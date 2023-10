La inversión en startups, sin nombre de mujer: "Es el momento de impulsar un nuevo liderazgo"

La figura de la mujer inversora en España no es ajena a la falta de igualdad de género que impera en el sector del emprendimiento. La brecha de género no sólo es una realidad al frente de la startups y en los equipos, sino que también está muy presente en el campo del capital y, en un momento en que los requisitos para acceder a la financiación se han endurecido, esta circunstancia no es una cuestión baladí.

Sesgos de género, estereotipos y falta de referentes están detrás de una realidad que lastra el despuntar de un número mayor de startups lideradas por mujeres y con mayor presencia femenina en sus equipos.

D+I conversa con seis mujeres de referencia dentro del sector inversor y startup español para conocer cuál es su radiografía de la situación y la conclusión es contundente: se está avanzando pero queda mucho por hacer.

[Solo dos de cada 10 inversores en España son mujeres]

Ahora bien, inversoras y fundadoras no están dispuestas a tirar la toalla, más bien todo lo contrario. "Es el momento de un nuevo liderazgo más diverso, que revierta en un ecosistema más inclusivo con mayores rendimientos y empresas emergentes más sólidos", aseguran.

La foto fija es reveladora. Una mujer pitchea en un escenario ante un grupo de inversores. Es la única fundadora femenina entre el grupo de startups que compite por ganarse la confianza de los representantes de fondos de capital riesgo y business angels allí presentes. Tampoco hay presencia femenina a otro lado del escenario. A lo sumo, una inversora, pero no es lo habitual.

"Alguna vez he sentido como si tuviera a mi padre delante, como si no estuviera sentada en esa silla para hablar de negocios de tú a tú" María Luque, CEO de Uelz

Es la recreación de una situación que María Luque, cofundadora y CEO de Uelz ha vivido en reiteradas ocasiones, una experiencia que atraviesan a diario miles de mujeres al frente de startups españolas. "En mi último pitch, en el que éramos 10 startups, era la única mujer founder, ni siquiera había mujeres en los equipos fundadores del resto de compañías".

"No creo que la exigencia sea mayor, pero a la hora de generar confianza, hay una diferencia grande. Por mi experiencia, en general, nos cuesta más tiempo y esfuerzo lograrla", añade Luque.

[Las mujeres inversoras priorizan el medioambiente]

Y ¿qué ocurre con la empatía, con esa conexión no tangible entre las fundadoras y los inversores? Algo tan poco mesurable puede ser determinante a la hora de lograr una ronda de financiación, porque para alcanzar ese match perfecto, tan importante es el valor objetivo de los números del proyecto como esa sensación no cuantificable que se establece entre la representante de la startup y el inversor.

María Luque no tiene lugar a dudas: "Tengo la sensación de que nos cuesta más que nos tomen en serio. Alguna vez me he sentido como si tuviera a mi padre delante, como si sintiera que no estaba sentada en esa silla para hablar de negocios, de tú a tú con alguien que tendría que tomarme en serio. No siempre ha sido así, por fortuna, pero es cierto que ocurre con frecuencia.

Las falta de mujeres en la inversión, la dirección de startups y los equipos no sólo es una cuestión de justicia social, sino que afecta a la rentabilidad.

Esta situación de falta de igualdad en el sector del emprendimiento tiene su traslación directa en el rendimiento económico de los proyectos, más allá de la cuestión de justicial social que subsiste en su seno.

"Si seguimos con equipos de inversión homogéneos, analizando y apoyando compañías como hasta ahora, sólo obtendremos los mismos resultados, perdiéndonos oportunidades de alto impacto y gran retorno; así como perpetuaremos un perfil del emprendedor que no representa la sociedad real".

"Los equipos diversos toman decisiones más equitativas y consideradas, lo que conduce a la identificación de oportunidades de inversión valiosas que, de otro modo, pasan desapercibidas" Carmen Pumariño, Zubi Capital Diversity Catalyst

Habla Carmen Pumariño, al frente del primer fondo de venture capital de impacto en diversidad e inclusión en España, Zubi Capital Diversity Catalyst.

"Está demostrado que los equipos de inversión y dirección que incluyen a mujeres, tienden a tomar decisiones más equitativas y consideradas, lo que puede conducir a resultados comerciales sólidos y a la identificación de oportunidades de inversión valiosas que de otro modo podrían pasar desapercibidas. La diversidad es buena para los negocios, genera mayores rendimientos".

"Mayor aversión al riesgo"

También el ticket medio de la mujer inversora es, en consecuencia de esta situación, menor. Lo corrobora Victoria Majadas, quien conoce bien las dos caras de la moneda, tanto como business angel -es presidenta de BIGBAN Inversores Privados-, como por el lado del emprendimiento, como Socia fundadora en Smart To People.

La inversora y emprendedora apunta a "un cúmulo de factores" para explicar esta situación de desigualdad: "Menos directivas lleva a menos inversoras, desconocimiento sobre el sector y quizás también una mayor aversión al riesgo... Y la inversión en startups va acompañada de un muy alto riesgo".

[B4Women o el nuevo papel de la mujer inversora para un ecosistema startup más diverso y sin barreras]

Esas pautas culturales en relación al riesgo también son determinantes a la hora de explicar la falta de mujeres en el ecosistema emprendedor. Lo explica Azahara García Espejo, Country Manager Spain HearstLab Europe: "Estamos hablando de inversiones y de emprendimiento de riesgo. Esto viene desde muy pequeñas. Sigue habiendo una educación donde a la mujer se le guía mucho hacia la perfección, mientras que al hombre se le insta a arriesgar, y desde pequeños".

"Cuando esto lo trasladas al ecosistema emprendedor donde invertir tiene unas altas posibilidades de perder dinero, donde los tickets que se piden suelen ser bastante altos, donde emprender requiere de un compromiso y un riesgo tremendo..., casi que por educación y contexto social, te vas a encontrar menos mujeres", recalca García Espejo.

Conciliar, la otra asignatura pendiente

La inversora está al frente en España de HearsLab y su labor financiar empresas emergentes con alto potencial de crecimiento y lideradas exclusivamente por mujeres.

García Espejo pone sobre la mesa otra de las cuestiones clave: la conciliación y el reparto todavía desigual de las responsabilidades familiares. "Esto es un problema porque no sólo le afecta a la mujer que ha decidido ser madre, sino a aquella mujer que sólo por el hecho de ser mujer es una potencial madre".

"He conocido emprendedoras a las que en un comité de inversión les han preguntado si van a tener un hijo, algo que no sucede con los hombres" Azahara García Espejo, Country Manager Spain HearstLab Europe

"He conocido emprendedoras a las que en un comité de inversión le han preguntado si tiene planeado tener un hijo. Al compañero de la startup -hombre- de antes, no le han formulado obviamente esta pregunta", sostiene.

María Ángeles León, fundadora y presidenta de Open Value Foundation y Global Social Impact Investments y vicepresidenta de SpainNAB, es otro de los nombres propios de la inversión femenina en nuestro país.

La falta de referentes es, para la inversora de impacto, otra de las claves. "Las finanzas atraen más a los hombres que a las mujeres, quizá de forma natural, o quizá porque al ser un sector tradicionalmente masculino, las mujeres se sienten menos atraídas a participar".

Y recomienda a las mujeres que dudan sobre si lanzarse al mundo de la inversión su libro de cabecera en esta materia: Warren Buffett Invests Like a Girl: And Why You Should, Too. "Precisamente las características que nos parecen menos adecuadas son las que hacen que las mujeres alcancen, a largo plazo, rentabilidades mayores que los hombres (Fidelity 2021 study ok Women and Investments)".

Dos mujeres conversan en una imagen de archivo.

En esta lectura se apuntan esas características que pueden convertir una 'a priori' desventaja e una oportunidad.

"Las mujeres operan de manera menos oportunista que los hombres; no sufren exceso de confianza en sí mismas; huyen de riesgos que los hombres aceptan, no están influidas por la testosterona; no son tan optimistas ni a veces alejadas de la realidad como los hombres; pasan más tiempo analizando sus valores en cartera; acogen con mente abierta otros puntos de vista; suelen sucumbir menos a la presión de grupo y aprenden mejor de sus errores", explica León citando el contenido del libro.

Sesgos y estereotipos más 'sutiles'

La sostenibilidad es, quizás, unas de las áreas de emprendimiento con más presencia femenina. Así lo corrobora Paula Sánchez, CEO de Cocircular. "En mi experiencia, me he encontrado con un porcentaje de mujeres un poco más elevado, pero están más agrupadas en tipo clubs o asociaciones con tickets más pequeños. En nuestro caso particular, del pool de inversores en Cocircular, las mujeres representan el 30%".

La fundadora insiste en que, a la hora de reunirse con potenciales inversores hombres, mujeres y hombres tienen "diferentes conceptos de lo que significa la ambición y consolidación de empresas", y pone el foco en cómo los sesgos y esterotipos que todavía se les aplican a las fundadoras se han vuelto menos evidentes en la actualidad.

"Hombres y mujeres tenemos diferentes conceptos de lo que significa la ambición y la consolidación de empresas" Paula Sánchez, CEO y cofundadora de Cocircular

"Lo que ocurre es que suele ser más sutil y no tan evidente como antes, lo que complica un poco la denuncia o reivindicación. Estoy deseando tener que dejar de hablar de estos temas porque, de verdad, no haga falta".

Para que el deseo de Paula se cumpla todavía queda camino por recorrer aunque, a tenor del nuevo liderazgo que han demostrado estas inversoras y fundadoras consultadas, esa meta está, por fin, un poco más cerca.

Sigue los temas que te interesan