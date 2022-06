El inicio de subida de tipos, una oportunidad para obtener rentas periódicas

La renta fija global puede desconcertar incluso a los inversores experimentados. Si además tenemos en cuenta las tensiones globales, incluyendo guerra y pandemia, no es de extrañar que muchos de ellos se alejen de este tipo de activo.

Sin embargo, los bonos internacionales pueden tener un lugar en una cartera. Un fondo que invierta en este tipo de bonos puede servir para diversificar la parte de la cartera asignada a renta fija y reducir el riesgo.

De hecho, en los últimos 30 años, el Bloomberg U.S. Aggregate, un índice de bonos líder en Estados Unidos ha quedado por detrás del índice global de renta fija Bloomberg Global Aggregate, tras cubrir su riesgo divisa, registrando además una menor volatilidad.

De una selección de fondos de la categoría de Renta Fija Internacional Global, con la calificación de cinco estrellas de VDOS y aportación mínima igual o inferior a 6.000 euros, el fondo más rentable en el año es T.ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND con un 17,11% de revalorización en su clase Q.

A un año, obtiene una rentabilidad de 22,31%, con un dato de volatilidad de 8,71%. Se propone como objetivo generar ingresos a la vez que ofrecer cierta protección frente a la subida de los tipos de interés y una baja correlación con los mercados de renta variable.

El fondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Sigue un enfoque activo flexible, no adscrito a un índice de referencia, para invertir en todas las oportunidades de renta fija mundial, tratando de proporcionar rentabilidades sostenibles, preservación del capital y diversificación del riesgo respecto a la renta variable.

Entre sus mayores posiciones encontramos emisiones de bonos vinculados a la inflación de Reino Unido -United Kingdom Inflation-Linked Gilt 22 mar 24 0,125 (8,80%)-, bonos del gobierno de Japón a 10 años -Japan Government Ten Year Bond 20 sep 31 0,100 (8,40%)-, emisiones de bonos vinculados a la inflación de la República de Alemania -Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 15 abr 26 0,100 (8,30%)- y emisiones de pagarés del Tesoro de Estados Unidos -U.S. Treasury Notes 31 ene 23 0,125 (4,70%) y U.S. Treasury Notes 15 may 22 2,125 (3,40%).

La inversión mínima requerida para suscribir la clase Q de este fondo es de 1.000 dólares (aproximadamente 952 euros), gravando a sus partícipes con una comisión fija de 0,50% y de depósito de 0,02%.

Un 8,32% es la rentabilidad registrada desde el pasado 1 de enero por la clase F de capitalización en dólares de AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS, habiéndose revalorizado en el último año un 18,87%, con una volatilidad en este último periodo de 6,43%.

Busca obtener rendimiento en dólares a partir de una cartera de bonos vinculada a la inflación gestionada activamente, con respecto al índice de referencia Barclays World Govt Inflation-Linked 1-5 Yrs Hedged USD, con el fin de capturar oportunidades en el mercado de bonos vinculados a la inflación de corta duración.

Invierte al menos un tercio de sus activos netos en los componentes del índice de referencia, incluyendo entre sus mayores posiciones emisiones de bonos vinculados a la inflación del Tesoro de Estados Unidos -US Treasury Inflation Idx Bonds 0,125% 10/15/2026 (10,85%) US Treasury Inflation Idx Bonds 0,25% 01/15/2025 (7,94%)-, bonos vinculados a la inflación del gobierno de Alemania -German Inflation Linked Bond 0,1% 04/15/2023 (5,66%)- y bonos vinculados a la inflación de Tesoro de Estados Unidos -US Treasury Inflation Idx Bonds 0,375% 07/15/2023 (4,55%) y US Treasury Inflation Idx Bonds 0,625% 01/15/2024 (4,09%). Sus partícipes soportan una comisión fija de 0,30%.

El siguiente más rentable es la clase E de capitalización en dólares de PIMCO GLOBAL LOW DURATION REAL RETURN con un 7,61% de revalorización en su clase E de capitalización en dólares.

En el último periodo anual se revaloriza un 16,71%, con un dato de volatilidad de 6,89%.

Tomando como referencia de gestión el índice Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Years TR, su cartera se gestiona activamente y está compuesta principalmente por bonos ligados a la inflación de todo el mundo de duración corta, emitidos por gobiernos, sus agencias o sus organismos y empresas.

Asimismo, puede mantener un número limitado de posiciones tácticas, entre las que se incluyen posiciones en deuda pública nominal, bonos de titulización hipotecaria, emisiones de empresas y valores del mercado monetario.

Las mayores posiciones en su cartera corresponden a emisiones del Tesoro de Estados Unidos -United States Treasury Notes 0,625% (8,64%) United States Treasury Notes 0.125% (8,15%) United States Treasury Notes 0,125% (7,50%) United States Treasury Notes 0,625% (5,80%) y United States Treasury Notes 0.125% (5,75%).

La suscripción de laclase E de capitalización en dólares de este fondo requiere una aportación mínima de 1.000 dólares (aproximadamente 952 euros), aplicando a sus partícipes una comisión fija de 1,39%.

La ansiedad de los inversores respecto al plan de la Reserva Federal de EEUU (Fed) para combatir la inflación mediante el aumento de los tipos de interés perjudicaría los precios de los bonos, ya que unos tipos de interés más altos generalmente significan precios de los bonos más bajos y rendimientos más altos.

Pero el comportamiento de los precios de los bonos no puede oscurecer el hecho de que el plan de la Fed para que los tipos de interés vuelvan a niveles históricamente más normales puede presentar una oportunidad para muchos inversores que buscan obtener rentas periódicas, protección del capital y diversificación en la segunda mitad de 2022.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

