"Alimentar por amor", el plan social de Danone que donará un millón de yogures al mes

Sustraerse a la crisis es poco menos que imposible. Lo es para los millones de personas confinadas. Lo es para quienes son "esenciales" y se la juegan cada día saliendo a la calle para trabajar por los demás. Pero lo es, sobre todo, para quienes tienen menos recursos: familias vulnerables, hogares unifamiliares y niños que no tienen acceso a becas comedor. Tres objetivos prioritarios en los que Danone y su programa 'One Planet, One Health' han querido fijarse especialmente.

Dentro de la ola de solidaridad que mueve conciencias por todo el mundo, Danone ha puesto en marcha el Programa de Acción Social 'Alimentar por Amor', que incluye tres líneas de trabajo: garantizar el suministro y la seguridad de los empleados de Danone y los integrantes de la cadena alimentaria, apoyar a los colectivos vulnerables a través de donaciones y colaboraciones con entidades sociales y ofrecer soporte a las familias en diferentes ámbitos, desde la cobertura de las necesidades esenciales de alimentación e hidratación, hasta educación.

“La crisis global que estamos atravesando requiere un compromiso de todos. En estas circunstancias excepcionales, las empresas pueden ser ejemplo de solidaridad, empatía y compromiso, valores con los que Danone se ha identificado a lo largo de sus 100 años de historia”, explica Paolo Tafuri, director general y CEO de Danone España. “En un contexto de incertidumbre, es importante mantener y asegurar el suministro de alimentos de primera necesidad, como los lácteos, leches infantiles y el agua mineral, a los colectivos más vulnerables”, añade.

Así, mientras la Covid-19 amenace a nuestra sociedad, Danone mantendrá y reforzará sus planes de ayuda social con la donación de 1.000.000 de yogures y 180.000 litros de agua mineral al mes, así como productos de alimentación infantil (leche de continuación y papillas de cereales) para bebés de más de 6 meses.

Esta aportación se realizará a través de entidades sociales de referencia y proyectos solidarios como Cruz Roja Española, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), la Asociación Española de Aguas Minerales (ANEABE), Cáritas o Food4Heroes.

Además, se han realizado aportaciones adicionales a través de diferentes entidades. Entre ellas, se han donado más de 200 botellas de agua mineral al Ayuntamiento de Sant Hilari y 68.80 unidades de nutrición médica (Fortimel Advanced) dirigidas a hospitales y residencias de Madrid para las personas afectadas por desnutrición ligada a COVID-19.

Resumen de la Acción Social Danone hasta el 4 de abril.

Apoyo a las familias

El tercer eje del programa “Alimentar por Amor” ofrece soporte directo a las familias en diferentes ámbitos, desde la cobertura de las necesidades esenciales de alimentación e hidratación, hasta la educación.

Con especial foco en aquellos hogares con niños pequeños, Danone ha activado un primer paquete de medidas centradas en reforzar el proceso educativo a través del proyecto Alimentando el Cambio, cuyo propósito es ayudar a los padres y madres para que los niños y niñas mantengan unos hábitos de alimentación saludables y de bienestar emocional, durante este periodo.

Danone lleva 100 años comprometida con la salud y la alimentación. En un contexto de excepción como el actual, esta responsabilidad se irá adaptando a las necesidades y circunstancias del momento, poniendo sus recursos al servicio de quienes más lo necesitan.