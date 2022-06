Mixtos flexibles cinco estrellas con rentabilidades superiores al 5 por ciento en el año

Una de las reglas básicas de la inversión, al igual que de muchas situaciones de la vida, es que para obtener retornos importantes es también necesario asumir niveles de riesgo considerables. En mercados alcistas no parece que esto suponga una gran preocupación para los inversores que estén dispuestos a asumir ese nivel de riesgo elevado. Pero ya sabemos que el mercado fluctúa y en algunas etapas, como la actual, la opción de menor riesgo, representada básicamente por la renta fija, tampoco compensa adecuadamente.

La elevada inflación ha forzado a los bancos centrales a revertir su política monetaria hacia una más restrictiva, con el objetivo de contener el continuado aumento de los precios. Y una política monetaria restrictiva con subidas de tipos de interés no le sienta bien ni a la renta variable, ya que el coste de la financiación aumenta para las compañías cotizadas, ni a la renta fija, cuya cotización se mueve en dirección inversa a la de los tipos de interés.

La inversión en un amplio abanico de activos con un enfoque flexible puede aportar a una cartera un alto grado de diversificación y, consecuentemente, una reducción del riesgo. En etapas como la actual, la incertidumbre percibida en el horizonte hace que la mayoría de los inversores aumenten su aversión al riesgo y prioricen la preservación del capital.

Esta es la propuesta de los fondos Mixtos Flexibles que, de acuerdo con la definición de categorías de VDOS, invierten tanto en activos del mercado monetario, como en renta fija y renta variable y no tienen un objetivo concreto de rentabilidad y que, además, no cuentan con límites preestablecidos en la distribución de activos, divisa o zona geográfica de la inversión.

Veamos cómo ha compensado en el año esta forma de invertir a algunos de los fondos que mejor comportamiento han tenido. Para ello, se ha hecho una selección de los Mixtos Flexibles cinco estrellas con más de un 5 por ciento de rentabilidad en el año y aportación mínima igual o inferior a 6.000 euros.

Renta Variable y Renta Fija

Aunque la rentabilidad media de esta categoría de fondos se queda en números rojos (-8,03%) desde comienzos de año, la clase R de GLOBAL ALLOCATION obtiene un 24,01 por ciento. A un año, se revaloriza un 23,26 por ciento, con un dato de volatilidad de 17,93 por ciento.

Puede invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10 por ciento del patrimonio a través de IICs) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable.

Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. Sus mayores posiciones en cartera incluyen Futuros sobre el Euro Buxl Jun 22 (-39,20%) sobre el Indice (25,40%) y sobre el Euro Stoxx 50 Jun 22 (24,35%) emisiones del Reino de España (22,38%) y el fondo cotizado Invesco Physical Gold ETC (5,16%).

Para invertir en este fondo se requiere una aportación mínima de 10 euros, la misma cantidad que ha de mantenerse para permanecer como partícipe del fondo. Partícipes que soportan una comisión fija de 1,35 por ciento y de depósito de 0,15 por ciento, además de un 9 por ciento de comisión variable sobre resultados positivos anuales del fondo.

Un 10,82 por ciento es la rentabilidad alcanzada desde el pasado 1 de enero por la clase O de capitalización en dólares de RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O USD CAP. En el último periodo anual se revaloriza un 19,68 por ciento, con un controlado dato de volatilidad de 4,61 por ciento que lo posiciona entre los mejores de su categoría por este concepto, en el quintil cinco. El fondo se propone como estrategia ofrecer rendimientos positivos consistentes, independientemente de cómo evolucionen los mercados financieros.

Los gestores definen esto a través de dos objetivos de inversión: 1) no perder patrimonio en ningún período móvil de doce meses; y 2) generar retornos significativamente superiores a la alternativa ‘libre de riesgo’ que sería un depósito. Para lograr estos objetivos, utilizan activos convencionales como acciones, bonos, divisas y, cuando sea apropiado, derivados, a través de una asignación activa y un proceso enfocado de selección de acciones, sin apalancamiento ni posiciones cortas.

La gestión es discrecional, global y sin restricciones, siguiendo un enfoque ‘top-down’ de arriba hacia abajo. Para evitar depender de la dirección de los mercados, el equipo busca crear un equilibrio de inversiones que se compensen entre sí.

Por lo tanto, siempre mantienen activos de ‘crecimiento’ y ‘protección’, variando la asignación a cada uno a lo largo del tiempo. Entre sus mayores posiciones en renta variable encontramos acciones de BP PLC (2,94%) Royal Dutch Shell PLC B (2,77%) Lloyds Banking Group plc (1,95%) y Natwest Group PLC (1,93%).

En renta fija, emisiones de United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (9,60%) United States Treasury Notes 0.625% (6,83%) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% (3,77%) y United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13% (2,47%) representan las mayores posiciones.

Incluyen también los fondos de la propia gestora Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015 (3,22%) y LF Ruffer Gold Fund I Accumulation (2,24%) entre los valores con mayor peso. Aplica a sus partícipes una comisión fija de 1,50 por ciento y de depósito de 0,15 por ciento, siendo necesaria una aportación mínima de 1.000 libras esterlinas (aproximadamente 1.176 euros) para suscribir la clase O de capitalización en dólares de este fondo.

Revalorización del capital

Con la misma filosofía de gestión flexible, la clase C de acumulación en euros de SCHRODER ISF INFLATION PLUS se revaloriza un 7,88 por ciento en lo que va de año y un 9,27 por ciento a un año, con un dato de volatilidad en este último periodo de 6,19 por ciento. El fondo se propone como objetivo ofrecer una revalorización del capital superior a la inflación, (medido por el Índice de Precios al Consumidor Armonizado de la Eurozona) una vez deducidas las comisiones, en periodos consecutivos de 3-5 años, mediante la inversión en una amplia gama de clases de activos en todo el mundo.

Se gestiona de forma activa y puede invertir en materias primas, valores de renta variable, valores de renta fija de tipo fijo y variable y otras clases de activos alternativos, en cualquier divisa, ya sea directa o indirectamente, mediante fondos y fondos cotizados en Bolsa.

Entre sus mayores posiciones encontramos el fondo cotizado Invesco Physical Gold ETC (6,12%) el fondo de la propia gestora Schroder International Selection Fund Commodity I Accumulation USD (5,65%) la emisión de Letras del Tesoro de EEUU - United States Treasury Notes 1.375% (4,67%) y el fondo cotizado iShares Physical Silver ETC (4,24%).

La aportación mínima necesaria para suscribir la clase C de acumulación en euros de este fondo es de 1.000 euros, aplicando a sus partícipes una comisión fija de 0,75 por ciento y de depósito de 0,30 por ciento.

Los bonos son más seguros por una razón: se puede esperar un menor retorno de su inversión. Las acciones, por otro lado, generalmente combinan una cierta cantidad de imprevisibilidad a corto plazo, con el potencial de un mejor retorno de su inversión. Por lo tanto, y de forma general, los asesores suelen recomendar esquemas a largo plazo que permitan a los inversores crear riqueza durante un largo período de tiempo, con un horizonte de inversión de cinco a siete años.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

