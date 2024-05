Buenas noticias para los jubilados: esta es la importante subida en la próxima paga extra de verano

La próxima paga extra de verano para los pensionistas se acerca a pasos agigantados. No será para todos, porque al igual que sucede con los trabajadores en activo, hay quien percibe 14 pagas, y hay quien tienen las extras prorrateadas en 12 mensualidades.

En concreto, los pensionistas que tienen derecho a las pagas extra (es decir, perciben 14 pagos a lo largo del año) son los que reciben la prestación por jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

Mientras que los jubilados que tienen las pagas extras prorrateadas son aquellos que tienen una pensión “por accidentes de trabajo y enfermedad profesional”. Así está recogido en el reglamento de la Seguridad Social.

¿Cuándo cobran las pagas extra los jubilados?

En España, los trabajadores y los pensionistas tienen derecho a recibir dos pagas extras al año. Una es en junio (la de verano); y, la otra, en diciembre. ¿Qué novedad hay este año? Una que hará las delicias de los jubilados. Se trata de un incremento aprobado por el Gobierno. En concreto, un 3,8% en las pensiones contributivas, y un 6,9% en las no contributivas.

Si la pensión media en España es de 1.386 euros mensuales (52 euros más al mes respecto a 2023), la paga extra de este verano será de 2.390 euros. Como puede apreciarse, se dobla la cantidad. De ahí que también se la conozca como paga doble.

Para aquellas personas que perciban el máximo establecido por la Seguridad Social (3,175,04 euros mensuales), esa cantidad será de 6.350,08 euros. Hablamos de pensiones contributivas. En cómputo anual, ya sean 12 o 14 pagas, dicha cantidad no podrá sobrepasar los 44.450,56 euros. Para las no contributivas, ese máximo es de 517,90 euros mensuales (por tanto, 1.035,80 euros). En este caso, no podrá sobrepasar los 7.250,60 euros al año.

Eso sí, hay una excepción: si la pensión no contributiva es de invalidez, y el beneficiario tiene un grado de discapacidad igual o superior al 75% y necesita la ayuda de otra persona, esa cantidad será de 776,85 euros mensuales. Es decir, que en junio percibirá 1.553,7 euros.

¿Cuándo pagan la extra los bancos?

Conviene recordar que los pensionistas reciben su nómina a mes vencido. Es decir, que la extra de junio deberían cobrarla entre el 1 el 4 de julio. Pero los bancos suelen adelantar dicho pago.

Por una norma no escrita, las entidades financieras suelen pagar a los pensionistas a partir del día 22 del mes anterior. Una fecha que podría variar este año, ya que el 22 de junio es sábado. De ahí que la fecha podría trasladarse al 24 de junio (lunes).