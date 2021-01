El número de agentes financieros supera los 5.800 pese al gran recorte de BBVA

El año 2020 cierra con 56 agentes financieros más en España a pesar del fuerte recorte que BBVA ha realizado en su red agencial, de hasta 352 de estos profesionales. En total, son ya los 5.820 agentes que operan en nuestro país, según un estudio anual elaborado por Intelect Search.

Banco Mediolanum y BBVA son la cara y la cruz del ranking de agentes financieros. Mientras que este último banco ha hecho 'limpieza' entre sus agentes, siendo el que más redujo su red, el primero ha sido quien más agentes ha incorporado en el año que acaba de terminar, de hasta 282.

Esto ha provocado el 'sorpasso' de Banco Mediolanum a BBVA en el primer puesto del ranking de entidades por número de agentes. El banco de origen italiano trabaja con 1.338 agentes y el banco español, con 1.227. Son los dos únicos que sobrepasan la barrera de los 1.000 agentes en España.

En tercera posición, se sitúa Banco Santander con 949 agentes, 30 más que en 2019, casi el triple que Bankinter, que está en cuarto lugar con 353 agentes, si bien en su caso los ha reducido en 14. No obstante, al banco cántabro habría que sumarle los de su filial de altos patrimonios, Santander Private Banking, con 176 agentes, lo que supone 23 más que 12 meses antes.

El top-5 lo cierra Unicaja Banco con 199 agentes, tras haber incorporado a 35 profesionales para su red agencial en 2020.

De la cantidad a la calidad

Este cazatalentos de agentes de banca privada, dirigido por los socios Santiago Díez Rubio y Juan Aguirre, explica las diferencias de modelo que existen entre Banco Mediolanum y BBVA. El italiano es "la única entidad en España cuyo canal de relación con el cliente es el agencial", una decisión estratégica que le ha aupado hasta la posición de líder en este nicho de mercado, mientras que el español ha reducido en casi un 25% su número de agentes financieros "en su proceso de tener un canal más profesionalizado".

Sede de Banco Mediolanum en Barcelona.

Por su parte, "Banco Santander, que llevaba años perdiendo agentes, parece toca fondo" con su nueva treintena. De su lado, Unicaja y Liberbank (que aporta otros 161, dos más que en 2019) unirán sus redes agenciales tras su fusión, situándose en la quinta posición y dando lugar a "una de las más potentes redes de distribución y asesoramiento del mercado español, con modelos bastante similares", según Intelect Search.

En otro orden, el headhunter destaca la entrada de Singular Bank en el mercado español de agentes financieros durante 2020, cerrando el año con un "destacadísimo" número de 12 agentes de banca privada y "todo apunta a que vienen a luchar fuerte".

También particulariza sobre Bankinter, Santander PB, Andbank (con 128 agentes, siete más) y A&G Banca Privada (85, diez más), grupos con modelos "muy maduros" que tienen el canal agencial como "absolutamente estratégico". "Estas entidades tienen en común que valoran más la calidad que la cantidad de agentes financieros", subraya Intelect Search.

Previsión para 2021

Para 2021, se espera el cierre de entre 3.500 y 4.000 oficinas bancarias en nuestro país, la mayor parte del Banco Santander, pero también de CaixaBank-Bankia, Unicaja-Liberbank y el propio BBVA, que "continuará con su cierre anual de en torno a 200 oficinas". Los ERE, procesos de integración y la digitalización están abriendo cada vez más oportunidades para la reconversión de banqueros en plantilla a agentes financieros.

"Este movimiento imparable se debe a la poca independencia que tienen [los banqueros en plantilla fija] para asesorar a su cliente como empleados, el cierre de más de 21.000 oficinas bancarias -y lo que queda-, la libertad de no tener jefes y ser independiente económicamente y multiplicar, como mínimo, por tres o cuatro los ingresos haciendo lo mismo", destaca Intelect Search.

Sin embargo, en 2020, el número de nuevos agentes en el sector no ha sido demasiado alto, básicamente por dos razones: "en época de crisis, mejor estar bajo el paraguas de tu entidad" y, por otro lado, "la pandemia hace que muchos profesionales vean mal momento para el cambio, ya que no pueden abrir cuentas a muchos clientes al no poderles visitar". Pero todo parece indicar que el 2021 será mejor para este subsector de la banca privada.