¿Son los fondos la mejor forma de inversión para este verano?

Los fondos de inversión son una herramienta interesante para inversores con bajos patrimonios que estén buscando un asesoramiento profesional. Si no es su caso y cuenta con más de 350.000 euros para invertir este verano, debe saber que hay ciertas trampas de los fondos de inversión que debe tener en cuenta a la hora de decidir cuál es la mejor herramienta para usted. Fisher Investments España ha creado una guía para inversores y actualizaciones periódicas que le ayudarán a despejar estas dudas y conocer los entresijos de los fondos de inversión.

Descubra aquí la guía “5 trampas de los fondos de inversión” y actualizaciones periódicas sin coste alguno

Es posible que haya pensado en invertir en fondos para tener una buena diversificación, por aquello de no tener todos los huevos en la misma cesta. Por lo general, la diversificación es una técnica que beneficia la rentabilidad de las carteras y es una de las razones por las que los inversores deciden invertir en fondos de inversión. Sin embargo, los fondos de inversión corren el riesgo de estar sobrediversificados.

¿Por qué están expuestos a este fenómeno? Según análisis de expertos como Fisher Investments España, la mayoría de inversores con altos patrimonios cuenta con entre 5 y 10 fondos de inversión con el fin de diversificar sus carteras. Si tenemos en cuenta que los fondos de inversión de renta variable españoles están formados por una media de 130 acciones, eso significará que los inversores con 10 fondos tienen participaciones en 1 300 valores como mínimo.

Al contar con un número tan alto de acciones podría aumentar el riesgo de tener una cartera demasiado concentrada en un sector, estilo o acción específicos ya que dos fondos de inversión europeos ofrecidos por la misma gestora pueden contener más de 130 posiciones idénticas. Si un inversor con alto patrimonio invirtiera en ambos fondos, estaría aumentando el riesgo de su cartera.

Consiga la guía para inversores y actualizaciones periódicas sin coste alguno

¿Cómo podemos evitar esta situación? Diseñando una cartera personalizada con un enfoque de inversión internacional que incluya renta variable, renta fija y otros instrumentos en función de su situación específica.

Para poder descansar tranquilo en sus vacaciones, lo más inteligente es contar con un servicio de gestión de patrimonios personalizado que pueda ajustar la combinación de activos de su cartera en cualquier momento para adaptarse a la situación del mercado.

De este modo, en caso de prever el inicio inminente de un mercado bajista –como ha ocurrido en otros períodos estivales- se aplicaría una estrategia para salir del mercado, mediante la que se adoptaría un posicionamiento neutral con el fin de reducir el impacto de la caída bursátil.

Si desea más información sobre inversión, consiga aquí una copia de la guía “5 trampas de los fondos de inversión” y actualizaciones periódicas

Fisher Investments Ireland Limited es una empresa privada de responsabilidad limitada registrada en Irlanda que también opera bajo la denominación de Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847, 629723 y 629724. Fisher Investments Europe es una empresa regulada por el Banco Central de Irlanda. La dirección registrada de Fisher Investments Europe es: 2 George’s Dock, 1st Floor, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 H2T6.

El presente documento recoge la opinión general de Fisher Investments España y Fisher Investments Europe, y no debe ser considerado como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones o fiscal, ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No existe garantía alguna de que Fisher Investments España o Fisher Investments Europe sigan sosteniendo estas opiniones, que pueden cambiar en cualquier momento a partir de nuevos datos, análisis o consideraciones. La información aquí contenida no pretende ser una recomendación o pronóstico de las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis empleadas en los ejemplos contenidos en este documento.



Sigue los temas que te interesan