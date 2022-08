Singular Bank se inscribe como depositario y le quita negocio a Inversis y Caceis

Singular Bank ultima las preparaciones para integrar el negocio de banca privada de UBS. Su nueva maniobra ha sido darse de alta como banco depositario para poder así custodiar activos financieros propios, de UBS WM y de terceras entidades. Lo que supondrá una merma para sus actuales proveedores, Inversis y Caceis.

Tras obtener el visto bueno del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la integración está prevista que suceda entre el 11 de agosto y el 4 de septiembre, como informó EL ESPAÑOL-Invertia.

El banco privado que dirige Javier Marín quiere cerrar el círculo y la licencia para depositar y custodiar activos lo que le permitirá que las actividades core queden en casa. Esto es, la gestión de carteras y la custodia de sus valores e instrumentos financieros.

En la actualidad, los fondos de inversión y sicavs que administra Singular Asset Management están depositados en su mayoría en Inversis, y algunos otros en Caceis, la joint venture que comparten Crédit Agricole y Santander.

Solamente por estos dos conceptos, y sin contar con otras acciones o bonos directos que acumulen los clientes en cartera, Singular ya movería cerca de 465 millones de euros desde Inversis y Caceis a sus propias arcas, con datos de Inverco a cierre de junio. Y esto solo en lo que respecta a producto propio.

Cerca de 2.000 millones

A esto habría que sumarle 1.492 millones procedentes de UBS Gestión, aunque esta partida no afectaría a los proveedores mencionados, puesto que UBS mandaba custodiar los activos de sus vehículos financieros a la sucursal española de UBS Europe. Actividad que en adelante correrá a cargo de Singular Bank. En total, casi 1.960 millones de euros.

Una cifra que, aunque elevada, aún dejaría a Singular fuera de los grandes nombres en el negocio de depositaría. En este terreno, cinco bancos -Cecabank, Caceis Bank, BBVA, BNP Paribas Securities Services y Bankinter- controlan el 90% de la custodia de activos financieros en España, un mercado para el que se necesita mucha escala dados sus bajos márgenes. Incluso, BBVA está analizando la posibilidad de replicar la fórmula del Santander para maximizar el valor de su actividad de depositaría y custodia.

[BBVA imita al Santander con su custodia de activos y busca una ‘joint venture’ con BNP Paribas, BNY Mellon o State Street]

Singular se movería más bien entre la ‘segunda’ y la ‘tercera división’ de la depositaría, por detrás de Inversis, Banco Cooperativo Español, Caja Laboral Popular o Banca March.

El primer paso de Marín es que toda la cadena de valor ofrecida a sus altos patrimonios y grandes fortunas se lleve in house. Pero no es descartable que abra esta actividad a fondos de inversión, sociedades, brókeres independientes o agentes de terceras entidades, como ya lo había hecho en su momento UBS y que le llegó a reportar un volumen de 2.100 millones. Preguntado por esta cuestión, desde Singular Bank no han hecho comentarios.

