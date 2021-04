Un fondo de Metagestión para sumarse al avance de Wall Street y la economía de EEUU

El apetito por el riesgo continúa aumentando, alimentado por el optimismo generado en torno al progreso en el proceso de vacunación y la reapertura de la economía. También por los estímulos adicionales del Gobierno de EEUU y el aumento de los beneficios corporativos.

Por otra parte, el aumento de los tipos de interés, en respuesta a los temores de una subida de la inflación, han reavivado las preocupaciones respecto a las valoraciones. Un entorno de moderado optimismo, en el que se podría considerar la botella ‘medio llena’ para la renta variable, reforzada por tendencias fundamentales, de sentimiento y de tipo técnico.

En general, la inflación contenida, los tipos de interés relativamente bajos y el aumento de los beneficios empresariales proporcionan apoyo a la valoración y una base para que las acciones mantengan su tendencia alcista.

Arranque de año alcista

La economía estadounidense muestra una mayor fortaleza en su recuperación, quedando reflejado este comportamiento en la rentabilidad obtenida por las categorías de fondos de renta variable desde comienzo de año. Entre las cinco más rentables, las categorías VDOS de Renta Variable Internacional USA Small/Mid Cap y Renta Variable Internacional USA Valor se revalorizan un 12,2% y un 11% respectivamente, con Renta Variable Internacional USA avanzando un 9%.

De los fondos de gestoras españolas, la clase A de Meta América USA se revaloriza un 7,78% desde el pasado 1 de enero y un 73,6% en el último periodo anual.

Invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores estadounidenses de cualquier sector. El porcentaje restante puede invertirse en valores de otros emisores americanos que coticen en mercados OCDE. Los valores serán principalmente de alta capitalización y, minoritariamente, de pequeña y mediana. Puede invertir hasta un 25% en emisores o mercados emergentes. Su exposición a riesgo divisa puede oscilar entre el 0% y el 100%.

El equipo gestor se apoya para la selección de valores en un análisis top-down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieras de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores que se consideren infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Estilo de inversión

Su estilo de inversión es muy dinámico. No se consideran ni value (valor) ni growth (crecimiento), prefieren no encuadrarse en un estilo de inversión determinado. Se adaptan a las señales que el propio mercado les muestra en cada momento a través de sus flujos de capitales. Cambian las ponderaciones prácticamente a diario. Los mercados están muy cambiantes, por lo que tratan de adaptarse con rapidez a las señales de los flujos, pues de lo contrario es muy fácil quedarse fuera.

El gestor del fondo es José Juan Sánchez, con la supervisión de Miguel Méndez e Ignacio Salido, colaborando también actualmente en la gestión del fondo estrella de la gestora, Metavalor. José Juan es un profesional con más de ocho años de experiencia en diferentes puestos relacionados con las finanzas, gestión de patrimonios y fondos de inversión.

La Estatua de la Libertad de Nueva York.

El proceso inversor se apoya en una estrategia de core (núcleo) y satélite. La parte core de la cartera está formada por compañías excelentes con momentum de corto y largo plazo, que previsiblemente van a tener un comportamiento estable. Está compuesta básicamente por empresas muy predecibles en toda la cuenta de resultados, que crecen más que la media del mercado y que siguen cotizando a múltiplos razonables.

La parte satélite de la cartera es más dinámica y volátil y viene determinada exclusivamente en función de los flujos de capitales. Se compone de compañías con timing de corto plazo, con mucho potencial de revalorización, que están iniciando un proceso de cambio de tendencia de largo plazo.

Cartera y condiciones

La cartera resultante incluye entre sus mayores posiciones acciones de Cleveland- Cliffs (6,5%), American Airlines (5%), Carnival (5%), Autozone (5%) y Wells Fargo (5%). Por sector, mineras (14%), industria metalúrgica (14%), aeroespacial y defensa (13%), tecnología (12%) y banca (10%) representan los mayores pesos en la cartera del fondo.

Por rentabilidad, el fondo se posiciona entre los mejores de su categoría, en el primer quintil, durante 2020. Por volatilidad, registra un dato del 22,7% a tres años y del 24,8% en el último año. En el último periodo anual, su ratio sharpe es de 1,52 y su tracking error, respecto al índice de su categoría, es del 6,4%.

La suscripción de la clase A de Meta América USA requiere una inversión mínima inicial de 60 euros. Aplica a sus partícipes una comisión fija de hasta el 1,35% y de depósito de hasta el 0,075%.

Según el equipo gestor, nos encontramos en un proceso gradual de mejora económica, que se ve reflejado especialmente en la economía americana. El progreso en el ritmo de aceleración de la vacunación en las próximas semanas, el mantenimiento de los estímulos fiscales y monetarios, unido a una inflación a medio plazo moderada, les hacen ser positivos respecto a la segunda mitad del año.

Previsiones de mercado

Piensan que los mercados deberían de seguir subiendo en los próximos meses. Es cierto que han avanzado bastante desde mínimos y algunos índices se encuentran en máximos históricos; sin embargo, hay sectores como los más ligados al ciclo económico que se encuentran muy retrasados con respecto a sus máximos y que les hacen ser optimistas respecto a la renta variable.

La incorporación de estos sectores a la subida de los índices es muy importante ya que todavía presentan alto potencial de revalorización. Este sería el caso de sectores como turismo y ocio, minero, aeroespacial, metalúrgica y banca.

Por otra parte, siguen esperando un buen comportamiento de las compañías tecnológicas que, aunque han tenido un papel más importante en una etapa inicial de la recuperación, piensan que seguirán contribuyendo a que los índices sigan marcando nuevos máximos históricos.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS