Los fondos de inversión cinco estrellas de gestión alternativa menos volátiles

Desde el crecimiento explosivo en los mercados privados hasta la integración de las mejores prácticas ASG, el panorama de la gestión alternativa está evolucionando rápidamente. Para poder orientarse en este amplio abanico de opciones podría ser de utilidad considerar diferentes enfoques.

Uno de los que puede servir para orientarnos, en cuanto al principal propósito del fondo, es la distinción entre alternativas diversificadoras y alternativas que buscan obtener rentabilidad.

Las primeras se caracterizan por una beta baja, una volatilidad total baja y el potencial de diversificar una cartera compuesta por varios tipos de activos. Con las alternativas diversificadoras, como estrategias macro y market neutral, es importante recordar que los rendimientos obtenidos por los activos individualmente pueden ser más modestos.

Además, ‘no correlacionado’ no significa necesariamente correlacionado negativamente: estas estrategias podrían tener una ligera correlación positiva y aun así ofrecer un beneficio de diversificación.

Por el contrario, las estrategias de búsqueda de rendimiento probablemente utilicen la exposición a acciones o crédito para conseguir un rendimiento atractivo. El objetivo en este caso es encontrar obtener éxito batiendo al mercado (ajustando de la exposición a acciones o a crédito) o por medio de una estrategia de cobertura.

Fondos

De los fondos de la categoría VDOS de Gestión Alternativa, disponibles para su comercialización en España, se ha hecho una selección de los que contando con la calificación de cinco estrellas y requiriendo una aportación mínima igual o inferior a 6.000 euros, registran el menor dato de volatilidad a un año y obtienen rentabilidades positivas desde comienzos del año actual.

El menos volátil a un año (4,72%) es Credit Suisse (LUX) Liquid Alternative Beta en su clase B en dólares, posicionándose en el segundo mejor grupo de su categoría por tal concepto, en el quintil cuatro.

En el año se revaloriza un 4,56% y un 10,16% a un año. Su objetivo es gestionar sus activos mediante la aplicación de una estrategia beta alternativa líquida, a través de un conjunto diversificado de estrategias de inversión típicamente utilizadas por fondos de cobertura.

El gestor busca alcanzar un perfil de riesgo/rentabilidad ampliamente coherente con el del universo de los hedge funds (fondos de cobertura). Se gestiona activamente, sin tomar un índice como referencia.

Sus mayores posiciones en cartera incluyen la emisión de Letras del Tesoro de Estados Unidos - United States Treasury Bills 0% (4,95%) PNM Resources Inc (0,52%) Cerner Corp (0,48%) Nuance Communications Inc (0,42%) y Shaw Communications Inc (0,42%). Aplica a sus partícipes una comisión fija de 1,40 por ciento y de depósito de 0,10 por ciento.

La clase X en euros de NN (L) Alternative Beta se revaloriza un 6,35% en el año y un 11,19% en el último periodo anual, con un dato bastante controlado de volatilidad de 5,63% que, como en el caso anterior lo sitúa en el segundo mejor grupo de su categoría por este concepto, en el quintil cuatro.

Se gestiona de forma activa y pretende aumentar el capital a largo plazo, mediante la inversión en un conjunto de betas del mercado financiero con liquidez. El equipo gestor determina las diferentes exposiciones según unos sofisticados modelos cuantitativos patentados, que les permiten aprovechar los principales catalizadores de rentabilidad de las temáticas con mejor comportamiento en los mercados alternativos.

Así, por ejemplo, buscan en el sector de los fondos de inversión libre, en el que se persiguen rentabilidades positivas no vinculadas a las condiciones del mercado, obteniendo exposición a los correspondientes mercados principalmente a través de una amplia gama de índices.

También lo hacen mediante la inversión en instrumentos financieros derivados lineales (como swaps de rentabilidad total, futuros, forwards) y no lineales (como opciones); instrumentos de efectivo, e instrumentos de renta fija (como efectivo, instrumentos del mercado monetario, bonos, depósitos).

Por divisa, las principales asignaciones en la cartera del fondo corresponden al dólar estadounidense (99,52%), euro (0,28%), yen japonés (0,13%) y libra esterlina (0,07%). Grava a sus participes con una comisión fija de 1,30%.

Con una volatilidad a un año algo más elevada (7,73%) la clase R de capitalización en dólares de Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio se revaloriza en el mismo periodo un 10,64% y un 0,14% desde comienzos de año.

La cartera de este fondo busca proporcionar ingresos y crecimiento de capital a largo plazo. Para ello, el asesor de Inversiones trata de implementar una serie de factores estratégicos, en base a recomendaciones de asignación generadas por Goldman Sachs & Co, de forma que la cartera obtenga exposición a estos factores estratégicos.

Puede hacerlo invirtiendo directamente en valores de renta fija, acciones o instrumentos similares, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados.

Sus mayores posiciones corresponden al contrato de Futuro E-mini S&P 500 Future June 22 (27,30%) US 10yr Note (CBOT) sep22 XCBT 20220921 (25,49%) a la emisión Federal Home Loan Banks 0% (1,57%) al contrato US Long Bond (CBOT) Sep22 XCBT 20220921 (-1,54%) y a la emisión Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.875% (0,65%).

La suscripción de la clase R de capitalización en dólares de este fondo requiere una aportación mínima de 5.000 dólares (aproximadamente 4.908 euros) siendo su comisión fija de 0,25%.

Si bien las estrategias de diversificación tienden a tener rendimientos más modestos, si consideramos que los rendimientos de la renta variable global potencialmente van a ser más bajos durante la próxima década, con un mayor nivel de dispersión entre acciones, los resultados de los fondos de cobertura como estos pueden ser relativamente atractivos.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

