Juanma Moreno, en el 28F, defiende una España "sin privilegios para nadie" y una Andalucía "líder"

"Andalucía es el clamor por la igualdad". Son palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha reivindicado la comunidad como un igual en España. "Andalucía es tener la dignidad de no ser menos que nadie".

Así, el presidente andaluz ha señalado la comunidad va a "exigir el mismo trato para Andalucía que para los demás" y a "defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie".

El guiño en clave nacional, en referencia a las concesiones del Gobierno central a Cataluña y País Vasco, no ha sido la única referencia a la política española del presidente andaluz, quien se ha detenido a recordar a los agentes de la Guardia Civil "asesinados cruelmente" en Barbate. El público, en pie, se ha unido a los aplausos de Moreno.

En medio de una dura sequía, el presidente ha hablado también sobre la situación de esa falta de agua que atraviesa la comunidad. Y de Doñana, cuestión que ha marcado la agenda política andaluza durante meses. Mientras se dirigía al público, las pantallas mostraban el encuentro que el presidente andaluz mantuvo con la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera.

Diálogo y acuerdos

Ahí está otra de las claves del discurso de Moreno: el diálogo. "Me sentaré y me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner de acuerdo para alcanzar acuerdos. Andalucía está por encima de cualquier sigla", ha señalado el presidente andaluz "aunque haya a quien no le gusten los acuerdos", ha añadido.

Autónomos, jóvenes... El presidente de la Junta ha hecho un repaso a, quienes ha señalado, más desafíos afrontan en el día a día. Pero también ha tenido espacio para sacar pecho.

Moreno ha achacado a la "estabilidad" de la que goza el Gobierno andaluz - con mayoría absoluta- para un crecimiento económico. "Acabamos de superar a Madrid en número de empresas activas", ha señalado el presidente. "Cómo no vamos a estar orgullosos", ha añadido.

La estadística, sin embargo, no recoge todo lo que es Andalucía, ha señalado Moreno. Somos líderes en alegría, en echar una mano, en "hacer que las cosas funcionen desde la igualdad y el diálogo".

Guiño a María Jiménez

Andalucía es su gente, ha añadido, También de quienes se fueron, ha señalado Moreno, "y que hicieron de este mundo un lugar más amable, más humano y menos raro", citando a María Jiménez.

El discurso de este año ha tenido espacio también para la autocrítica. "Tenemos muchas cosas que mejorar, soy consciente", ha reconocido Moreno.

"Por eso, mientras quede una sola persona sin trabajo, mientras haya un solo paciente esperando una operación que no llega, mientras haya una mujer sufriendo violencia no dejaremos de intentarlo con todas nuestras fuerzas.

El presidente de la Junta Moreno ha aprovechado su intervención en el acto de entrega de las Medallas de Andalucía para defender el acento del sur de España, "con el que se dicen las cosas bien dichas y por eso nos da coraje cuando lo critican".

