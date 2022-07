Las materias primas podrían estar en una etapa alcista durante varios años

Las materias primas han superado por rentabilidad a todos los principales tipos de activos durante las nueve ocasiones en que la Reserva Federal de EEUU (Fed) ha subido los tipos desde 1972.

Aunque pueden ser una mala inversión para la mayoría de los inversores, hay casos en los que tiene sentido invertir en materias primas, concretamente en metales preciosos como el oro, que pueden servir como cobertura durante un corto período, en etapas en que los inversores sienten preocupación por la llegada de una crisis.

Los precios del oro tienden a subir cuando los precios de las acciones caen de manera significativa, convirtiéndolo en una cobertura útil a corto plazo.

Por otra parte, la inflación está en su punto más alto de los últimos 40 años, lo que hace que las materias primas, que protegen la inversión del aumento de precios y de la devaluación de la divisa, sean una buena alternativa para invertir el dinero que tanto le ha costado ganar.

Además, hay razones para ser alcista respecto a las materias primas y también respecto a la inflación, que no espera que vaya a desaparecer a corto plazo, estableciendo así las condiciones para una tendencia alcista de las materias primas que puede durar varios años.

La primera de ellas es que se ha reducido notablemente la inversión en exploración y desarrollo, lo que ha llevado a la actual situación de escasez de suministro de un buen número de metales. La segunda es que los recursos naturales se están agotando más rápido de lo que se pueden reponer, otro factor que impulsa los precios de las materias primas al alza.

Por último, los países que tienen los metales necesarios para impulsar el crecimiento económico los están protegiendo más estrechamente que antes.

Fondos

De la categoría sectorial VDOS de fondos de inversión de materias primas, se han seleccionado los fondos más rentables que, contando con la calificación de cinco estrellas de VDOS, invierten en el sector, con un requerimiento de inversión mínima de hasta 6.000 euros.

A la cabeza de esta selección, la clase R en dólares de GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio obtiene desde el pasado enero una rentabilidad de 32,60% y de 50,31% a un año, con un controlado dato de volatilidad en este último periodo de 17,68%, que lo sitúa entre los mejores de su categoría, en el quintil cinco.

Su objetivo es replicar el comportamiento de la estrategia modificada D266 de Goldman Sachs en el Bloomberg Commodity Index Total Return, que busca superar el Bloomberg Commodity Index Total Return manteniendo las mismas ponderaciones sectoriales.

Esto implica que la estrategia ha de satisfacer en todo momento los criterios de diversificación, referencia y publicación aplicables a los índices financieros en virtud de los reglamentos UCITS.

Una desaceleración significativa en el crecimiento económico que puede hacer que el liderazgo en materias primas pase del sector energético al de los metales preciosos.

Gestionado por Amundi Asset Management, cuenta con un patrimonio total bajo gestión de 3.400 millones de euros, requiriéndose una inversión mínima de 1.000 dólares -aproximadamente 958 euros- para suscribir la clase R en dólares de este fondo, que aplica a sus partícipes una comisión fija de 0,15%.

La clase DB en dólares del Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund se revaloriza un 32,46% desde principios de año. A un año, su rentabilidad es de 47,14% con un dato de volatilidad bastante controlado de 18,05%, que lo sitúa en el segundo mejor grupo de su categoría por este concepto, en el quintil cuatro.

Su objetivo es lograr la mayor apreciación posible del capital invirtiendo en los mercados de materias primas. Para ello, invierte en diversos instrumentos financieros derivados.

En este caso, las obligaciones contraídas con los derivados estarán cubiertas permanentemente por depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario o títulos de deuda con un plazo hasta su vencimiento no superior a 12 meses -activos líquidos-, y al menos el 90% de estas inversiones han de estar denominadas en dólares estadounidenses.

Gestionado activamente, se propone superar el rendimiento del índice de referencia Bloomberg Commodity Index (TR). El índice de referencia se utiliza como referente para la construcción de la cartera, con la mayoría de las exposiciones referidas a este índice y ponderaciones derivadas de las del índice.

Las cinco mayores posiciones corresponden a swaps fuera de balance del índice de materias primas: commodity index swap off balance 1619 L (36,40%), commodity index swap off balance 1619 S (-35,01%), commodity index swap off balance 1620 L (29,86%), commodity index swap off balance 1620 S (-28,72%) y commodity index swap off balance 1617 L (23,07%). Grava a sus partícipes con una comisión fija de 0,15%.

Un 27,79% es la rentabilidad obtenida en el año por la clase N de capitalización en dólares de Vontobel Fund - Commodity y un 37,29% en el último año, con un dato de volatilidad de 23,33%.

Tiene como objetivo lograr retornos de inversión sostenibles en dólares, pudiendo estar expuesto al mercado de materias primas a través de UCITs u otro tipo de inversión colectiva, dentro de los límites permitidos, incluidos los gestionados por una empresa del Grupo Vontobel.

No puede invertirse más del 10% en instituciones de inversión colectiva, sean o no UCITs, en ningún momento y hasta un 33 por ciento puede invertirse fuera del universo de inversión antes mencionado.

Entre sus mayores posiciones encontramos emisiones de Landesbank Baden-Wurttemberg 2.375% (5,03%) Bank of Nova Scotia 2.375% (4,49%) United States Treasury Notes 0.625% (3,90%) Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.125% (2,79%) y Nordea Bank ABP 0.3% (2,71%). Sus participes soportan una comisión fija de 1,25%.

Metales

Los suministros de energía y grano siguen siendo escasos debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que la significativa prima incorporada aumenta la vulnerabilidad a la baja.

El clima es un factor decisivo en la agricultura, especialmente con la llegada de la recolección en Estados Unidos. Y, por último, la Reserva Federal se está embarcando en una respuesta agresiva y tardía a inflación.

Como consecuencia, se puede producir una desaceleración significativa en el crecimiento económico que puede hacer que el liderazgo en materias primas pase del sector energético al de los metales preciosos.

No así para los metales industriales, que se enfrentan a vientos en contra por la desaceleración en curso en China y el endurecimiento de la política de la Reserva Federal.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

