objetivo en el que la inversión sostenible es, sin duda, un componente clave.

Los fondos de la categoría sectorial VDOS de Ético, invierten en sostenibilidad, responsabilidad social, ISR (Inversión Socialmente Responsable), cooperación al desarrollo, consumo responsable, criterios sociales y éticos. No invierte en industria militar, tabaco, ni alcohol. Una categoría de fondos que en el año ha recibido entradas netas por valor de 846 millones de euros, el mayor volumen del grupo de fondos sectoriales.

De esta categoría, se han seleccionado los fondos que cuentan con la calificación de cinco estrellas de VDOS y que tienen un requerimiento mínimo de inversión de hasta 6.000 euros. El más rentable de esta selección es la clase R de AZVALOR LUX SICAV - ALTUM FAITH - CONSISTENT EQUITY revalorizándose un 36,81% desde enero y un 51,16% a un año, con un dato de volatilidad en este último periodo de 22,30%.

Política de inversión

De acuerdo con su política de inversión, promueve la inversión moralmente responsable, siguiendo las directrices católicas basadas, entre otros, en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, las Cartas Pastorales, los Documentos Doctrinales y las Pautas de Inversión Socialmente Responsable publicadas por las Conferencias de Obispos Católicos o por las Instituciones Religiosas Católicas. Para lograr este objetivo, invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y valores similares a acciones (como ADR y GDR). La inversión mínima requerida para suscribir la clase R de este fondo es de una participación, siendo su último valor liquidativo de 136,94 euros. Grava a sus partícipes con una comisión fija de 2,20%.

De la gestora Franklin Templeton, la clase H1 de acumulación en dólares de TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A obtiene en el año una revalorización de 6,86% y de 10,29% en el último año, periodo en que registra un dato de volatilidad de 18,09%. La inversión del fondo busca la apreciación del capital invirtiendo en valores de renta variable de empresas de todo el mundo que reconocen y se adaptan a los riesgos financieros que, a largo plazo, presentan el cambio climático y el agotamiento de los recursos.

Además, para lograr su objetivo de mitigación y adaptación al cambio climático, seleccionan para incluir en su cartera empresas que reduzcan las emisiones, mejoren la eficiencia de los recursos y limiten las consecuencias físicas del cambio climático, con el objetivo de alinear la huella de carbono de la cartera del fondo con el histórico Acuerdo Climático de París adoptado en diciembre de 2015. Sus mayores posiciones corresponden a acciones de CROWN HOLDINGS INC (4,17%) LG CHEM LTD (4,01%) PRYSMIAN SPA (3,66%) SEALED AIR CORP (3,41%) y ALPHABET INC (3,15%). La suscripción de la clase H1 de acumulación en dólares del fondo requiere una inversión mínima de 1.000 dólares (aproximadamente 975 euros) aplicando una comisión fija de 1,50% y de depósito de 0,14%.

Referenciado al índice TOPIX Total Return, FIDELITY FUNDS-SUSTAINABLE JAPAN EQUITY obtiene una rentabilidad de 1,33% en el año, en su clase A de acumulación con cobertura en dólares. En el último periodo anual se revaloriza un 10,82%, con un dato bastante controlado de volatilidad de 16,13%, que lo posiciona en el segundo grupo de los menos volátiles de su categoría, en el quintil cuatro.

Empresas japonesas

Este tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo con una cartera gestionada de manera activa y formada principalmente por renta variable de empresas japonesas con sólidas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Se apoyan en el análisis ascendente (bottom-up) para seleccionar empresas de calidad con un elevado crecimiento sostenible, un rendimiento superior a la media y balances sólidos.

Esto se combina con el análisis ASG de valores y sectores, a efectos de elegir aquellas firmas que siguen buenas prácticas y un desarrollo sostenible, cuentan con puntuaciones de ASG altas y bajo riesgo de verse implicadas en polémicas. Utiliza un enfoque basado en el análisis que aprovecha el análisis de datos fundamentales y criterios ASG, exclusivo de Fidelity, y otros datos del mercado.

Las mayores posiciones en cartera incluyen nombres como ITOCHU CORPORATION (5,60%) TOKIO MARINE HOLDINGS INC (5,60%) SONY GROUP CORP (4,20%) OLYMPUS CORP (4,10%) y SHIMADZU CORP (3,50%). La inversión mínima requerida para invertir en la clase A de acumulación con cobertura en dólares de este fondo es de 1.000 dólares (aproximadamente 975 euros), siendo su comisión fija de 1,50% y de depósito de 0,35%.

La inversión sostenible cambiará los mercados de capitales en los próximos 20 años, afectando los precios de los valores en todas las regiones y clases de activos y, por lo tanto, las carteras gestionadas. El objetivo debe ser impulsar la excelencia para los clientes inversores, construyendo carteras que se basen en el análisis, orientadas al futuro y con el foco en la generación de resultados de inversión superiores.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

