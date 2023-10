Pumariño (Zubi Capital), la 'constructora' de startups diversas para un ecosistema disruptor más inclusivo

La diversidad es una de las asignaturas pendientes del ecosistema emprendedor español. Faltan equipos más diversos que no obliguen a prescindir de la mitad del talento y que reflejen la propia heterogenidad que existe en el seno de la sociedad.

No se trata sólo de una cuestión de lucha por la igualdad, justicial social un fin moral o ético: no disponer de startups diversas e inclusivas supone una pérdida de dinero que el ecosistema no puede, ni debe, dejar pasar. No incluir la sostenibilidad en la ecuación, también acaba pasando factura.

Y es que la diversidad es el mejor 'cemento' para construir nuevos proyectos emprendedores sólidos, con una gran riqueza en matices que puedan reportar una mayor rentabilidad económica.

Bien sabe del tema Carmen Pumariño. Liderar el primer fondo de venture capital de impacto en diversidad e inclusión en España pareciera que es un traje a medida para una trayectoria vital y profesional como la suya.

Desde pequeña pronto se percató de que el emprendimiento y las empresas no sólo son la palanca del crecimiento de la economía, sino también del propio desarrollo de la sociedad.

"Encaminé mi trayectoria profesional de forma que siempre estuviera ligada al mundo del emprendimiento, donde no sólo nacen los futuros empresarios, sino que también se aprende de las nuevas tecnologías que están disruptiendo y cambiando las industrias tal y como las conocemos", reconoce la inversora a D+I.

Podríamos decir que, de alguna menera, Pumariño siempre ha estado ligada a esa 'materia gris' de la que nacen los proyectos emprendedores que cambian el mundo.

Por este motivo, de forma paralela a su paso por áreas profesionales como la consultoría, la banca de inversión y responsabilidades como directora financiera en una scale-up, esta inversora lleva diez años analizando e invirtiendo en startups españolas, mentorizando a equipos fundadores y dinamizando el ecosistema.

Zubi Capital Diversity Catalyst es, por tanto, esa oportunidad que estaba esperando para materializar su objetivo de construir un mundo más justo, diverso e inclusivo, donde nadie quede excluido y que aporte una rentabilidad mayor a los negocios.

La inversora Carmen Pumariño.

Un fondo de estas características tenía que forjarse en el seno de Zubi Group, el grupo empresarial de Iker Marcaide, muy centrado en generar un impacto positivo para un cambio de paradigma en el sector del emprendimiento.

"Zubi Capital, como gestora especializada en la inversión de activos alternativos con triple impacto social, ambiental y económico positivo, es la plataforma ideal para lanzar un fondo que busca cambiar las actuales dinámicas del ecosistema emprendedor que carece de diversidad en sus equipos y enfoques de compañías", afirma.

"Estamos apostando por estrategias de inversión de impacto en espacios hasta ahora desatendidos por la industria. En 2020 lanzamos como pioneros el primer fondo Venture Debt de impacto".

La inversión de impacto lleva años captando la atención y el capital de los inversores que ya no sólo buscan rentabilidades, sino que quieren dar un sentido a sus inversiones.

"Desde pequeña entendí que el emprendimiento no sólo es palanca de crecimiento económico, sino del desarrollo de la propia sociedad" Carmen Pumariño, Zubi Capital Diversity Catalyst

En esta línea, "desde Zubi Capital estamos generando oportunidades de inversión de impacto que aúnan rentabilidades de mercado con un propósito claro: apoyar a los emprendedores que están construyendo un futuro mejor: más sostenible y equitativo".

En la última década, la inversión de impacto ha pasado de ser un concepto disruptivo a un ecosistema complejo, con densidad de actores y capital, donde más de 450 inversores han invertido más de un trillón de dólares.

España, rezagada en inversión de impacto

En concreto, según un informe de Dealroom, la inversión de impacto en startups ha despuntado en los últimos años, siendo uno de los verticales más resilientes durante la contracción en la inversión en 2022.

Concretamente, en los últimos cinco años han surgido decenas de nuevos fondos tanto en Europa como Estados Unidos y en los últimos dos años grandes actores como Amazon o Insight Partners están apostando por apoyar y financiar nuevos fondos enfocados en diversidad, equidad e inclusión, como es el que acabamos de lanzar.

España aún está rezagada. "Por eso nuestro fondo es el primero aquí y pionero como venture capital de impacto enfocado en diversidad e inclusión".

Las expectativas de Zubi Capital Diversity Catalyst son demostrar que "existe un abundante talento dedicado a construir empresas con soluciones auténticas, escalables, invertibles y rentables".

Inversiones entre 150.000 y 500.000 euros

"Como fondo de inversión de impacto, buscamos obtener rendimientos de mercado al invertir en empresas que cumplen con ciertos criterios. Estas empresas de impacto se caracterizan por tener equipos fundadores altamente resilientes, motivados por un propósito claro y la resolución de problemas".

Su estrategia implica actuar tanto en la inversión en nuevas startups como en el aumento del capital invertido en estas compañías. En cuanto al primer cierre de nuestro fondo, nuestra expectativa es alcanzar el 40% del objetivo de recaudación en los próximos meses.

La estrategia del nuevo fondo es actuar tanto en la inversión en nuevas startups como en el aumento del capital invertido.

Zubi Capital Diversity Catalyst tiene como objetivo un tamaño de aproximadamente 20 millones de euros y está programado realizar su primer cierre en los próximos meses. Este fondo ejecutará inversiones que oscilarán entre 150.000 euros y 500.000 euros.

Como mujer inversora, Carmen Pumariño conoce bien los sesgos que todavía existen y las consecuencias que para el conjunto del ecosistema conlleva la escasa presencia femenina en este sector.

La igualdad en la inversión: asignatura pendiente

"Puede ser una barrera para las emprendedoras, en concreto, y los equipos diversos, en general. Puede haber sesgos inconscientes que afecten a las decisiones de inversión y limiten las oportunidades de financiación", recalca.

"Esto es especialmente preocupante porque, como sociedad, podríamos estar perdiendo acceso a las oportunidades y la innovación que este talento está desarrollando y que podrían ser diferenciales".

Sin duda, la financiación es una de las claves más relevantes para que surjan y crezcan compañías, por lo que mayor diversidad en el mundo de la inversión es una de las palancas que urge acelerar".

