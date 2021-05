BBVA AM prepara una batería de fondos sostenibles asesorados por terceros

BBVA Asset Management acelera en su plan de sostenibilidad. La gestora del banco azul ultima una batería de fondos con criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) que estarán asesorados por terceras entidades. Asimismo, está estudiando cómo incorporar la sostenibilidad a su servicio de gestión discrecional de carteras.

Así lo ha avanzado Lara Marín, directora de Producto Global en BBVA AM, en una presentación del grupo sobre novedades en materia de sostenibilidad y aplicación en las carteras de inversión. No obstante, no ha bajado al detalle de cuándo estarán disponibles estos nuevos fondos ASG asesorados ni qué criterios seguirá para la elección de los asesores.

En estos momentos, BBVA AM administra más de 112.000 millones de euros en activos a nivel global, de los cuales unos 2.000 millones están concentrados en fondos calificados de sostenibles.

La gestora de BBVA también ha anunciado su próxima adhesión a los Principios de Inversión Responsable de la ONU (UNPRI, por sus siglas en inglés), “a nivel global y para todas las geografías”. “Es un compromiso y una convicción del grupo por la sostenibilidad”, han defendido sus responsables.

Marín ha defendido que “la incorporación de la sostenibilidad a los procesos de inversión de la gestora [en sentido amplio] va a mejorar la calidad de las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes”. A este respecto, BBVA AM va a adaptar su catálogo con el fin de que todos sus perfiles de clientes tengan a disposición productos sostenibles, al tiempo que integrará la sostenibilidad en el asesoramiento financiero que se les proporciona.

Evitar las burbujas

El punto de inflexión del grupo BBVA en torno a la sostenibilidad se produjo en 2019, cuando se anunció la incorporación de estos criterios como prioridad estratégica para el banco y todas sus filiales.

Pese a todo, la mayor involucración de la sostenibilidad en el día a día del banco y, por ende, de la gestora no tiene que llevar a desajustes financieros que culminen en futuras burbujas. Como ha advertido Eduardo García Hidalgo, director global de Inversiones en BBVA AM, “un excesivo foco en lo sostenible podría llegar a arrinconar el sentido común o los aspectos financieros, como ya se ha visto en un atisbo de burbuja en las energías renovables”.

La gestora cuenta ya con cuatro personas dedicadas en exclusiva a la inversión sostenible, un equipo dirigido por Alberto Gómez Reino. De su seno ha nacido un rating interno para todos los activos en los que invierten (A, B y C). BBVA AM no realizará inversiones en títulos con rating C, que son aquellos que tienen una mala calificación ASG o “controversias severas”.