Los fondos cinco estrellas más rentables de las gestoras nacionales en 2020

Sin duda 2020 puede considerarse un año histórico en muchos aspectos, exigiéndonos importantes restricciones en términos de interacciones sociales, limitando drásticamente el contacto social con familiares, amigos y colegas. Pero, precisamente, esta exigencia nos ha hecho ver lo importante que es para nuestra sociedad la sostenibilidad de las estructuras y la confianza en la construcción de relaciones.

También para los mercados fue un año determinante. Las pérdidas históricas de marzo, especialmente en renta variable, vinieron impuestas por los confinamientos en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, esta dramática situación se fue normalizando desde la primavera, con la recuperación de la mayoría de las clases de activos al cerrar el año.

Una recuperación que ha influido positivamente en las carteras de los fondos de inversión, que han reflejado las ganancias generadas en el mercado en la segunda mitad del año.

Por eso, hacemos una selección de los fondos de gestoras nacionales que, recibiendo la máxima calificación de cinco estrellas de VDOS, han obtenido la mayor rentabilidad en 2020.

De los 10 primeros de esta selección, ocho son de la categoría Mixto Flexible, mostrando la importancia que flexibilidad y gestión activa han tenido durante un mercado tan atípico como el vivido el pasado año.

Fuente VDOS

El más rentable de la selección es el mixto flexible RENTA 4 MULTIGESTION / ANDROMEDA VALUE CAPITAL al obtener una rentabilidad de 37,37% en el año, con un coste por volatilidad de 18,32%.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P500 (para la Renta Variable) y Letras del Tesoro español a tres meses (para la Renta Fija). Invierte, directa o indirectamente, con una exposición de entre 0 y 100% de la exposición total en activos de renta variable o de renta fija pública o privada.

La exposición a riesgo divisa puede ser también de entre 0 y 100 por ciento de la exposición total. Por regiones, el 96,30 por ciento corresponde a Norteamérica, un 2,10 por ciento a Zona Euro y un 1,6 por ciento a Europa Emergente.

Tecnología (34,50%) Servicios de Comunicación (9,20%) Servicios Financieros (4%) Salud (1,10%) y Consumo Cíclico (1%) representan los mayores porcentajes asignados a cada sector en la cartera.

Cuenta con un patrimonio bajo gestión de 45 millones de euros, siendo necesaria una aportación mínima inicial de 10 euros para suscribirlo, la misma cantidad que es necesario mantener para permanecer como partícipe. Partícipes a los que grava con una comisión fija de 1,20% y de depósito del 0,10%, además de una comisión variable de 9 por ciento sobre resultados positivos anuales del fondo.

El único fondo de renta fija en este ranking de diez es MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, en cuarta posición. Se revalorizó un 31,68% en 2020 con un dato de volatilidad de 18,96%.

Mixtos flexibles más rentables en 2020.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice con cobertura en euros Barclays Global Convertibles USD 500 mn Total return Hedged Eur (BG10TREH Index). Invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones.

Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija gubernamental o renta fija privada.

Sumando un patrimonio bajo gestión de 64 millones de euros, las mayores posiciones en su cartera corresponden a emisiones de Microchip Technology Incorporated 1.625% (3,75%) Mercadolibre Inc 2% (3,36%) Coupa Software Incorporated 0.125% (2,90%) Servicenow Inc 0% (2,80%) y Atlassian Inc 0.625% (2,76%). Se requiere una aportación mínima de 10 euros para suscribir este fondo que grava a sus partícipes con una comisión fija de 0,85 por ciento y de depósito de 0,06 por ciento.

En la siguiente posición del ranking, la otra excepción es la clase A del fondo de Caja Ingenieros Gestión CAJA INGENIEROS EMERGENTES al obtener una rentabilidad de 26,85 por ciento durante 2020, con una controlada volatilidad de 22,65 por ciento que lo sitúa entre los mejores de su categoría VDOS de Renta Variable Internacional Emergentes por este concepto, en el quintil cinco.

Toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return denominado en euros. La filosofía de inversión se fundamenta en buscar crecimiento a un precio razonable (GARP por sus siglas en inglés) integrando criterios ASG. Las compañías seleccionadas en el fondo poseen ventajas competitivas sostenibles, con altos niveles de rentabilidad en el largo plazo, y cuyo precio de compra ofrezca un margen de seguridad atractivo.

El proceso de inversión es ascendente (desde lo particular a lo general) con una baja rotación en cartera y en línea con la filosofía de la entidad gestora de comprar y mantener (buy & hold).

El horizonte temporal recomendado es superior a 5 años. Con un patrimonio bajo gestión de 23 millones de euros, las mayores posiciones en la cartera del fondo incluyen acciones de Sea Ltd ADR (9,91%) JD.com Inc ADR (8,25%) Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (7,68%) Tencent Holdings Ltd (7,35%) Yandex NV Shs Class A (5,12%) y MercadoLibre Inc (5,06%).

La aportación mínima para suscribir la clase A de este fondo es de 500 euros, aplicando a sus partícipes una comisión fija de 1,35 por ciento y de depósito de 0,30 por ciento, además de una comisión variable de 9 por ciento sobre resultados positivos anuales del fondo.

Paula Mercado es directora de análisis de VDOS.