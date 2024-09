¿Son los fondos de inversión la mejor opción para aumentar patrimonio?

El último trimestre del año es un momento ideal para reorganizar su cartera. Si, como muchos inversores, ha considerado la posibilidad de incluir un fondo de inversión en su plan para la jubilación, es importante evaluar si esta opción se ajusta a sus necesidades. Fisher Investments España pone a su disposición una guía gratuita y actualizaciones periódicas diseñadas para inversores con más de 350 000 euros, en las que podrá descubrir las posibles desventajas de los fondos de inversión.

Aunque los fondos de inversión ofrecen una combinación de activos que pueden resultar una estrategia efectiva para diversificar carteras más pequeñas, no siempre son la solución más adecuada para todos los inversores. Para los inversores con un alto patrimonio, las comisiones de un fondo de inversión son más caras que los costes de negociación asociados a la compra de acciones individuales, por lo que les suele resultar más conveniente adoptar un enfoque distinto.

Cualquier estrategia de inversión debe estar alineada con la consecución de sus objetivos, lo cual puede ser difícil de lograr con los fondos de inversión. Es probable que estos no ofrezcan la atención personalizada que los inversores con altos patrimonios merecen. Es posible que las gestoras de fondos de inversión no le conozcan personalmente ni sepan cuáles son sus necesidades específicas, lo que podría tener como consecuencia que los objetivos del fondo no coincidan con los suyos.

Además, algunos fondos de inversión deben ceñirse a un mandato muy estricto, lo que limita su capacidad para modificar significativamente la asignación de activos o el estilo de inversión en función de las condiciones del mercado. Del mismo modo, es poco probable que las gestoras de fondos ajusten sus estrategias para responder a los cambios en los objetivos y necesidades del inversor.

Pese a que algunos inversores creen que todos los fondos de inversión son prácticamente iguales, lo cierto es que las comisiones y los rendimientos pueden variar significativamente entre ellos. Para poder tomar una decisión fundada, puede ser muy útil contar con la ayuda de un profesional cuyos intereses y objetivos financieros se ajusten a los suyos.

Al escoger un fondo de inversión, la información relativa a él puede quedarse obsoleta rápidamente cuando los mercados sufren episodios de volatilidad. Esto puede hacer que una decisión que inicialmente parecía ser la adecuada no termine ofreciendo los resultados deseados debido a la rápida evolución de los mercados.

En términos de costes, los fondos de inversión pueden resultar excesivos y a la vez complejos. Las comisiones de estos fondos de inversión pueden dispararse rápidamente y costarle una gran parte de la rentabilidad de su cartera, a lo que debería sumar también los impuestos que deberá pagar por separado.

Su estructura de comisiones suele ser compleja y difícil de entender, y puede oscilar entre el 2 % y el 4,5 % anual. Pagar comisiones tan elevadas reduce sus probabilidades de alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo. Es aconsejable, por tanto, buscar una estructura de comisiones simple y transparente, como la de Fisher Investments España, donde las comisiones se determinan en función de la cantidad de activos que gestionan en su nombre, de modo que se aseguran de que los incentivos de ambos estén alineados.

