Nueve errores de inversión que debe evitar en 2023

Si quiere comenzar el año mejorando su planificación financiera, seguro que le interesa conocer los principales errores que pueden hacer peligrar la consecución de sus objetivos a largo plazo. Si es así, le interesa leer la guía y actualizaciones periódicas sobre errores de inversión que Fisher Investments España ha creado para inversores con carteras de 350.000 euros o más.

En primer lugar, no infravalore la importancia del horizonte temporal de sus activos. Un mal cálculo le puede hacer pensar que va a vivir menos tiempo y, por tanto, sus finanzas no estarán bien planificadas y correrá el riesgo de quedarse sin dinero antes de tiempo.

Un segundo error es no distinguir entre las necesidades de rentas y las necesidades de flujo de efectivo, cuando la realidad es que las diferencias son muy importantes. La forma en la que genera sus rentas puede afectar a la revalorización de sus activos y a los impuestos, y esto incidirá en su capacidad para conseguir el flujo de efectivo que necesita.

No debe pasar por alto tampoco factores de riesgo imprevistos como los sectores, las divisas o los países. Al contrario, estos factores deben ser tenidos en cuenta dentro de una cartera debidamente diversificada de modo que esta no esté expuesta a una volatilidad mayor que podría aumentar sus pérdidas.

Si quiere tener una cartera bien diversificada no puede contar solo con acciones de diferentes sectores ignorando los mercados financieros internacionales ya que cuando la economía nacional atraviesa dificultades a muchas empresas les cuesta crecer y prosperar. Si invierte en un único país o región, se expondrá a un mayor riesgo debido a la limitación de su cartera.

El quinto error que debe evitar en su planificación en 2023 es olvidar la importancia fundamental de la oferta y la demanda. Para ignorar el ruido que no es relevante debe ser capaz de seguir, analizar y evaluar de forma precisa la oferta y la demanda de modo que pueda realizar previsiones acertadas en los mercados.

Un fallo bastante común entre algunos inversores es apostar por inversiones basándose únicamente en la información de dominio público puesto que si quiere obtener una rentabilidad superior debe saber algo que las cotizaciones aún no hayan reflejado.

Otro error descrito por Fisher es confiar en exceso en sus habilidades de inversión, ya que de esta manera puede nublar su juicio e impedir que tome decisiones racionales e imparciales. Muchas veces, los inversores olvidan los errores cometidos en el pasado y tienen un exceso de confianza que hace que asuman excesivos riesgos en sus carteras.

Como muchos suponen, no es positivo pagar demasiadas comisiones ya que se pueden hacer desaparecer las rentabilidades obtenidas por los inversores. Si los gestores de patrimonio tienen incentivos de beneficios es más probable que tengan unos objetivos más cercanos a los suyos.

Por último, no pierda de vista el peligro de no contar con un asesor personal como los que le ofrece Fisher Investments España. El asesor adecuado le ayudará a identificar y afrontar cada uno de los errores anteriores de forma que pueda conseguir sus objetivos de inversión a largo plazo sin miedo a no estar haciendo lo adecuado.

