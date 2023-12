¿Cuánto dinero necesitaré para jubilarme y vivir tranquilo en 2024?

A la hora de planificar la jubilación, es esencial tener en cuenta factores como el horizonte temporal, las necesidades de liquidez y la inflación. Otro aspecto fundamental la definición del objetivo principal de su cartera y una manera muy efectiva para determinarlo es precisar la canidad de dinero que desea tener al final del horizonte temporal de la misma.

Para facilitarle su planificación y ayudarle a comprender los posibles escenarios a los que se enfrenta, Fisher Investments España pone a su disposición la guía Su plan de jubilación en 15 minutos y actualizaciones periódicas destinada a inversores con altos patrimonios.



Uno de los principales riesgos a los que los inversores se enfrentan es el de quedarse sin dinero durante su jubilación. Es posible que tras trabajar toda la vida para acumular su patrimonio se dé cuenta de que con lo que tiene no es suficiente. Para que esto no ocurra, es importante que sepa que su horizonte temporal puede prolongarse más de lo que piensa. Prepárese para vivir un largo período de tiempo y asegúrese de que dispone de suficiente dinero para mantener su estilo de vida.

A la hora de planear un horizonte temporal para su inversión, es fundamental tener en cuenta la manera en la que las retiradas de dinero afectarán a su cartera. La mayoría de los inversores tiene una expectativa poco realista sobre la cantidad de dinero que puede retirar de manera segura cada año durante su jubilación.

Si calcula incorrectamente las retiradas durante las recesiones del mercado, puede reducir considerablemente la probabilidad de mantener su capital. Por ejemplo, si su cartera sufre una bajada del 20 % y efectúa una retirada del 10 %, tendrá que ganar un 43 % para volver a su valor inicial.

La inflación es un factor especialmente malicioso que reduce el poder adquisitivo con el tiempo y debilita la rentabilidad total de los ahorros y la inversión. Teniendo en cuenta la tasa de inflación media, una persona que actualmente necesita 50 000 EUR para sufragar su coste de vida anual, necesitará aproximadamente 95 000 EUR en 20 años. Del mismo modo, si hoy guarda 500 000 EUR bajo el colchón, en 30 años ese dinero solo valdría 205 000 EUR actuales.

Para hacer frente a la inflación y crear una estrategia para que su dinero no solo no pierda valor sino que valga más con el paso de los años, es posible que necesite aumentar su exposición a inversiones que ofrecen una mayor rentabilidad y, en consecuencia, tolerar el aumento de volatilidad que esto conlleva. Si su objetivo es aumentar al máximo el valor final de su cartera, la solución más adecuada podría ser una cartera formada por un 100 % de renta variable. Es probable que, para diseñar esta cartera, necesite de la ayuda de un gestor que conozca bien sus objetivos financieros y le ayude a ser disciplinado con su plan de inversión.

Fisher Investments Ireland Limited es una empresa privada de responsabilidad limitada registrada en Irlanda que también opera bajo la denominación de Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847, 629723 y 629724. Fisher Investments Europe es una empresa regulada por el Banco Central de Irlanda. La dirección registrada de Fisher Investments Europe es: 1st Floor, 2 George’s Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 H2T6 Ireland.

El presente documento recoge la opinión general de Fisher Investments España y Fisher Investments Europe, y no debe ser considerado como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones o fiscal, ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No existe garantía alguna de que Fisher Investments España o Fisher Investments Europe sigan sosteniendo estas opiniones, que pueden cambiar en cualquier momento a partir de nuevos datos, análisis o consideraciones. La información aquí contenida no pretende ser una recomendación o pronóstico de las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis empleadas en los ejemplos contenidos en este documento.

Sigue los temas que te interesan