Jaubert (Mediolanum): “Quien compre bolsa ahora podría perder hasta un 10% más”

Por muy duro que haya sido el primer semestre para los mercados financieros, las bolsas todavía no han hecho suelo. Así lo cree Christophe Jaubert, director de Inversiones y responsable de Análisis Multigestión de Mediolanum International Funds, quien otorga más de un 50% de probabilidades a que se produzca una recesión en 2023.

El gestor, que la semana pasada presentó en Dublín (Irlanda) las perspectivas de inversión del grupo para lo que resta de año y el próximo y analizó las principales temáticas que despuntan en la industria financiera, concedió una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia a su finalización para hablar de los temas que preocupan a los ahorradores: inflación, crisis, bolsa o bonos, entre otras cuestiones.

Más concretamente, su postura es que la economía sufrirá una “recesión suave o desaceleración fuerte”, por eso su principal recomendación vira todavía en torno a la cautela.

Con la inflación disparada y los tipos de interés iniciando su senda alcista, ¿dónde cree que estarán los precios de la vida y del dinero en los próximos meses?

Si el barril de petróleo volviera a los 80 o 90 dólares, la inflación bajaría rápidamente, a niveles del 2,5% o 3,5%. Inflaciones en este nivel no son malas porque, recordemos, tenemos un gran problema de deuda. Y la inflación es la mejor manera de ‘pagarla’ para que no nos cueste demasiado.

Nuestro escenario es que podríamos ver el pico de inflación a final de 2024 o antes. El problema es la guerra en Ucrania: que dure más o sea peor de lo que nuestro escenario establece. Si los costes del petróleo y de la energía no están en línea con este escenario que mencionamos, la inflación podría ser más estructural. Entonces los precios serán elevados en cada cosa que consumamos: ropa, teléfonos, etc.

En todo caso, a largo plazo la inflación será más alta de la que teníamos en el pasado, cuando estaba muy baja o, incluso, era negativa.

Por su parte, los bancos centrales, aunque han llegado tarde y han actuado agresivamente, están en el buen camino, han hecho lo adecuado para compensar el llegar tarde. Pero ahora tienen que pisar el freno para no crear una recesión.

¿Han hecho suelo las bolsas? ¿Es ya la hora de comprar o todavía puede haber más caídas?

Si anticipamos que la economía enfrentará una recesión -nuestro escenario se mueve entre una recesión suave y una desaceleración fuerte-, no estamos seguros de que los precios del mercado aún hayan dibujado la foto completa de esto. Por eso nuestra asignación de activos todavía está en el lado de la cautela, aunque no mucho, porque ya hemos visto unos mercados muy violentos en términos de movimientos. Si haces un mal timing comprando en la última parte de la fase bajista y llega alguna corrección extra, podrías perder un 5%, 7% o 10% más.

Así que preferimos jugar el medio y largo plazo. La valoración de las bolsas es ampliamente justa en el contexto de que no tenemos una recesión. Así que, si anticipas una recesión, probablemente aún esté la bolsa un poco cara. Por tanto, recomendamos estar agresivamente en el mercado, aunque quizá progresivamente ir tomando de pequeños en pequeños paquetes de acciones, sobre todo a principios de 2023.

Los inversores conservadores de renta fija están viviendo su peor ejercicio desde 1994, borrando de un plumazo las ganancias de los últimos seis años. ¿Cómo se les reconforta?

El bono americano a diez años en un 3%, 3,25% o 3,5% probablemente está entrando en el lado atractivo. Es una buena herramienta para construir cartera, porque otra vez encuentras capacidad para diversificar y expandir la cartera, ya que hasta ahora la cartera típica mixta de renta variable y renta fija se estaba moviendo en la misma dirección.

Además, si mañana tuviéramos una recesión, el diez años americano se iría al 1% o 1,5%, así que podrías lograr una ganancia del 7% o el 15% en un movimiento de muy corto plazo en la curva de tipos de interés.

Nuestros clientes que han perdido bastante con la renta fija no tienen crédito de baja calidad (alto rendimiento o high yield), lo que tienen son bonos corporativos de alta calidad con grado de inversión en los que, si mañana hay una recesión, el interés (yield) volverá y ellos harán dinero. Quizá no completamente todo lo que perdieron, pero sí recuperarán una parte.

El Ibex 35 es una de las bolsas que menos caen este año y que mejor se están comportando. ¿Anticipa una remontada tras años a la cola de los parqués europeos?

El tirón de la bolsa española se debe a que los grandes nombres están relacionados con la energía y las utilities, que son sectores más defensivos y se están beneficiando de la guerra rusa en Ucrania, pero también hay nombres relacionados con la construcción, que ha vuelto a vivir un boom.

Sin embargo, los pequeños mercados a veces pueden ser peligrosos, cuando perdieron los flujos de dinero y, de repente, se encuentran solos y la gente se mueve desde el DAX o el CAC 40 hacia esos pequeños mercados.

Tras una larga década de ‘dopaje’ financiero por parte de los bancos centrales, donde la volatilidad se aplanó, ahora los mercados vuelven a normalizarse con más vaivenes. ¿Abre esto una segunda vida para los fondos alternativos de retorno absoluto, long-short o market neutral?

En Mediolanum tenemos clientes retail con una cartera promedio de 90.000 euros. Cuando intentas explicarles a ellos y a sus asesores financieros (family bankers) lo que hacen estos fondos, que básicamente es tener herramientas largas y cortas para navegar en cualquier tipo de mercado, es complicado. Si puedes hacer dinero en cualquier escenario de mercado, también lo puedes perder en cualquier ciclo de mercado. Necesitas las destrezas, pero aun teniéndolas no te previenen de cometer un error.

De hecho, teníamos alguna estrategia así, pero la hemos cerrado recientemente porque no levantó el volumen suficiente y es demasiado compleja de explicar a nuestro cliente tipo, que es bastante diferente al de otros bancos privados y gestores de altos patrimonios.

Dicho esto, mi dinero personal lo tengo invertido en un fondo de hedge funds. Me ha permitido dormir bien. No me ha hecho ganar mucho dinero cuando el Nasdaq subía un 20%, pero tampoco me ha hecho perder mucho dinero este año que cae casi un 30%.

Volviendo a Mediolanum, ahora no los tenemos, pero en el pasado sí hemos tenido pequeños porcentajes del 5% o el 10% en fondos alternativos líquidos (trading sistemático, futuros, divisas…) dentro de los fondos multiactivos para diversificar más allá de la renta variable y la renta fija. Están dentro del rango de cosas que podemos hacer, pero que ahora no estamos haciendo. Lo que no creo que tengamos más son este tipo de fondos para los clientes finales.

