Si todavía tienes pesetas en casa estás de enhorabuena: estas son las 10 monedas que valen miles de euros

Ni más ni menos que 130 años ha estado la peseta ‘conviviendo’ con los españoles. Una larga historia en la que no han faltado tensiones políticas, eventos culturales y deportivos, y reconocimiento a aquellas personas que destacaron en sus respectivos ámbitos de trabajo.

Muchos de estos acontecimientos fueron recogidos en las diferentes monedas que se acuñaron y en los billetes que se imprimieron. Desde reyes, dictadores, pintores, escritores, campeonatos mundiales de fútbol…

Aunque el euro ya está asentado, y las nuevas generaciones no saben lo que son las pesetas, lo cierto es que muchas de ellas todavía siguen con nosotros. En concreto, el valor de las pesetas que todavía no se han cambiado es de 728 millones de euros. Algunas, sólo valen lo que marcan (que, al cambio, no es nada). Otras, sin embargo, son auténticos tesoros.

¿Cuáles son las pesetas más valiosas?

En este particular ranking de pesetas valiosas, hay una que destaca sobre las demás. Se trata de una moneda de cien pesetas que se puso en circulación en 1870. Por aquel entonces, en España había un gobierno provisional tras la Revolución Gloriosa que hizo caer a Isabel II.

La moneda tiene 36 milímetros de diámetro y 32,25 gramos de oro. En su anverso aparece una efigie que simboliza la soberanía nacional, mientras que en el reverso aparece el escudo oficial monárquico de la época. ¿Cuál es su valor? En la última subasta en la que se puso precio a la misma (allá por 2016), llegaron a pagarse 150.000 euros.

Diferentes monedas de peseta. Pixabay

Otra moneda, la del duro de plata de 1869, también es objeto ‘de caza’ por parte de los coleccionistas. Como curiosidad, se acuñó, pero no circuló. Su precio máximo estaría sobre los 40.000 euros.

Y este particular podio estaría completado con la moneda de 50 pesetas de Franco del año 1949. Pero no todas. En este caso, hay que distinguir sobre todo a dos: una de ellas, en la estrella diminuta lleva el número 51; la otra, el 52. Por la primera pueden pagarse hasta 6.000 euros; por la segunda, hasta 36.000 euros. Y todo porque estaban hechas de níquel, su precio subió una barbaridad, y dejaron de fabricarse. Además, se retiraron las que ya estaban en circulación.

¿Qué otras pesetas valen miles de euros?

Tras este triunvirato, hay otras monedas de pesetas que han inflado su valor. Si nos remitimos a la moneda de 50 pesetas de 1984, se pueden pagar hasta 10.000 euros. Y todo por un fallo clamoroso que hizo que se retiraran de la circulación. ¿Cuál fue? Pues que, en el anverso tenía al rey Juan Carlos; mientras que, en el reverso, el escudo anterior a la Constitución de 1978.

Siguiendo con esta clasificación, unos 8.000 euros se pueden conseguir por la moneda de 5 pesetas acuñada en 1871. En este caso, en su reverso se encuentra la figura de Amadeo I de Saboya, cuyo reinado sólo duró entre 1871 y 1873, uno de los más breves de la monarquía en España.

[Estos son los billetes de pesetas que pueden alegrarte la vida: su valor es de miles de euros]

Y unos 3.000 euros se pueden obtener por la moneda de 100 pesetas de 1897. Redonda, con 36 milímetros de diámetro, tiene 32,25 gramos de oro de ley de 900 milésimas. En el anverso se puede leer ‘Alfonso XIII por la Gracia de Dios 1897’, mientras que en el reverso la leyenda es “Rey Constl. de España 100 pesetas”. La tirada fue de 810 ejemplares.

Asimismo, se pueden lograr unos 2.200 euros por la peseta de 1947 siempre y cuando tenga en su estrella el número 48 y esté en un perfecto estado de conservación. Diseñada por el escultor Mariano Benlliure, fue acuñada durante la dictadura franquista.

¿ Qué otras pesetas son ‘atractivas’?

Por debajo de las cantidades antes reseñadas, hay otras pesetas que también son ‘atractivas’ para los coleccionistas. Un ejemplo es la moneda de 2,5 pesetas de 1953. Puede llegar a venderse por hasta 2.000 euros aunque el precio depende de su estado de conservación y de la tirada. ¿La más valiosa? La que tiene en su estrella el número 68.

A partir de aquí hay otra serie de monedas cuyo valor no llegar a ser de miles de euros, pero que sí han multiplicado su valor. Es el caso de la moneda de cinco pesetas del mundial de fútbol de 1982 celebrado en España. Se han llegado a pagar hasta 400 euros, aunque su precio suele variar entre 60 y 90 euros. Y todo porque en la estrella presenta el número 80, y no el 82, que es como debería haber sido.

Moneda de 100 pesetas de 1870.

Y la misma cantidad se puede lograr por la moneda de 100 pesetas de 1980 con la efigie del rey Juan Carlos I, y por la moneda de Franco de 100 pesetas de 1966. Acuñada en plata, se acuñó entre 1966 y 1970, aunque la que tiene más valor es la de la estrella el año 1969. ¿Por qué? Porque dicho año se acuñaron menos monedas: 4.500 monedas de un total de 56 millones. Para el resto de monedas, dependerá del precio de la plata.

Sigue los temas que te interesan