BBVA lanza un fondo de deuda ESG ligado a un bonus que sólo cobrará si sube

BBVA revoluciona su gama de fondos de inversión sostenibles. La gestora azul ha lanzado un tercer fondo en este ámbito, centrado en emisiones de deuda con criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) y con una importante peculiaridad. Incluye un bonus que la entidad únicamente podrá cobrar si el fondo sube.

El nuevo fondo proviene de la reconversión de uno anterior. El fondo BBVA Bonos Corporativos Flexible ha pasado a ser el BBVA Bonos Sostenible ISR, según la CNMV, y se une a la gama de inversión socialmente responsable que también conforman los fondos BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR y BBVA Futuro Sostenible ISR y el plan de pensiones BBVA Plan Sostenible Moderado ISR.

Todos estos vehículos están gestionados por el equipo de Alberto Gómez-Reino, que el pasado febrero fue nombrado responsable de Inversión Sostenible y Asset Allocation Institucional de BBVA Asset Management.

La estructura de comisiones del nuevo lanzamiento consta de dos partes. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la comisión anual de gestión solo tendrá una parte fija del 0,70% sobre el patrimonio medio, que se devengará diariamente. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2021, el comisionado se desdobla.

Por un lado, se seguirá aplicando el fijo de 0,70% anterior, si bien a partir de ese momento también se incluirá una comisión variable que, como máximo, será de un 0,25% anual sobre el patrimonio medio del fondo, y que se calculará diariamente en función del patrimonio medio y la rentabilidad acumulada anual del vehículo en el año natural en curso. En todo caso, aclara la gestora, la comisión de gestión máxima aplicada sería del 0,95%.

Los fondos sin comisión se abren hueco

"Si el fondo, una vez aplicada la comisión fija del 0,70% y el resto de comisiones, no tiene rentabilidad acumulada o tiene rentabilidad negativa, no se aplicará ninguna comisión variable adicional", se detalla en el documento. Esto es, que solo le vale subir para que los gestores de BBVA AM cobren el citado bonus.

Esta fórmula irrumpe en el mercado de la inversión sostenible, y llega en un momento en el que, además, los fondos sin comisión de gestión se abren hueco en España. EBN Banco sentó un precedente en 2018 con un fondo de fondos que invierte en gurús del 'value investing' como Paramés (Cobas), Bestinver, Azvalor o Magallanes, con una comisión fija del 0% y una comisión sobre resultados del 9%. Dos años más tarde, la nueva gestora Rolnik Capital Owners sigue la estela del banco de negocios con un fondo que no tiene comisión de gestión y se juega todo a una comisión de éxito que asciende al 15%.

Entre tanto, Buy & Hold renuncia a todas las comisiones de gestión en sus fondos "si un solo inversor pierde dinero tras cumplirse unos determinados horizontes de inversión". La boutique cobra las comisiones de gestión -consignadas en el Santander- si el fondo en cuestión está en verde o las devuelve si está en rojo.

Por su parte, Altair Finance ha intentado darle la vuelta al concepto de comisión de gestión cero y centrar la fórmula en la renta fija, aunque se ha encontrado el escollo de la CNMV al intentar montarlo mediante un fondo de inversión libre, los 'hedge funds' a la española, y no a través de un fondo tradicional. Todavía siguen estudiando la mejor forma para sacarlo adelante.