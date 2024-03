La distribuidora asegura que las fresas infectadas de Marruecos no han llegado a los mercados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que las fresas procedentes de Marruecos infectadas de Hepatitis A "no deberían haber llegado nunca España". No obstante, tras localizar a la distribuidora de ese lote esta le ha asegurado que no han llegado a ponerlas en el mercado.

En cualquier caso, Moreno cree que lo ocurrido es responsabilidad del Ministerio de Sanidad, que es la encargada de los análisis. Las fresas entraron por el puerto de Algeciras. Por ello, le ha pedido "más atención, interés y dedicación" porque "los controles en Aduana fallaron".

En rueda de prensa en Sevilla, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, Juanma Moreno ha insistido en quien tiene que realizar estos controles es el Ministerio quien, a su juicio, "no quiere asumir su responsabilidad".

La Junta por su parte, cuando les llegó el aviso, hicieron las gestiones en 24 horas para localizar al importador, que es de la provincia de Huelva, y la empresa distribuidora. Esta les aseguró que las fresas no han llegado a ser distribuidas, no obstante, el Gobierno andaluz está haciendo las comprobaciones para confirmar esto último.

"Es lo que nos preocupa, que una fresa en mal estado pueda afectar a la salud". De ahí que haya insistido en solicitar al Gobierno que examine los protocolos y evite estas situaciones que se producen cuando llegan productos de terceros países.

Petición en Europa

Por su parte, las delegaciones de PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento Europeo han pedido a la Comisión Europea que intervenga tras esta alerta sanitaria.

Diferentes fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que la delegación del PP trabaja en la redacción de una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea al respecto, mientras que Ciudadanos pedirá más controles ligados al puerto Tánger Med.

Un paso más allá ha ido el eurodiputado Jorge Buxadé, que ha exigido a la Comisión Europea la "prohibición absoluta, inmediata y completa de la importación de fresas procedentes de Marruecos" a través de una carta formal dirigida a los comisarios europeos de Salud Alimentaria, Agricultura, y Medio Ambiente, Stella Kyriakides, Janusz Wojciechowski y Virginijus Sinkevicius, respectivamente.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ya mostró este martes su "preocupación" y exigió "medidas urgentes" al Gobierno central y la Unión Europea (UE) ante una notificación emitida este lunes en el portal comunitario RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) que informaba de esta alerta.

Según esta notificación, la decisión de riesgo es "serio" porque supera el "nivel máximo permitido" de esta sustancia que, según denunció AVA-Asaja en un comunicado, "supone un peligro para la salud pública y que puede haber aparecido en el alimento por regar las explotaciones con aguas fecales".