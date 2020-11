Amiral Gestion echa el ojo a la socimi Atom y se lanza a por el inmobiliario británico

Amiral Gestion, una de las principales boutiques de inversión en Francia y uno de los mayores exponentes de la gestión value en Europa, ha echado el ojo a la socimi española Atom y se ha lanzado a por pequeñas y medianas cotizadas en el Reino Unido (del sector inmobiliario, sobre todo), así como en Bélgica y Holanda (tratamiento de basuras).

En una presentación ante la prensa, sus responsables de Ventas para el mercado ibérico -Pablo Martínez y Borja Aguiar- y uno de sus analistas de small & mid caps europeas -Mario Santos- han explicado los drivers que favorecen la inversión en pequeñas y medianas cotizadas para los próximos 18 meses.

Desde un punto de vista macro, "vamos a salir de esta crisis con mayores niveles de deuda respecto a los que entramos", ha anticipado Santos. "Los bancos centrales han decidido que hay que salir de esta crisis con inflación, porque salir con deflación como en 2008 es intolerable". En este contexto, "ser selectivos en empresas con balances fuertes y servicios esenciales y crecientes" se antoja como la fórmula ganadora para el invesor de bolsa, más si cabe estando en el segmento de las small & mid caps del viejo continente.

Cabe recordar que, de acuerdo a un informe reciente de la consultora McKinsey, a un 55% de las pymes europeas les preocupa que puedan cerrar en septiembre de 2021 si los ingresos se mantienen en el nivel actual. En opinión de Santos, esta previsión puede ser positiva desde el ángulo de los gestores de fondos porque, "para las empresas que sobrevivan, habrá un mercado más grande".

Otro factor de empuje para las small & mid caps es que "el euro ha pasado de ser una divisa que podría estar al mismo nivel que otras divisas de la OCDE a tener un argumento fuerte para tener un mayor rendimiento que sus pares". También es un acicate el hecho de que, "en un mundo donde el objetivo de los gobiernos y los bancos centrales es reducir la desigualdad, es de esperar que estas empresas reciban más capital para que crezcan", según el analista de Amiral Gestion.

Atom, en el radar

Santos ha reconocido que, en estos momentos, la gestora no tiene a ninguna pequeña cotizada española en cartera, si bien sí tiene en el radar a la socimi Atom, enfocada en los hoteles. "Cotiza con un descuento de entre el 30% y el 40% frente a su net asset value (NAV), no tiene niveles de deuda preocupantes y su sponsor es Bankinter, lo que nos tranquiliza", ha asegurado el analista. "No la tenemos, pero podría estar".

Donde sí están apostando fuertemente es en Reino Unido, sobre todo en su sector inmobiliario, con posiciones en las agencias Foxtons y Purplebricks. La primera está más centrada en el sector del lujo, tiene pocas oficinas y muy bien situadas en Londres, y sus operaciones suelen ser más caras que las de las competencia. La segunda, por el contrario, va al modelo opuesto: online y con precios más baratos que sus competidores.

"Llevamos cuatro años con un mercado inmobiliario muy parado en Londres por el Brexit. El precio no ha bajado, pero sí el número de transacciones. La Covid ha bajado más ese volumen", ha explicado Santos. A favor del real estate británico, que han quitado el impuesto a las transacciones porque "el ministro de Finanzas entiende que, en un Reino Unido sin Europa, el valor de la vivienda es lo que sostiene la economía y evita una recesión".

Otra de sus posiciones estrella es Renewi, quien tiene el negocio más grande de recolección y tratamiento de basuras en Bélgica y Holanda.

Esta última inversión se enmarca dentro del conjunto de small & mid caps europeas que pueden verse beneficiadas de los fondos europeos para la recuperación, que empujarán sectores como las energías limpias, digitalización, automatización y la economía circular.