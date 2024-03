¿A qué edad hay que empezar a presentar la declaración de la renta?

El momento de presentar la declaración de la renta en el periodo 2023-2024 en España está a punto de comenzar. Un momento del año que siempre suscita las clásicas dudas entre los contribuyentes, como cuántos ingresos son necesarios para estar obligado a presentarla o cuál es la edad mínima para declarar el IRPF.

Mientras la mayoría de los ciudadanos presentan sus declaraciones o se preparan con la documentación necesaria, son muchos los que además revisan los cambios que ha experimentado la declaración para esta temporada.

A continuación, abordamos algunas de las principales dudas sobre quiénes están obligados a presentar el IRPF y sobre cuál es la edad mínima para comenzar a presentarla en España.

A partir de qué edad se tiene que hacer la renta

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta es que una de las principales variantes que determina si hay que declarar el ejercicio del año anterior es el nivel de ingresos de cada persona.

[Buenas noticias si te salió a devolver la declaración de la Renta y aún no has recibido el dinero: deberán pagarte más]

Además, otras circunstancias que hay que tener en cuenta son el rendimiento del trabajo, los rendimientos del capital inmobiliario o mobiliario, las ganancias patrimoniales y las actividades económicas, así como el importe de cada una de las rentas que ha obtenido el contribuyente en el ejercicio del que presenta la declaración.

Presentar el IRPF no está sujeto a una edad concreta

En la renta, las personas que están obligadas a presentar el borrador de la declaración son aquellas que superan los 22.000 euros, si esta cantidad procede de un único pagador.

Otro caso en el que el contribuyente está obligado es cuando la persona tiene dos pagadores y sus ingresos son superiores a los 15.000 euros al año. Siempre teniendo en cuenta que los ingresos a partir del segundo pagador superen los 1.500 euros actuales.

No obstante, con respecto a esto, no existe ningún límite de edad para presentar la declaración de la renta. Pero, tampoco existe un máximo, es decir, no hay que tener 18 años, ni ser mayor de edad.

[Hacienda debe devolver hasta 16.000 euros a "miles de jubilados" de Toledo: consulta si es tu caso]

Por tanto, si un menor de 18 años ha obtenido, durante el ejercicio del año anterior, más de 22.000 millones de euros, con un sólo pagador, o más de 15.000 con dos pagadores, tendrá que presentar la declaración de la renta.

Así, en este caso, sus padres no podrán incluir al menor de edad en su declaración del IRPF, y este tendrá que declarar su propio IRPF.

En la actualidad, estas situaciones suelen ser bastante habituales, sobre todo, en el caso de menores que son artistas. Algunos ejemplos son los jóvenes que se dedican a las redes sociales y que trabajan como influencers o que en otros casos son actores o artistas.

Novedades declaración de la renta 2024

Cada año, las leyes y deducciones aplicables a este modelo van cambiando, por lo que los contribuyentes deben estar pendiente de estos cambios para confeccionar correctamente su declaración.

Uno de los principales cambios es que con la llegada de la Renta 2024, se incrementará ese mínimo exento para presentar la declaración. Ahora, aquellos que hayan percibido más de 15.000 euros con dos o más pagadores y cuyos segundos y siguientes pagadores superen en conjunto los 1.500 euros estarán obligados a presentar el IRPF. Esta modificación representa un aumento respecto al mínimo anterior de 14.000 euros en estos casos.

[Campaña de la renta 2024: estos son los españoles que ahora no están obligados a declarar]

Otra de las principales novedades de la Renta 2024 afecta directamente a los rendimientos por alquiler de propiedades. La nueva Ley de Vivienda altera las reducciones en los arrendamientos, aunque se mantiene la deducción por invertir en mejoras de eficiencia energética en inmuebles, aplicable tanto a la vivienda principal como a propiedades de alquiler o edificios enteros de viviendas.

La deducción por la compra de vehículos eléctricos se extiende hasta diciembre de 2024 en la Renta 2024, permitiendo una desgravación del 15% del valor de adquisición con una base máxima de 20.000 euros.

Aunque ya se implementó en julio del año pasado, en la Renta 2024 se mantiene el aumento a 0,26 euros por kilómetro recorrido en la cuantía imputable como parte de las dietas y gastos de desplazamiento para los trabajadores.

En el ámbito de los autónomos, se introduce la posibilidad de imputar como gastos de difícil justificación un 7% sobre la cifra de negocio, con un límite máximo de 2.000 euros, representando un aumento de dos puntos respecto al porcentaje anterior (5%).

Estos cambios evidencian una notable transformación en la declaración de la Renta para el año 2024, marcada por importantes novedades tributarias.