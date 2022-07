La elevada volatilidad no siempre es una mala noticia

La volatilidad es la métrica que mide cuánto ha cambiado el precio de un activo o producto financiero durante un período de tiempo determinado. Si un precio de cotización ha subido o bajado con frecuencia y de manera significativa, el activo o producto subyacente se considera altamente volátil. Esta métrica es útil para los inversores, ya que puede dar una indicación del riesgo futuro asociado con cualquier inversión. Si el precio ha subido y bajado históricamente con frecuencia, su precio podría desplomarse nuevamente justamente cuando se invierte en él, perdiendo mucho valor en el proceso.

Si la mayoría o la totalidad de los bienes, productos e instrumentos financieros negociados en un sector de mercado específico son altamente volátiles, estos mercados se denominan mercados volátiles en su conjunto. Un ejemplo es el del mercado de la energía, que ha pasado por largos períodos en que los precios subían y bajaban. En muchos casos, estas fluctuaciones han estado relacionadas con eventos a escala global como las limitaciones de la OPEP en la cantidad de petróleo crudo que producen o, más recientemente, la invasión de Ucrania.

Pero hay otros factores que también pueden conducir a una alta volatilidad en sectores enteros del mercado de valores, entre ellos el comportamiento de los compradores/vendedores del mercado. Un ejemplo lo tenemos en el comportamiento de manada, que puede llevar a la mayoría de las contrapartes del mercado a vender o comprar una acción específica simplemente porque todos los demás lo están haciendo. Un aumento (o caída) tan repentino en los precios de las acciones puede hacer que las acciones respectivas se consideren más volátiles.

Entre los fondos de Rentabilidad Absoluta encuadrados en la categoría VDOS de Alternativos Volatilidad Alta, con requerimiento de aportación mínima igual o inferior a 6.000 euros, el más rentable desde comienzos de año es AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A con una revalorización de 17,24% en su clase C en euros. En el último periodo anual, su rentabilidad es de 21,95%, con un coste por volatilidad de 9,41%. Hace uso de una (estrategia de rentabilidad absoluta para conseguir rentabilidad positiva en cualquier condición de mercado.

Concretamente, se propone como objetivo superar (después de deducir los costes aplicables) al índice USD LIBOR 1-month más un 3% anual durante el periodo de inversión recomendado, a la vez que ofrece una exposición al riesgo controlada, sin superar un valor en riesgo (VaR) del 35% (VaR ex-ante a 12 meses del 95%). Para ello, invierte en opciones cotizadas en bolsa y en swaps de variación sobre índices de Estados Unidos, la zona euro y Asia con un vencimiento medio de un año, utilizando derivados extensamente para reducir diversos riesgos, para una gestión eficiente de la cartera y como forma de aumentar la exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades de inversión.

El equipo gestor analiza los patrones de volatilidad del mercado para determinar la dirección y el alcance de su exposición a esta variable: exposición positiva cuando la volatilidad es baja y se prevé que aumente, exposición negativa cuando la volatilidad es alta y se prevé que disminuya. También busca beneficiarse de las fluctuaciones a corto plazo de la volatilidad (‘volatilidad de la volatilidad’). Su cartera incluye entre sus mayores posiciones, Opciones sobre el DJ EURO STOXX 50 ®, el fondo de la propia gestora Amundi Euro Liquidity SRI IC C, Opciones sobre S&P 500 y acciones de Apple Inc. Sus partícipes soportan una comisión fija de 1,20 por ciento, además de una comisión variable de 20 por ciento sobre resultados del fondo respecto a su índice de referencia, el USD LIBOR 1-month + 3 %.

Un 9,25% es la rentabilidad obtenida por la clase R de DUNAS VALOR FLEXIBLE. Lanzado el pasado noviembre. Se define como un fondo multiactivo con enfoque de retorno absoluto de liquidez diaria, con objetivo de rentabilidad de Euribor 12m + 425 pb (puntos básicos) en el medio plazo, volatilidad objetivo del 10% anual (con un máximo inferior al 15% anual) y enfoque de preservación de capital en plazos de 5 años. Invierte en renta variable, renta fija y divisas, sin predeterminación por activos, emisores, divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Hasta el 50% de la exposición total puede estar en deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. Para lograr el objetivo propuesto se utilizan estrategias de gestión alternativa Long/Short y de arbitraje de renta fija.

El ámbito geográfico es principalmente emisores/mercados OCDE, pudiendo incluir hasta un 25% en emergentes. Su exposición al riesgo divisa puede oscilar entre 0 y 30%. Suma un patrimonio gestionado de 9 millones de euros, incluyendo entre sus mayores posiciones emisiones de bonos de N. CAJAMAR 1.75 09/03/2028 (3,59%) LEASEPLAN 7.375 PERP CALL 29/05/2024 (2,90%) FERTIBERIA FLOAT 22/12/2025 (2,88%) LENZING 5.75 PERP (07/09/2025) (2,77%) y NH HOTELES 4.00 02/07/2026 (2,62%). Aplica a sus partícipes una comisión fija de 1,65 por ciento y de depósito de 0,08 por ciento.

De Inversis Gestión, la clase R de DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES obtiene en el año una rentabilidad de 9,25%. Sin índice de referencia, invierte entre el 0 y el 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Utiliza para su gestión estrategias equity long/short, global macro, event driven y relative value. No hay predeterminación por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países (pudiendo invertir en cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil o duración de los activos.

Las emisiones serán de, al menos, calidad crediticia media o la del Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa puede ser oscilar entre 0 y 100% de la exposición total. Su objetivo de gestión es maximizar la rentabilidad a medio plazo, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 25% anual. Cuenta con un patrimonio bajo gestión de 13 millones de euro, soportando sus partícipes una comisión fija de 1,65% y de depósito de 0,08%.

Así pues, mientras que la volatilidad a menudo se equipara negativamente con el riesgo, esta afirmación solo presenta una cara de la historia. La volatilidad significa un mayor riesgo, pero también el potencial de rendimientos de inversión significativamente más altos. Los fondos alternativos - entendidos como los que aplican estrategias de inversión alternativas - de todo el mundo han demostrado que las inversiones de alto riesgo no son algo que necesariamente deba evitarse por completo, sino más bien una oportunidad para generar rendimientos significativos, siempre y cuando se utilicen estrategias alternativas de cobertura para protegerse de posibles efectos adversos.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

