La inversión de los fondos soberanos en España cae un 13% en el año de la pandemia

España sigue en el foco de los fondos soberanos internacionales a pesar del duro impacto de la pandemia de la Covid-19. El país se mantiene entre los diez principales receptores de inversión de estos vehículos a escala mundial, si bien a lo largo del último año han reducido un 13% su apuesta en comparación con el ejercicio anterior.

En total, España ha sido el foco de 12 inversiones directas que han involucrado a nueve fondos soberanos diferentes, tres más que hace un año. Según recoge el estudio sectorial presentado este miércoles por ICEX e IE Center for the Governance of Change, el volumen movilizado en estas operaciones alcanzó los 1.300 millones de dólares frente a los 1.500 millones que rebasaron el ejercicio anterior.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez Bértolo, ha subrayado que “los fondos soberanos cada vez invierten más en nuestro país con empresas locales”. Una tendencia que ejemplifican los acuerdos alcanzados en el último año entre Grifols y el fondo soberano de Arabia Saudita y el suscrito entre Naturgy -a través de su filial Global Power Generation- con el vehículo nacional kuwaití.

EEUU repite como líder

En un año marcado por las incertidumbres derivadas de la pandemia, EEUU se consolidó una vez más como principal receptor de la inversión de los fondos soberanos. La primera economía mundial acaparó una cuota del 51% en cuanto a número de operaciones y del 25,1% en cuanto a volumen de inversión.

Dentro del ranking por volumen, España se quedó en el último puesto del top 10 con un 3% del total. Un porcentaje gracias al que empató con Alemania y Rusia y que mostró “una resiliencia significativa” en el complejo ejercicio 2020. En este sentido, el estudio Sovereign Wealth Funds 2020 subraya que el año también estuvo marcado a fuego por “las barreras de entrada al capital extranjero” aprobadas por el Gobierno para blindar empresas estratégicas.

Sostenibilidad y fondos europeos

Méndez-Bertolo ha señalado que los fondos soberanos que apuestan por España tienen una “orientación creciente hacia políticas de sostenibilidad y de impacto”, por lo que ha apuntado hacia la posibilidad de que los esperados fondos comunitarios Next Generation generen “nuevas oportunidades de inversión”. Especialmente, “con otros fondos y empresas españolas”, ha destacado la alto cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por su parte, Javier Capapé, director de estudios de riqueza soberana en el IE Center for the Governance of Change, ha señalado con claridad hacia el sector turístico como potencial destino de las próximas inversiones de fondos soberanos.

Algo que refrendan algunas de las últimas operaciones celebradas en el sector. La más representativa en España, la compra del Hotel Edition por un vehículo de inversión dependiente del Gobierno de Singapur y el fondo público de pensiones de Holanda.

“Los viajes y los hoteles ya están recibiendo el apoyo de fondos soberanos, que así pueden recibir una segunda vida tras la pandemia, incluso mejor que la anterior”, ha dicho Capapé. Después ha señalado que el sector tecnológico fue líder el año pasado en cuanto a operaciones, con un 25,5% de cuota, mientras que las infraestructuras dominaron en volúmenes, con un 25,8% de la inversión total.

Noruega, el más rico

Por lo que se refiere a los jugadores más representativos del mercado, el fondo soberano de Noruega volvió a liderar el podio con un tamaño de 1,29 billones de dólares, tres veces el PIB del país nórdico. El segundo puesto fue para China, con 1,04 billones de dólares bajo gestión. Tercero, el fondo soberano de Abu Dabi, con 745.000 millones de euros.

En conjunto, los 95 fondos operativos en el sector este último año superaron los 9 billones de dólares por primera vez en su historia. Una cifra que equivaldría a la cuarta economía del planeta. Fuera de los tres grandes vehículos, el fondo soberano de Singapur -noveno en el ranking- fue el más activo al participar en un 50% de las operaciones celebradas a escala global.