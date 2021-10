La reforma de las pensiones empuja la venta de fondos que reparten cupones y dividendos

Los fondos de rentas vuelven a estar en el escaparate. Estos productos financieros, que reparten periódicamente (trimestral, semestral o anualmente) un porcentaje de la revalorización que consiguen los activos en los que invierten, han aumentado su demanda a raíz de la reforma de las pensiones que está teniendo lugar en España.

Según un estudio sobre el tema elaborado por la gestora Invesco entre clientes profesionales y particulares, dos terceras partes de los inversores finales aseguran que el fin principal que persiguen con sus carteras es generar rentas, por delante de conservar el capital (51%).

Atendiendo a la evolución de los tres últimos años, ahorrar dinero suficiente para la jubilación sigue siendo el principal cometido de los inversores cuando compran productos financieros. Su preferencia se ha incrementado desde el 49% hasta el 57%, coincidiendo con las peores perspectivas de cobrar una alta pensión pública en el futuro y con los sucesivos recortes de beneficios fiscales en los planes de pensiones individuales.

Crear un fondo de emergencia también se ha convertido en una prioridad mayor que antes (del 38% al 46%), una realidad que se explica por la incidencia de la pandemia de Covid-19.

La demanda existe, y la oferta casa. Los productos de rentas cuentan con el respaldo de los asesores financieros. No en vano, un 74% de los inversores sostiene que sus asesores financieros les han recomendado esas estrategias en los últimos 12 meses.

Lucha contra la inflación

Pero los fondos de rentas, que generan esa distribución de beneficios gracias a los cupones de los bonos o los dividendos de las acciones en las que están invertidos, no solo sirven para monetizar periódicamente la rentabilidad y conseguir un ingreso extra. Porque la propia cartera sigue revalorizándose y eso es crucial en un entorno de tipos ceros o negativos como el actual.

“Cuando la inflación estaba al 0%, te podías permitir no invertir. Pero ahora ya no. Con inflaciones entre el 3% y el 4% otra vez, el poder adquisitivo de los ahorradores se está reduciendo notablemente. Hay que pasar de ahorrador a inversor”, exhorta a los inversores Íñigo Escudero, responsable de Invesco para los mercados de Iberia, Latinoamérica, US Offshore e Israel.

Históricamente, los fondos de rentas se han construido en torno a activos como las acciones de alta rentabilidad por dividendo, los bonos de menor calidad por su mayor rendimiento (high yield) o los valores emergentes, especialmente en renta fija por sus cupones más elevados. Sin embargo, el panorama ha cambiado.

“Hoy no buscas altos cupones o dividendos del 9% o 10% como antes. Se persigue, por ejemplo, dividendos del 4% pero que sean sostenibles y crecientes en el tiempo, que vayan a la par de la apreciación del valor”, explica Escudero.

Renunciar a garantías

También el inversor español se ha visto obligado a cambiar a medida que los tipos de interés han tocado suelo. “El inversor de ahora es capaz de renunciar a garantizar el capital inicial con tal de asegurar rentas para la jubilación”, pone en contexto el responsable de Invesco.

En este sentido, las rentas vitalicias presentan el mayor atractivo (79%) para los clientes. Les siguen los bonos y fondos de renta fija (71%) y los fondos multiactivo (69%).

Escudero prevé que, con la reforma de las pensiones que está gestando el Gobierno de Pedro Sánchez, “va a haber mucha más demanda de productos de rentas, con posibles traspasos de planes de pensiones privados a fondos de inversión distribuidores de beneficios”.

El buque insignia de la gestora en este terreno es el fondo Invesco Pan European High Income. En el año previo a la Covid, repartió un cupón (la renta) del 3,04% y el resto de la cartera se revalorizó un 9,10%, hasta conseguir un rendimiento total del 12,13%. En el año de la pandemia, el cupón distribuido fue del 2,58% aunque la cartera restante cayó un -0,62%, dando un resultado total del 1,97%.

En lo que llevamos de 2021, el fondo ha repartido ya una renta del 1,79%, a falta del cupón de finales de noviembre, sube un 2,54% y su revalorización total se sitúa en el 4,33%, batiendo a la inflación por muy alta que esta sea de forma coyuntural.

