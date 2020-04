Declaración de la Renta 2019: dónde declarar el fondo de pensiones o los dividendos

Acciones, bonos, depósitos, fondos… si durante 2019 ha realizado operaciones con estos productos financieros de ahorro o de inversión, la Declaración de la Renta le reserva unos espacios para que lo plasme.

Desde el departamento de fiscalidad de Bankinter se facilita una guía para despejar cualquier duda sobre las casillas donde hay que consignar una venta de acciones, el cobro de un dividendo o las aportaciones a un plan de pensiones.

La mayoría de las decisiones tomadas por los inversores o ahorradores van a la base del ahorro, bien como rendimientos del capital mobiliario (por ejemplo, los intereses de un depósito o el dividendo de unas acciones), bien como ganancias y pérdidas patrimoniales ocasionadas por una operación de compra-venta.

En qué casillas declaro…

En esta base hay tres tipos de gravamen según la cuantía: hasta 6.000 euros tributan al 19%; entre 6.000 y 50.000 euros, al 21%, y más de 50.000 euros, al 23%.

Letras y bonos del Tesoro: El vencimiento o la transmisión de letras del Tesoro genera un ingreso que se debe consignar en la casilla 30. Otro tipo de activos que no sean letras del Tesoro irán a la casilla 31.

En este apartado se incluye también la amortización de Bonos del Tesoro y las Obligaciones del Estado, todos títulos públicos pero con diferentes plazos.

Los rendimientos de capital mobiliario derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes, van a la casilla 34.

Depósitos y dividendos

Depósitos: Los intereses que se perciben por depósitos a plazo fijo o cuentas remuneradas tributan en la base del ahorro, como rendimientos del capital mobiliario, según los tres baremos antes citados y se consignan en la casilla 027.

Los dividendos son un reparto de parte del beneficio que da la empresa a los accionistas y se consideran rendimientos del capital mobiliario en la base imponible del ahorro.

El importe percibido en dividendos se pone en la casilla 029 de la Declaración de la Renta 2019. Según el consejo de los expertos, no se deben olvidar ni las retenciones ni los gastos de administración y depósito, ya que se restarán de los ingresos íntegros.

Esto es aplicable a todo tipo de dividendos, tanto a cuenta de los resultados como complementarios o extraordinarios, salvo el caso de los scrip dividends, la fórmula que permite a los accionistas cobrar el dividendo en acciones. En ese caso, la tributación se difiere hasta la venta de la acción recibida o del derecho de suscripción preferente.

Las acciones

Las acciones tributan en la base del ahorro como ganancias y pérdidas patrimoniales ocasionadas por una operación de compraventa. Sólo se paga cuando se venden los títulos y se hace por la diferencia entre el precio de compra y de venta. Se anota en las casillas 326 a 338.

La venta de los derechos de suscripción va ligado a las acciones pero tiene sus propias casillas, de la 341 a 346. Y las ventas de acciones no cotizadas se anotan en las casillas 1625 y de 1631 a 1645.

Los fondos cotizados o ETFs son muy comunes entre los inversores. Su fiscalidad no es como la de los fondos, aunque compartan nombre, sino como la de las acciones. Toda la información debe anotarse en la casilla 327.

Fondos de inversión: Si has pasado de un fondo de inversión a otro, no se anota nada ya que no hay carga fiscal. Hacienda quiere saber si lo has vendido, puesto que el rendimiento tributará como ganancia o pérdida patrimonial.

Fondos y planes de pensiones

Las ganancias o pérdidas patrimoniales por la venta de Fondos de Inversión se ponen en las casillas 310 a 315 de la Declaración de la Renta 2019. También se incluyen en éstas las operaciones con participaciones en sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi).

Los planes de pensiones tienen una deducción fiscal importante: hasta un máximo de 8.000 euros o hasta el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

Los datos (si has realizado aportaciones) de los planes de pensiones se ponen en las casillas que van de la 462 a 476 de la Renta 2019. También es válido para los Planes de Previsión Asegurado.