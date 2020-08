Las familias españolas esperan gastarse 230 euros de media en la vuelta al cole

Sin un modelo claro para el nuevo curso, los padres comienzan a preparar la vuelta al cole de sus hijos. Permanecen a la espera de que las autoridades educativas expliquen cuándo y cómo va a iniciar el año académico: presencial, online o semipresencia. En función de esto, tendrán que asumir una serie de gastos u otros. Con todo, el 58% de los padres esperan gastar lo mismo que el pasado año.

Material escolar, libros y uniforme son las tres principales inversiones que llevan a cabo las familias, según la encuesta elaborada por el Observatorio de Cetelem, y que componen una tendencia que ya se observaba en cursos anteriores.

El gasto medio que los padres esperan destinar es de 230€, tan solo un 2% más que el año pasado, que anotó 226€ como media. No obstante, desde el Observatorio destacan que "casi tres de cada diez de ellos tienen la intención de gastar menos".

Sube el comercio electrónico

Cinco de cada diez padres efectuaban las compras relacionadas con la vuelta al cole en tiendas físicas y se muestran favorables a seguir acudiendo a los establecimientos, a pesar de la pandemia.

Sin embargo, se detecta un aumento en la tendencia del comercio online. "Me fío más de lo online porque viene directamente del almacén, no está toqueteado, no salgo a la calle. Me parece más seguro", comenta una madre entrevistada por el Observatorio.

Al 19% de familias que ya compraban por internet el material de sus hijos, hay que sumar un nuevo 30% que antes compraba en tienda física y, a raíz de la situación vivida por la Covid-19, ahora se muestran favorables a hacerlo a través de Internet.

"Siempre nos ha gustado ver lo que comprábamos en una tienda física, pero hemos cambiado totalmente y prácticamente ahora lo hacemos todo a través de Internet", explica uno de los padres encuestados.

De esta manera, el comercio online se situará en torno al 50%, igualando a las familias que apuestan por las tiendas físicas como primera opción.