Carmignac crea su propio sistema de análisis ESG para las empresas donde invierte

Carmignac ha anunciado el lanzamiento de START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory), su propio sistema de seguimiento y análisis de trayectoria responsable.

Este exclusivo sistema de análisis interactivo combina el conocimiento humano con datos externos diferenciados para integrar de forma sistemática el análisis de criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión de todos los fondos de Carmignac.

START es el resultado del "exhaustivo" trabajo efectuado en el último año por el equipo de Inversión Responsable de la boutique francesa, liderado por Sandra Crowl, directora de Stewardship, "para ir un paso más allá en el marco del enfoque de Carmignac a la inversión responsable".

"Somos independientes y no nos vemos limitados por los resultados a corto plazo. Ello nos permite evaluar tanto la situación actual de las empresas en cuanto a los criterios ESG como su trayectoria futura. START nos capacita para hacerlo de forma disciplinada y pasará a ser una de las piedras angulares de nuestro proceso de inversión", explica Maxime Carmignac, managing director al frente del equipo de Inversión Responsable.

Activismo

El sistema de la gestora gala genera tanto una calificación ESG de base, derivada de información relevante desde el punto de vista financiero (principales indicadores ESG, asuntos polémicos e impacto), como una calificación que refleja la evaluación del equipo de inversión basada en su profundo conocimiento de las empresas y los sectores.

"START ayuda a los analistas y gestores de carteras a comprender los riesgos ESG potenciales, al tiempo que evalúa el impacto positivo de las empresas en la sociedad y el medio ambiente", según la firma.

"Al tener un enfoque activo, creemos que nuestro deber es interactuar con las empresas y valernos de nuestros derechos como accionistas para alentarlas a mejorar su gestión de los riesgos relacionados con el medio ambiente, del capital humano y de su gobierno corporativo", según Carmignac.