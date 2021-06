Renta 4 se lanza al negocio de los criptoactivos con su nueva división Digital Assets

Renta 4 Banco se lanza de lleno a por el negocio de los activos digitales. La entidad presidida por Juan Carlos Ureta ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de su nueva área Digital Assets para dar cabida a la operativa con ellos, incluidas las criptomonedas a medio plazo, así como a nuevas herramientas y utilidades con tecnología blockchain.

En esta nueva área de negocio se enmarca el proyecto recientemente admitido al sandbox fintech español, si bien no es la única iniciativa con la que se estrena. Miguel Jaureguízar, director de desarrollo digital de Renta 4, ha señalado que se trata de iniciativas que ya cuentan con un amplio desarrollo dentro de la entidad y que responden a la demanda de un creciente número de sus clientes.

Jaureguízar ha subrayado que "la tecnología blockchain va a conseguir algo tan importante como fue internet en su día". En concreto, ha señalado que "el internet del valor va a permitir que los activos se muevan con tanta agilidad como ahora la información". Sin embargo, la visión de la entidad es que no se trata solo de futuribles, sino que "la presencia de tokens como activos financieros comunes ya es real".

Adopción acelerada

Aunque la adopción es mucho más amplia entre los más jóvenes, una encuesta interna señala que un 35% de los clientes de Renta 4 está actualmente dispuesto a incluir activos digitales en su cartera. Una oportunidad de negocio que el banco no quiere perderse. "Se trata de un sector que ha conseguido una adopción muy grande en poco tiempo de maduración", ha explicado el directivo de la firma.

No obstante, Renta 4 elige adelantarse, pero con pies de plomo. En este sentido, la entidad apuesta por acelerar en desarrollos pero ponerlos a disposición de sus clientes cuando la normativa esté clara en cada caso. Es el caso del uso de las criptomonedas, que en principio prefiere esperar a incorporar a la redacción definitiva de la normativa europea MiCa.

El bitcoin tendrá que esperar

Una prudencia que el responsable de desarrollo del banco de inversión ha justificado en que "es mejor que cuando salga sea totalmente acorde y que tengan la misma protección y características que las que ofrece MiFID II para otros activos". A lo que ha añadido que cuando la norma esté en vigor "el uso de los criptoactivos estará totalmente regulado y será una eclosión".

Sin embargo, no se espera que esto tenga lugar antes de finales 2022 o incluso 2023, de manera que Renta 4 Digital Assets se centra de momento en otras vertientes del universo de activos digitales.

En este contexto, sin duda, el proyecto más determinante es el de fondos tokenizados que ha sido uno de los 18 elegidos finalmente para la primera convocatoria del sandbox fintech español. "No es una prueba de concepto, es un proyecto muy avanzado", ha subrayado Jaureguízar sobre esta iniciativa desarrollada en colaboración con Allfunds Blockchain, Onyze e ioBuilders.

El responsable de la presentación de esta nueva área de negocio para el banco ha destacado que su desarrollo "está siendo una experiencia fantástica" en la que se combina "una tecnología muy nueva y disruptiva con un concepto de cocreación magnífico". Además de destacar la diligencia de las administraciones en esta primera fase del proyecto, se ha mostrado convencido de que tres meses serán suficientes para establecer el protocolo de actuación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

NFT y blanqueo de capitales

La entidad ya tiene lista también una cartera para activos digitales, Renta 4 Wallet. El objetivo es permitir a sus clientes operar e invertir con activos digitales. El objetivo es dar cabida tanto a activos tradicionales como más novedosos a través de arquitectura abierta multibróker y multicustodio. Cuando la normativa europea sobre criptoactivos esté lista, también se incorporarán las criptomonedas.

Otro polo de interés está en los tokens no fungibles, más conocidos por sus siglas inglesas NFT, y muy usadas para la creación de arte digital. "Con blockchain se puede crear un activo que no es susceptible de plagio, solo es transmisible: ya no se puede copiar y pegar, solo cortar y pegar", ha hecho hincapié Jaureguízar sobre las posibilidades de estos nuevos activos.

La tercera de las iniciativas con las que nace Renta 4 Digital Assets es un proyecto para el análisis por cadena de bloques del origen de capitales, para la trazabilidad de fondos. Una cuestión que conforme a las leyes ya vigentes y lo que ahora se está gestando en Europa tiene una importancia clave, especialmente en las cuestiones de prevención de blanqueo de capitales a través de criptoactivos. En este caso, el proyecto se está desarrollando en colaboración con la firma de análisis blockchain Chainalysis.