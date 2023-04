Marcar la casilla de la iglesia o la de fines sociales, ¿dónde va el dinero?

La declaración de la renta 2022-2023 supone un trámite bastante complicado para algunos contribuyentes. Aunque, uno de los puntos que causa más controversia es las casillas que los ciudadanos deben rellenar o no.

En concreto, una de las preguntas que más se hacen los contribuyentes es si deben marcar o no la casilla de la Iglesia Católica y la casilla de fines sociales. Aunque, a lo largo de la elaboración de la declaración de la renta tienen tiempo de tomar esta decisión, ya que, estas dos opciones se encuentran al final de este trámite.

Asimismo, otra de las dudas que le pueden surgir a los ciudadanos, con respecto a la opción de marca o no la casilla 105 de la iglesia y la casilla 106 de fines sociales es ¿A dónde va luego este dinero?

Las opciones sociales de la renta

Ante esta situación en la que los ciudadanos dudan de qué opción marcar, existen dos posibilidades. Debido a que seleccionar o no estas dos casillas se trata de una acción que es voluntaria.

La primera opción es seleccionar la casilla de la Iglesia Católica (105) para destinar un 0,7 % de la cuota. Mientras que la segunda opción es marcar la casilla de actividades de interés general social (106).

De igual forma, también existe la posibilidad de marcar las dos casillas. Si se da este supuesto, tanto la Iglesia Católica como las actividades de interés general social recibirán cada uno de ellos un 0,7%. Por lo que, de esta forma, la asignación tributaria subirá a un 1,4%.

Pero, ¿qué pasa si no se marcan ninguna de estas dos opciones? En el caso de no seleccionar ninguna de estas dos casillas y no indicar dónde quieres que se destine el 0,7% de la cuota, este dinero se irá a los Presupuestos Generales del Estado.

¿Qué pasa si marcas la casilla 105 de la iglesia?

Una de las principales cuestiones que se plantean los contribuyentes, hace referencia a las casillas que deben marcar o no en la declaración de la renta. Aunque, en este caso, existen algunas que son voluntarias, como es el caso de la casilla 105 de la Iglesia Católica y la casilla 106 de fines sociales.

Hoy vamos a hablar de la casilla 105 de la iglesia y a qué se destina este dinero. En concreto, cuando marcamos la casilla de la Iglesia Católica (105), este dinero va destinado a financiar la diócesis que tiene en España.

Además, este porcentaje también se destina al mantenimiento de la Iglesia Católica y al desarrollo de las actividades que lleva a cabo esta institución en nuestro país.

¿Por qué marcar la casilla 106 de fines sociales?

La casilla 106 también se trata de una opción que es voluntaria, por lo que los contribuyentes pueden decidir marcar o no este apartado.

Cuando se marca la casilla de actividades de interés general, este porcentaje va destinado a la atención de personas con necesidades de atención integral sociosanitaria, la protección del medio ambiente, el fomento de la seguridad ciudadana, la cooperación al desarrollo, así como a la atención de personas con necesidades educativas o de inserción laboral.

Asimismo, esta asignación tributaria irá destinadas a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Cooperación al Desarrollo y Acción Social. De igual forma, El Gobierno también podrá destinar este dinero a actividades que considere de interés social.

¿A dónde va el dinero tras elegir estas opciones?

En el supuesto de marcar estas dos opciones, el total del 1,4% de asignación tributaria se repartirá entre la Iglesia Católica y las instituciones que estén incluidas en la casilla de actividades de interés general social.

Sin embargo, los contribuyentes también tienen que tener en cuenta que pueden optar por no marcar ninguna de estas dos casillas. En esta situación, el 0,7% de la asignación tributaria de estas opciones se destinará a los Presupuestos Generales del Estado.

Las casillas que no te puedes olvidar en la renta

Con respecto a la declaración de la renta, siempre hay unas casillas más importantes que otras, especialmente si queremos que la renta salga a devolver. Son aquellas que están relacionadas con el cambio en las situaciones personales, las rentas exentas o las deducciones estatales y autonómicas, hipotecas, plan de pensiones y donativos, entre otras.

No obstante, una de las casillas que goza de mayor importancia es la número 610, ya que de ella depende que la declaración salga 'a pagar' o 'a devolver'. En este caso, hay que fijarse en el signo con el que cuenta este elemento, ya que forma parte de la Cuota Diferencial entre las casillas 595 y 609.

¿Qué significa esto? Que, si en esta casilla, aparece el signo negativo, Hacienda tiene que pagar al contribuyente, en lo que se conoce como el concepto de 'a devolver'. Sin embargo, si aparece en la 610 una suma, es decir, un aspecto positivo, eso significa que el ciudadano tiene que pagar a la Agencia Tributaria.

La importancia de la casilla 505

Uno de los principales problemas al hacer la declaración de la renta es que muchos contribuyentes no disponen de DNI electrónico, ni aparecen registrados en el servicio Cl@ve. Por lo que la opción del número de referencia es la más factible. Sin embargo, en este caso, sólo es necesario que el ciudadano tenga a mano el dato contenido en la casilla 505 de la declaración de la Renta del ejercicio anterior.

