Blanca Ochoa (WA4STEAM): "Todavía vamos a foros donde no hay ni un proyecto liderado por mujeres donde invertir"

Reconocer que el reto que uno asume es complejo no es síntoma de debilidad, sino todo lo contrario. Denota valentía y una dosis de realidad muy necesaria para no poner paños calientes donde no conviene hacerlo.

Así afronta Blanca Ochoa su nueva etapa como presidenta de WA4STEAM, la asociación internacional de mujeres business angels que tiene como objetivo aumentar el número de mujeres inversoras y expandir y aumentar la presencia de emprendedoras en el ámbito STEAM.

Blanca relevará en el cargo a partir del 1 de enero a Marta Huidobro, su predecesora al frente de esta comunidad de inversoras que está llamada a jugar un papel destacado en la construcción de los referentes femeninos que el emprendimiento necesita.

"Mira que vamos a foros de inversión, pitches, universidades, centros de investigación, es decir, todo tipo de eventos relacionados con la financiación y el emprendimiento... Pues todavía nos sucede que en algunos de ellos no encontramos ni un solo proyecto donde invertir".

No es que las startups lideradas por mujeres se se cruzan por su camino no estén a la altura o que los requisitos de esta red de business angels sean inalcanzables, simplemente, la mujer continúa estando en clara minoría. "Nos cuesta encontrar proyectos liderados por mujeres", reconoce Ochoa.

Son ya cinco años desde que la asociación echó a andar y, en este tiempo, ha sido imposible constatar por parte de esta red -que este año acabará con 170 mujeres inversoras registrada- un punto de inflexión o cambio de tendencia constatable.

"Es cierto que en el ámbito de la salud sí encontramos más iniciativas impulsadas por investigadoras y mujeres del ámbito STEAM, pero en otras áreas del emprendimiento cuesta muchísimo", insiste la nueva presidenta de WA4STEAM.

"No depositemos toda la responsabilidad en las niñas y las jóvenes, hay que ayudarlas a que se sientan identificadas con las áreas STEAM y se debe empezar por los padres y la familia" Blanca Ochoa, presidenta de WA4STEAM

¿Las razones? Las mismas que llevan retrasando la incorporación de la mujer a la ciencia, la investigación y la tecnología desde hace años: estereotipos de género que se mantienen, falta de referentes y, en general, una cultura donde las áreas STEAM siguen sin atraer a las niñas y las jóvenes lo que estrangula su acceso en un futuro a profesiones relacionados con estos ámbitos.

"No depositemos toda la responsabilidad en estas niñas y jóvenes. Es cierto que son ellas las que tienen la capacidad de cambiar esta situación, pero hay que ayudarlas. Primero, empezando por los padres y la familia".

"Hay que animarlas y demostrarles que dedicarse a la ciencia, las matemáticas, la informática o la ingeniería no tiene un coste personal inasumible y que tiene una salida profesional muy interesante", argumenta Ochoa.

Las socias de WA4STEAM han invertido de 2,6 millones de euros desde su fundación, en mayo de 2018 en 49 rondas de 28 startups STEAM fundadas o cofundadas por mujeres.

"No es que busquemos proyectos donde todo el equipo tengan que ser mujeres, no somos tan extremistas. Pero sí es necesario que el liderazgo del proyecto debe recaer en una mujer", puntualiza.

Además, esta red de business angels también busca que la startup ya tenga un producto y que atesore cierto recorrido, es decir, que ya esté facturando. "Salvo en el área de salud, donde invertimos en startups que no tienen aún un producto, porque aquí los procesos de autorizaciones y certificaciones son diferentes y se demora todo mucho más, en el resto sí queremos que haya una mínima estructura".

También es muy importante que la compañía está enfocada al segmento deep tech y que se encuentre en fase seed o preseed. "Para que proyectos así escalen, alguien les tiene que dar esos 100.000 euros iniciales y nosotros queremos ser esa figura".

Con una inversión media por startup de 92.000, el ticket más alto registrado desde sus inicios roza los 300.000 euros.

Asimismo, en sus cinco años de historia, las socias de WA4STEAM han realizado tres desinversiones de éxito: Goodgut, adquirida por Hipra para reforzar su división de salud humana; Innovamat, una revolucionaria metodología curricular de enseñanza de las matemáticas; y Emotion Research Lab, especializada en la medición de emociones a través del reconocimiento facial.

Las mujeres Business Angels que forman parte de WA4STEAM, no sólo buscan la rentabilidad de las startups participadas, sino que aspiran a convertirse en socias estratégicas, poniendo a disposición de las emprendedoras su amplia experiencia profesional y su red de contactos, con el objetivo de apoyarlas y que se conviertan en referentes STEAM para las próximas generaciones.

Quintuplica el número de socias en cinco años

En este sentido, la asociación cuenta con 169 socias en 11 países, habiendo multiplicado su número de socias por cinco desde 2018, año de su creación. Llegados a este punto de su trayectoria y con un futuro en el que visibilizar el papel de la mujer en el sector de la inversión, en emprendimiento y las áreas STEAM es crucial, ¿hacia dónde se encamina WA4STEAM?

"El principal objetivo es seguir avanzando en la misión que nos empujó a constituirnos como asociación en 2018 y donde todo lo hacemos de manera voluntaria, absolutamente todo el proceso", matiza Ochoa.

WA4STEAM cuenta con casi 170 socias de once países y ha invertido cerca de tres millones de euros desde su constitución en 2018 en un total de 28 startups lideradas por mujeres

Para ello, la red aspira a seguir luchando para conseguir proyectos de calidad acordes a los parámetros de WA4STEAM "para canalizar las inversiones de nuestras asociadas hacia proyectos liderados por mujeres en STEAM".

También enriquecer el sector de la inversión liderado por mujeres es otro de sus ámbitos de acción. "Queremos posicionar WA4STEAM como referente inversor en STEAM difundir nuestra misión y formar más mujeres en la inversión de tipo business angel para conseguir asociadas que estén alineadas con nuestros valores y objetivo".

Igualdad: las implicaciones económicas

Los retos que afrontamos como sociedad serán difíciles de asumir si prescindimos de la mitad del talento. La igualdad de género en el ámbito del emprendimiento innovador y tecnológico no es sólo una cuestión de justicia social o ética. También hay detrás un coste de oportunidad y unas implicaciones económicas que van aparejadas a la escasa presencia femenina en las áreas STEAM.

"Es una cuestión de productividad, de progreso, de saber qué quiere hacer Europa para mirar al futuro con certezas y de que esto afecta a todos, al conjunto de la sociedad, a las mujeres, pero también a los hombres", concluye la nueva presidenta de WA4STEAM.

