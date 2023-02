Fin a las cuentas compartidas de Netflix: estas son todas las alternativas para los aficionados al streaming

Netflix puso fin la semana pasada a la que desde sus inicios ha sido una de las prácticas más populares entre sus clientes al prohibir que las personas que no residan en un mismo domicilio puedan compartir cuenta en la plataforma de streaming.

Desde que desembarcara en España en 2015, era habitual que familiares y amigos compartieran el plan Premium, que permite el visionado de series y películas en hasta cuatro pantallas de forma simultánea, pese a no vivir en la misma casa. Una manera de poder disfrutar de la plataforma pagando menos de lo cuesta una suscripción individual.

Sin embargo, la compañía lleva tiempo advirtiendo de que esta práctica, presente en más de 100 millones de hogares en todo el mundo, reduce su capacidad de "invertir en la creación de grandes historias, contadas con series y películas de la máxima calidad".

[Netflix inicia en España el bloqueo a las cuentas compartidas]

Por ello, durante el último año la compañía ha probado varias soluciones para acabar con las cuentas compartidas. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en 2022 en varios mercados de Latinoamérica, pero desde el pasado 8 de febrero la medida se ha extendido a otros mercados. Entre ellos, España.

En este nuevo escenario, son varias las alternativas que tienen los usuarios, desde empezar a pagar por compartir cuenta hasta cambiarse a algunos de los planes más baratos. Incluso pueden renunciar al contenido de Netflix y pasarse a otras plataformas que, por el momento, no penalizan esta práctica.

Pagar por compartir

Los usuarios que deseen compartir su cuenta con amigos y familiares que no residan en el mismo domicilio podrán seguir haciéndolo, pero tendrán que pagar a partir de ahora 5,99 euros extra por cada usuario que añadan a su suscripción. No obstante, esta opción no estará disponible para todos los planes de precios.

En concreto, con la tarifa Estándar, que tiene un precio mensual de 12,99 euros y permite el visionado en dos pantallas simultáneas, podrán añadir un suscriptor extra. En el caso de la tarifa Premium, que cuesta 17,99 euros, tendrán la opción de incorporar dos suscriptores extra.

Infografía con los nuevos planes de Netflix

Por otro lado, los usuarios que hasta ahora compartían cuenta también pueden optar por hacerse una individual. En concreto, la operadora oferta dos planes Básicos, uno con publicidad por 5,49 euros al mes y otro sin anuncios y con mejores prestaciones (como la posibilidad de descargar los contenidos) por 7,99 euros al mes.

Para aquellas personas que hasta ahora compartían Netflix, ¿qué merece más la pena: compartir una cuenta añadiendo suscriptores extra o cambiarse a la tarifa básica? Según un análisis elaborado por Kelisto, en el caso del plan Estándar con un suscriptor extra, el precio final sería de 9,49 euros por usuario, 1,5 euros más de lo que costaría tener una tarifa Básica y cuatro euros más que el plan con anuncios.

[Casi la mitad de los usuarios del nuevo plan con anuncios de Netflix en España ya eran clientes de la plataforma]

En el caso de la tarifa Premium, dividido entre tres suscriptores, el máximo permitido, el precio se queda en 9,99 euros. Esto supondría dos euros más de lo que pagarían cada uno de ellos si se mudaran a la tarifa Básica y 4,5 euros si se cambiaran a la que incluye anuncios.

Según Kelisto, las ventajas de compartir cuenta no están en el ahorro económico. De hecho, esta opción solo beneficiará a aquellos usuarios que busquen una mejor calidad de reproducción (que es superior en los planes Estándar y Premium), a los que residan en el mismo domicilio o a los que busquen unificar recibos.

Alternativas

Otra opción para seguir disfrutando de Netflix a un precio más barato es contratándolo a través de una operadora de telecomunicaciones. Compañías como Orange, Movistar o Pepephone cuentan con tarifas móviles y convergentes con Netflix incluido. Otras como Virgin telco, Euskaltel, Telecable o R Cable te regalan gigas en sus líneas móviles si contratas el plan Básico sin anuncios.

Para aquellos usuarios a los que no les convenza ninguna de estas opciones y decidan darse de baja de Netflix por el fin de las cuentas compartidas (y renunciar a seguir viviendo su catálogo), el mercado del streaming audiovisual en España ofrece numerosas alternativas.

Logo de Netflix en un televisor Tomás Evaristo vía Unsplash

Por el momento ninguno de sus principales competidores ha dado indicaciones de que vaya a seguir los pasos de Netflix y ejercer un mayor control solo el uso que sus usuarios hacen de sus cuentas. En cambio, plataformas como Disney+ y Amazon Prime Video sí imitarán a su rival en cuanto a incluir tarifas más baratas con publicidad.

En consecuencia, contratar (y compartir) los servicios del resto de plataformas hará que la factura del resto de servicios de streaming siga siendo más barata. HBO Max cuesta 8,99 euros al mes y permite dos pantallas. El mismo precio tiene Disney+, pero con cuatro pantallas simultáneas.

Además, estas dos compañías tienen ofertas que permiten contratar su servicio durante un año y pagar a cambio un precio menor, opción que no está disponible en Netflix. La tarifa anual de Disney+ (89,90 euros) ofrece un descuento del 15%, mientras que HBO Max cuesta un 35% menos si se pagan doce meses, 69,99 euros.

Por su parte, Amazon Prime Video cuesta 49,9 euros al año (o 4,9 euros al mes) y Movistar+ Lite tiene un precio de 8 euros al mes con cuatro pantallas simultáneas. En el caso de Filmin se paga 7,99 euros al mes u 84 euros al año, mientras que Apple TV+ vale 6.99 euros al mes o 69,99 al año.

Sigue los temas que te interesan