Paramés se estrena en Almirall y afloja su inversión en Técnicas Reunidas y Sacyr

Francisco García Paramés, fundador de Cobas AM. Europa Press

La gestora Cobas AM, fundada y capitaneada por Francisco García Paramés, ha desvelado cuáles son sus posiciones de cara a la recta final del año. Los informes trimestrales de sus fondos desvelan su entrada en la farmacéutica Almirall, mientras que ha reducido su peso inversor en Sacyr y Técnicas Reunidas.

Estas son las principales novedades en la cartera ibérica de Paramés. De hecho, suiguiendo su propio consejo de evitar alteraciones bruscas en su cesta en medio de las últimas turbulencias, reconoce haber realizado "pocos cambios". A saber, estos se completan con la venta de la portuguesa Altri.

Si bien el gestor 'value' reconoce que la cotización de sus inversiones "no se ha recuperado al ritmo esperado", resalta que, "afortunadamente, en este trimestre no ha habido sorpresas negativas adicionales en nuestras compañías".

En este capítulo, señala hacia la transportista de gas Teekay LNG, cuya cotización ha descendido un 30% en los nueve primeros meses del año, pese a sus "históricos" resultados, explica Paramés. Además, insiste en su inversión en la panificadora suiza Aryzta, que se ha convertido en uno de sus grandes caballos de batalla.

En su fondo internacional, Paramés ha liquidado todas sus posiciones en NS Shopping, que en el informe de cierre del pasado junio tenía un peso cercano al 0,5% de su patrimonio. No obstante, no ha entrado en ningún valor, aunque sí ha variado algunos pesos.

Más potencial

A lo largo de este tercer trimestre, Cobas AM ha incrementado el valor objetivo de su cartera ibérica hasta los 162 euros por participación, lo que implica un potencial de revalorización del 159%. En el Cobas Internacional, el potencial se amplía hasta el 219%, en los 160 euros por participación.