Giro de 180 grados en las compras por Wallapop y Vinted: cómo evitar multas por vender tu ropa y objetos

La compra y venta de artículos de segunda mano está cada vez más de moda. Muchas personas se están subiendo al tren de colgar sus pertenencias en páginas webs o aplicaciones destinadas a constituir un mercado fluido de lo ya usado para que el vendedor se saque unos euros extra y para que el comprador pueda ahorrárselos.

Sin embargo, este mercado está sufriendo grandes variaciones. La Unión Europea lo regula a través de la Directiva 2021/514, una norma que obliga a estas plataformas digitales a compartir información fiscal de los vendedores que operan en ellas. Estos son los casos de compañías tan famosas como Vinted o Wallapop.

Pero esta no es la única regla que impera sobre estas operaciones, ya que también existe un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que regula el procedimiento por el que estas plataformas deben informar sobre los datos fiscales a la Agencia Tributaria. Ahora, estas aplicaciones se han puesto en el centro de todas las miradas porque algunos de sus usuarios han empezado a recibir las primeras multas por operar dentro de ellas.

Cómo evitar multas en Vinted y Wallapop

Lo primero que tenemos que saber es qué personas han sido multadas y por qué. Como decíamos, es básico declarar e informar al fisco de nuestras operaciones en este tipo de espacios. Sin embargo, no todo el mundo tiene la obligación de hacerlo.

Solo lo tienen que hacer aquellas personas que realicen más de 30 operaciones de venta de bienes al año y que hayan alcanzado un importe superior a los 2.000 euros. Si estas personas no declaran sus movimientos en aplicaciones de venta de objetos de segunda mano se verán afectados por las nuevas multas que son aplicadas y establecidas por cada país.

El objetivo de estas sanciones es que sean "efectivas, proporcionadas y disuasorias". Por ello, para evitar estas multas, solo tenemos que reducir nuestro número de operaciones y el importe generado, o declarar nuestros movimientos al fisco. Esta normativa solo afecta a los vendedores que se encuentran en la horquilla anteriormente expuesta.

Algunos espacios como Vinted ya informaron a sus usuarios que no todos tienen por qué declarar sus ventas o ingresos, ya que se trata de productos de segunda mano y no se obtiene beneficio por ello: "Puedes estar tranquilo, los impuestos de los miembros de Vinted no se van a ver afectados, ya que la venta de artículos personales no está sujeta a impuestos. Si no recibes noticias nuestras, no tienes que hacer nada. Puedes seguir vendiendo con total tranquilidad".

Los usuarios que intentan eludir la normativa serán multados por la Agencia Tributaria ya que si estos ingresos superan los 2.000 euros deberán declararse en concepto de IRPF. Las estimaciones que ya han hecho empresas como Wallapop indican que menos del 1% de los usuarios de su aplicación alcanzarán los límites que marca la directiva europea DAC7 por la cual se regula esta cuestión.

Tal y como indica el portal de compra y venta de artículos de segunda mano, sólo sería necesario tributar en las ventas por importes superiores a su precio original, algo poco común en las transacciones de segunda mano entre particulares.