Fondos de inversión para aprovechar el incremento de la deuda corporativa

Las emisiones de deuda están en máximos. Gobiernos y empresas buscan maneras de mantener su actividad a medida que el impacto económico del coronavirus sigue ejerciendo una fuerte presión sobre las finanzas, tanto soberanas como corporativas. Tal como ha dicho la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, ‘en la guerra, primero te preocupas por combatir, luego piensas cómo pagarla’.

Según Blackrock, la mayor gestora del mundo, las empresas ya endeudadas necesitan acceso al capital, tal vez incluso en mayor medida de lo que lo hicieron durante las secuelas de la crisis financiera de 2008. De hecho, el volumen de deuda con grado inferior a grado de inversión más que duplica los 5.300 millones de dólares (aproximadamente 4.467 millones de euros) de 2007, lo que hace que esta gestora recomiende aumentar la asignación a crédito privado en las carteras.

En el segmento de high yield se observa claramente esta tendencia al alza, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental y del sur, con la diferencia de que el volumen de emisiones repuntó con mayor fuerza en el mercado estadounidense durante el segundo trimestre, para retroceder en el tercero, mientras que en Europa Occidental y del sur se mantuvo el crecimiento durante el segundo trimestre, para repuntar ligeramente en el tercero.

Datos VDOS

Los fondos de inversión de la categoría VDOS de Deuda Privada Euro, que invierten su cartera primordialmente en emisiones corporativas europeas de renta fija, de cualquier calificación crediticia, obtienen de media una rentabilidad en el año de 0,72%.

De esta categoría, seleccionando los de mayor calificación de cinco estrellas de VDOS, el más rentable es la clase Y de acumulación en euros de FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND con una rentabilidad desde enero de 4,18 por ciento en su clase R en euros.

A un año, su rentabilidad es de 4,21%, con un controlado dato de volatilidad en este periodo de 8% que lo posiciona entre los mejores de su categoría por tal concepto, en el quintil cinco. Invierte principalmente en bonos de empresa denominados en euros.

La rentabilidad se genera gracias a una selección ascendente de sectores y emisiones individuales, que también integra un análisis de la deuda soberana para lograr una mejor comprensión del componente regional de los bonos de empresa.

El fondo se gestiona de conformidad con la filosofía activa de Fidelity, basada en el trabajo en equipo, pero bajo el liderazgo del gestor de la cartera para generar una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo mediante la combinación de múltiples posiciones de inversión diversificadas.

Volumen de emisiones. Datos VDOS

Sus principales posiciones corresponden a emisiones DBR de la República Federal de Alemania (3,90%) Allied Irish Banks Plc (3,50%) BKO de la República Federal de Alemania (3,40%) Volkswagen Bank Gmbh (3,40%) y TAKEDA Pharmaceuticals 1.375% 7/9/32 (3%). La suscripción del fondo requiere una aportación mínima de 2.500 dólares (aproximadamente 2.107 euros) aplicando a sus partícipes una comisión fija de 0,40 por ciento y de depósito de 0,35 por ciento.

Un 2,66% se revaloriza en el año la clase F de acumulación en euros de FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND de la gestora UBS Asset Management. En el último periodo anual, su rentabilidad es de 1,61 por ciento, con una reducida volatilidad de 3,46 por ciento, posicionándose por este concepto también en el quintil cinco, como el fondo anterior.

Invierte generalmente en bonos corporativos con plazos de vencimiento de entre 1 y 30 años, denominados principalmente en euros. El vencimiento residual medio de la cartera global es de más de 4 años. Todos los activos del fondo se invierten en bonos de emisores con una buena calificación crediticia (calificación de inversión), un tipo de bonos muy sensibles a variaciones de tipos de interés, lo que supone que sus precios reaccionarían de forma relativamente brusca frente variaciones de tipos.

Sus mayores posiciones incluyen emisiones de Reino de Francia 0% (3,44%) Reino de Francia 3,50% (2,92%) Reino de Francia 0,25% (2,74%) Reino de Francia 5,50% (2,69%) y Reino de Francia 1% (2,45%). La aportación mínima para suscribir este fondo es de 100 euros, gravando a sus participes con una comisión fija de 1,60 por ciento.

La clase A2 con cobertura en francos suizos de la gestora Blackrock BGF EURO CORPORATE BOND gana un 1,25% por rentabilidad desde enero y un 2,65% en el último periodo anual, en el que registra una volatilidad de 8,95 por ciento (quintil cuatro).

Su gestión busca maximizar los beneficios totales invirtiendo un mínimo del 70% de sus activos en valores transferibles de renta fija, con calificación crediticia, denominados en euros.

La exposición a las distintas divisas se gestiona de forma flexible. Nombres como Apple Inc 2,55 08/20/2060 (0,98%) ING Groep NV MTN RegS 2,125 05/26/2031 (0,75%) Argenta Spaarbank NV RegS 1 02/06/2024 (0,72%) Chorus LTD MTN RegS 1,125 10/18/2023 (0,67%) y Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2 07/09/2040 (0,62%) integran las mayores posiciones en su cartera.

La aportación mínima requerida para suscribir este fondo es de 5.000 dólares (aproximadamente 4.214 euros) aplicando a sus partícipes una comisión fija de 0,80% y de depósito de 0,45%.

Los bonos son una parte importante de la economía porque permiten a gobiernos y corporaciones pedir dinero prestado a tipos atractivos con condiciones de pago estructuradas (cupones). El menor riesgo crediticio en bonos corporativos corresponde a las emisiones con mejor calificación que, al presentar un menor riesgo, suelen también ofrecer un cupón inferior respecto a las emisiones de mayor riesgo (calificación inferior a grado de inversión).

*** Paula Mercado es analista de VDOS.