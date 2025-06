Banco Sabadell, premiado por segundo año consecutivo por su estrategia de banca privada

Banco Sabadell continúa consolidando su modelo de banca privada, una línea ya estratégica para la entidad que, dos años después de su lanzamiento, ha superado los 66.000 millones de euros en volumen de negocio.

Esta unidad especializada, SabadellUrquijo, dispone de más de 130.000 clientes y ha sido recientemente reconocida en los Global Private Banking Innovation Awards 2025, organizados por Global Private Banker, medio de referencia en el ámbito financiero internacional, para premiar a algunos de los gestores de patrimonio más destacados del mundo.

El subdirector general de Banco Sabadell y director de Negocio de SabadellUrquijo Banca Privada, Xavier Blanquet, ha subrayado que “en los dos últimos años se ha transformado por completo la propuesta de valor, pero se ha mantenido la esencia de Banco Sabadell: la vocación de servicio al cliente. Tras estos años de fuerte crecimiento tanto en número de clientes como en volumen de negocio, nuestro foco continúa estando en la mejora continua de todos y cada uno de los aspectos que conforman la propuesta de valor. La satisfacción de los clientes y sus recomendaciones son las que nos harán crecer”.

Galardonados por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, el negocio de banca privada de Banco Sabadell ha sido premiado en los Global Private Banker Awards 2025. Debido a los sólidos resultados de los últimos ejercicios, en esta ocasión la entidad ha recibido nada menos que cuatro galardones: Private Banker of the Year–Europe, Best Private Bank for Multi-Asset Products, Best Discretionary & Advisory Service Offering–Overall y Outstanding Client Experience in Wealth Management–Overall.

Las principales firmas de banca privada del mundo se dieron cita hace unos días en Singapur para la ceremonia de entrega de estos premios a la excelencia en la gestión patrimonial. Al evento acudieron Ramón Satorra, director comercial de banca privada de Banco Sabadell y Xavier Blanquet para recoger los galardones. Así, la entidad recibió la distinción como Best Private Bank for Multi-Asset Products (Mejor banca privada en productos multiactivo) por su oferta que combina fondos de inversión, carteras asesoradas, productos estructurados, seguros de ahorro y asesoramiento personalizado.

En paralelo, también ha sido reconocida con el premio a Best Discretionary & Advisory Service Offering (Mejor oferta global de servicios discrecionales y de asesoramiento), gracias a un modelo especializado que ha logrado un Net Promoter Score (NPS) del 38% en 2024 y una captación de nuevos clientes basada mayoritariamente en recomendaciones personales (86%).

Asimismo, la entidad ha recibido el galardón a Outstanding Client Experience in Wealth Management (Mejor experiencia global de cliente en gestión patrimonial) en reconocimiento a su nueva plataforma de asesoramiento (en colaboración con Amundi) que ha permitido a la unidad de negocio optimizar la gestión de carteras, reducir tiempos operativos y ofrecer una experiencia más fluida tanto para banqueros como para clientes.

Por su parte, Xavier Blanquet, director de Negocio de Banca Privada de SabadellUrquijo, recibió uno de los reconocimientos más destacados, Private Banker of the Year - Europe. Un galardón que valora su capacidad de impulsar el crecimiento del negocio, consolidar una estrategia centrada en el cliente y garantizar un asesoramiento de alto valor añadido.

Un modelo que supera los 130.000 clientes

El modelo de banca privada de Banco Sabadell ha supuesto un hito significativo en la propuesta de valor de la entidad, que ha evolucionado hacia una gestión patrimonial más personalizada y una oferta de productos especializada.

Algunos de sus servicios más destacados y demandados son los fondos de inversión y las carteras de gestión discrecional personalizada, junto con estructurados con y sin garantía de capital, así como con diferentes plazos, modalidades y subyacentes.

Para la entidad, ha resultado fundamental para el éxito de este modelo la colaboración entre las distintas redes del banco (comercial, empresas y privada), que permite identificar oportunidades y atender de forma integral las necesidades de los clientes.

Esta estrategia de asesoramiento y acompañamiento se ha traducido en niveles récord de satisfacción. En abril de 2025, el índice de recomendación de clientes (NPS) alcanzó un 45%, superando en siete puntos el cierre del año anterior, mientras que la valoración global del servicio (SGG) se situó en 9,3 sobre 10. Además, el 81,4 % de los clientes puntuó a la entidad con un 9 o un 10, destacando especialmente el trato, la calidad del servicio y la personalización como los principales motivos de recomendación.

En consecuencia, el volumen de negocio de SabadellUrquijo ha crecido un 33% desde su despliegue hace dos años. La unidad especializada afianza su modelo como uno de los referentes del sector, pues cuenta ya con más de 130.000 clientes que muestran su confianza aumentando cada día sus activos bajo la gestión de la entidad.