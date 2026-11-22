Sesenta y cinco por ciento de los consumidores no fija un presupuesto previo antes de comprar, lo que favorece decisiones impulsivas; tres de cada diez, no obstante, prevén gastar menos que el año pasado, lo que exige ofertas más competitivas.

¿Qué hábitos de presupuesto muestran los consumidores en este Black Friday y qué significa para las marcas?

El foco sigue en el comercio online, donde las compras se multiplican casi por tres, y más de la mitad de los compradores aprovecharán para adelantar alguno de los regalos de Navidad.

¿Cómo afecta el Black Friday 2026 al comercio online y a la planificación de las compras navideñas?

En torno al setenta-five por ciento de los españoles tiene intención de comprar en esta campaña y el gasto medio previsto por persona se sitúa entre 150 y 200 euros, según la cobertura citada.

Ya cambia la búsqueda y la selección de ofertas: los asistentes recomiendan productos y precios, por lo que las marcas deben optimizarse para aparecer en esas recomendaciones. Más de la mitad de los consumidores usan IA en alguna fase de su compra según la cobertura.

¿Qué impacto tiene la irrupción de la IA en cómo compran los españoles en este Black Friday?

Porque muchos compradores digitales usan asistentes de IA para buscar ofertas, y aparecer en sus respuestas aumenta la visibilidad sin pasar por anuncios tradicionales. El artículo indica que más de la mitad de los compradores digitales ya usa estas herramientas en alguna fase de la compra.

¿Por qué las marcas compiten por aparecer en las recomendaciones de ChatGPT y Gemini en el Black Friday 2026?

El comercio online triplica sus ventas durante este periodo, que es utilizado por más de la mitad de los consumidores para adelantar las compras y regalos navideños.

Se espera que cerca del 75% de los españoles compre durante esta campaña, con un gasto medio estimado de entre 150 y 200 euros por persona.

Las marcas han cambiado su estrategia publicitaria y ahora compiten por situarse entre las recomendaciones directas de asistentes como ChatGPT y Gemini.

La irrupción de la inteligencia artificial marca la campaña del Black Friday 2026, con más de la mitad de los compradores digitales recurriendo a ella para buscar información u ofertas.

Queda menos de una semana para que llegue el Black Friday 2026. La fecha está año a año marcada en el calendario de los consumidores. Y también en los sectores de la distribución y el consumo.

La campaña de este año estará marcada especialmente por la irrupción de la inteligencia artificial. Más de la mitad de los compradores digitales españoles ya utiliza este tipo de herramientas en alguna fase de sus compras.

Lo hacen para buscar información y conseguir las mejores ofertas. Pero este cambio es también un desafío para las marcas, que han pasado de pagar para aparecer en los primeros puestos de una búsqueda de Google a pelearse por salir entre las recomendaciones de asistentes como ChatGPT o Gemini.

VALOR AÑADIDO | Black Friday 2026: las marcas compiten por aparecer en ChatGPT

La campaña sigue siendo un reto para el sector y el foco está puesto en el comercio online. Durante el Black Friday las compras por internet se multiplican casi por tres.

La intención de compra de cara a la edición de este año está máximos. Se espera que en torno al 75% de los españoles compre durante esta campaña. La cifra no ha dejado de crecer en la última década.

El gasto medio previsto por persona se sitúa en una horquilla de entre los 150 y los 200 euros. Aunque tres de cada diez consumidores reconocen que van a gastar menos que el año pasado.

Con todo, el 65% de los consumidores no fijan un presupuesto previo antes de comenzar a comprar entre las ofertas. Pero sí que parecen tener claro cómo quieren aprovechar los descuentos.

La fecha es clave para planificar las compras de cara a las fiestas navideñas. De hecho, más de la mitad de quienes compren este Black Friday aprovecharán para comprar alguno de los regalos de Navidad que tiene previstos.