¿Cómo planificar su jubilación en 2023? Siga estos 77 consejos de inversión

Es costumbre que al llegar el nuevo año hagamos listas de propósitos y quizá uno de ellos sea la planificación de la jubilación. Con los elevados precios de la gasolina, la alta inflación y la incertidumbre que genera una guerra que lleva ya más de 9 meses, es normal sentirse abrumado y no saber cuál es la mejor manera de ahorrar y prepararse para poder vivir un retiro tranquilo al margen de los acontecimientos de cada momento.

Si se identifica con esta situación puede estar tranquilo, para ayudarle con esta planificación Fisher Investments España ha elaborado una guía y actualizaciones periódicas en la que encontrará los 77 consejos de inversión imprescindibles para inversores con más de 350 000 euros.

Lea la guía "77 consejos de jubilación para inversores" y actualizaciones periódicas sin coste alguno

Uno de los principales consejos para estar bien planificado es calcular cuánto dinero va a necesitar para vivir sin sobresaltos en su jubilación. Es esencial, en este punto, que contemple tanto los gastos esenciales como los discrecionales, todo ello sin perder de vista el horizonte temporal. Es importante hacer una planificación de las inversiones teniendo en cuenta que puede vivir más de lo esperado y valorar el nivel de ingresos que querrá obtener de su cartera durante unos años que, con suerte, serán muchos.

Si desea conseguir estabilidad económica a largo plazo, dedique un momento a calcular su patrimonio neto y la cantidad de dinero que debe ahorrar para conseguir sus objetivos. Si quiere que esos ahorros tengan valor en el futuro, no debe guardarlos en efectivo sino invertirlos productivamente tanto en renta fija como en variable. De este modo conseguirá que su dinero se revalorice y no perderá poder adquisitivo en el futuro.

Descubra aquí la guía "77 consejos de jubilación para inversores " y actualizaciones periódicas

Para no equivocarse a la hora de tomar una decisión financiera, es importante que tenga una persona de confianza que le ayude. Busque alguien que conozca su perfil, con quien se sienta cómodo y que, además, tenga los conocimientos y la formación necesarios para llevar estos temas. Deberá también tener en cuenta aspectos como el nivel de servicio prestado, el método de asignación de activos o la estrategia de inversión.

Contando con asesores para los temas financieros y fiscales podrá tomas las decisiones desde la calma y la tranquilidad de estar haciendo lo más adecuado en cada momento. Es bueno que esos asesores se conozcan entre ellos para que todas las estrategias vayan en la misma dirección y tengan siempre presentes sus objetivos de inversión y jubilación. Lo ideal es que mantengan reuniones periódicas para poder hacer las modificaciones que sean necesarias en cada momento para lograr esos objetivos ya que sus circunstancias personales y profesionales cambiarán a lo largo de su vida.

Si le interesa leer más información sobre inversión, consiga aquí una copia de la "77 consejos de jubilación para inversores" y actualizaciones periódicas sin coste

En la guía de Fisher y actualizaciones periódicas no solo encontrará estos consejos tan necesarios para gestionar bien sus ahorros, sino que también podrá descubrir cómo organizarse una vez esté jubilado para sacar el mayor partido a su tiempo y no caer en la rutina. Sabiendo que la parte económica está en las mejores manos, podrá dedicar su tiempo a los viajes y pasatiempos que ha estado aplazando durante mucho tiempo.

