7 secretos de inversión que los inversores con alto patrimonio deben tener en cuenta en 2024

Para empezar el año con buen pie en lo que a inversiones se refiere, es buena idea contar con los 7 secretos de inversión que Fisher Investments España define en su guía y actualizaciones periódicas para inversores con altos patrimonios.

Si tratamos de evitar a toda costa las oscilaciones del mercado, corremos el riesgo de quedarnos sin dinero durante la jubilación. Un error común entre muchos inversores es el de desear invertir demasiado en valores de renta fija y no lo suficiente en renta variable, lo que provoca que sus carteras se deprecien con el paso del tiempo. Un inversor inteligente con un elevado patrimonio sabe que la renta variable puede ser un instrumento arriesgado a corto plazo, pero que contribuye al crecimiento de la cartera en períodos de tiempo más prolongados.

Desde 1970, la renta variable ha registrado un mejor desempeño que la renta fija en el 85 % de los casos en períodos de 20 años. No obstante, es cierto que invertir en renta variable no es fácil, por lo que es conveniente contar con un asesor financiero de confianza que le ayude a afrontar los episodios de volatilidad y a definir su asignación de activos.

Uno de los principales enemigos de nuestros ahorros es la inflación. La esperanza de vida va en aumento gracias a los avances médicos y eso hace que dependamos cada vez más de las inversiones a largo plazo. Cuanto más larga sea la esperanza de vida de un inversor, más tiempo tendrá la inflación para socavar sus inversiones.

Aunque la tasa de inflación ha variado a lo largo del tiempo y en los últimos años hemos visto un alza considerable, las previsiones actuales indican que en la eurozona será del 1,7 % anual a largo plazo. Esto significa que, si una persona hoy necesita 50 000 EUR anuales para sufragar sus gastos, en 20 años necesitará 70 047 EUR para poder cubrir esos mismos gastos y mantener el mismo poder adquisitivo y, en un plazo de 30 años, esa persona necesitará 90 199 EUR.

Si deseamos que la inflación no tenga un efecto negativo sobre nuestros ahorros, es posible que debamos incrementar nuestra asignación de renta variable por encima de los niveles previstos con el fin de aumentar nuestro patrimonio y mantener nuestro estilo de vida actual.

A fin de aumentar las posibilidades de alcanzar nuestras metas, podemos confiar en un gestor de patrimonio que conozca nuestra situación financiera al detalle. Un asesor podrá proponer una estrategia de inversión que se ajuste a nuestras circunstancias personales si conoce bien nuestra situación financiera, nuestros objetivos, nuestro plan de sucesión y nuestra situación fiscal. Para ello, el asesor debe dedicarnos el tiempo necesario para conocer nuestra situación personal y nuestras necesidades financieras.

