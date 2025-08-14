Tu dinero viaja gratis contigo con la tarjeta imagin débito: 0 comisiones por parte de imagin y 100% digital

Viajar siempre es motivo de celebración. Esperamos con ganas el momento de emprender nuestra aventura, preparamos la maleta y planificamos qué lugares queremos visitar. Sin embargo, en ocasiones, se nos olvidan cosas importantes como llevar algo de dinero en efectivo o saber si nos cobrarán alguna comisión por el cambio de divisa. En este contexto, la tarjeta imagin débito* se consolida como una alternativa con un uso 100% digital y pensada para esos viajes al extranjero.

Caixabank apuesta por la gente joven con imagin. Esta app es 100% digital, fácil de usar, con todo lo que necesitamos para gestionar nuestro dinero desde el móvil. Además, va mucho más allá de lo financiero: con imaginMusic nos conecta con la música, con imaginAcademy con las finanzas y, por si fuera poco, da acceso a ventajas, descuentos y contenidos exclusivos.

La comisión que se cobraba por el cambio de divisa con la antigua tarjeta imagin débito era de un 3,95% en los países del extranjero no pertenecientes a la UE. Imagínate que te vas una semana a Nueva York y pagas todo con tu nueva tarjeta imagin débito: alojamiento, restaurantes, transporte… En total gastas 1.200 € y ahora te ahorras la comisión del 3,95% por el cambio de divisa, eso significa que te estás ahorrando 47,40 € gracias a las nuevas condiciones en viajes de la tarjeta imagin débito.

Las ventajas de la tarjeta imagin débito para viajar

La tarjeta de débito de imagin está pensada para ser utilizada en el día a día y en los viajes. Lo que significa que podemos pagar cualquier día de la semana en cualquier país del mundo y sacar dinero a débito sin ningún tipo de comisión por parte de imagin en cajeros fuera de España o en todos los cajeros CaixaBank. Además, tampoco hay un límite de operaciones o de importe, es decir, no existe una cantidad, número de compras o retiradas de efectivo a partir del cual imagin cobre comisión. Eso sí, es preciso tener en cuenta que la entidad del titular del cajero del extranjero sí que puede cobrar su propia comisión por el uso.

Por otro lado, si necesitas la tarjeta física para tu viaje, la recibirás en tu casa sin tener que pagar gastos de envío.

Qué moneda hay que seleccionar en el TPV

Cuando viajes a un país con una moneda distinta al euro, a la hora de pagar en el TPV debes elegir siempre la moneda local. De esta forma, el tipo de cambio lo aplicará tu entidad bancaria y sabrás exactamente qué comisión se aplica a la operación. En el caso de la tarjeta de débito imagin, esta comisión es del 0%, sin importar la cantidad ni el número de compras que realices. En tu cuenta verás reflejado el cargo en euros.

Una aplicación financiera 100% digital: el control está en el móvil

Más allá de las múltiples ventajas que presenta para los viajes, imagin cuenta con otra virtud y es que es una app financiera 100% digital por lo que el control total está en el smartphone. De esta manera, puedes controlar el dinero estés donde estés, sin tener que ir a una oficina y evitando los trámites que, en ocasiones, tanto desaparecen.

Desde el móvil puedes: activar y desactivar la tarjeta, hacer un seguimiento de los movimientos, recibir alertas de uso y bloquearla temporalmente en caso de pérdida. Además, tampoco tiene coste de mantenimiento.

* imaginersGen S.A, agente de CaixaBank, S.A. CaixaBank, S.A., comercializa productos de la entidad de pago híbrida CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U. (CPC), con domicilio en Avenida de Manoteras no 20, Edificio París (28050 Madrid), y entidad que ofrece las tarjetas. El sistema de protección de fondos de usuarios de servicios de pago elegido por CPC es su depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank S.A.